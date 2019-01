Tři ženy úspěšně zhubly. Jak ale vypadají o půl roku později?

Chtěla se vrátit k oblíbenému běhání, kterého se vzdala, jakmile po padesátce přibrala několik kil a její kolena začala proti zátěži protestovat. Když váha přesáhla devadesátku, rozhodla se Dana Hetzlová jednat a přihlásila se do výzvy s programem Cambridge Weight Plan. To bylo loni na jaře, kdy měla za sebou několik neúspěšných pokusů o hubnutí a říkala, že tohle je její poslední šance. Úsilí se vyplatilo. Shodila dvacet kilo, a co je ještě větší úspěch – po devíti měsících od začátku svého snažení si váhu drží, zhubla dokonce další dvě kila. Cítí se lépe, má více energie, je pohyblivější a nebolí ji tak často klouby.

Poslechněte si příběh paní Dany, proč do projektu vstoupila a jak se jí v průběhu programu Cambridge Weight Plan vedlo ve videu:



„S programem Cambridge Weight Plan jsem našla přesně to, co jsem potřebovala. Měla jsem k dispozici výživovou poradkyni, která mi pomáhala a motivovala mě. A protože první úspěchy přišly brzy, povzbudilo mě to, abych pokračovala dál,“ vypráví Dana Hetzlová.

Zní to jednoduše, ale každý ví, jak obtížné je zbavit se přebytečných kil. „Dana byla precizní a šla si za svým cílem. Rozhodla se, že tentokrát zvítězí. Mám životní krédo: ‚Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.‘ A Dana hledala způsoby. Takto uvědomělých klientů není mnoho,“ složila své klientce poklonu výživová poradkyně Alena Kočí, která Danu vedla programem a pomohla jí k tomu, že se po delší době mohla probrat svým dřívějším šatníkem a obléknout na sebe cokoliv, aniž by ji škrtil jediný šev.

Dana Hetzlová (57 let) zhubla v rámci programu 20,3 kilogramu a po jeho skončení pokračovala úspěšně dál. Shodila ještě další dvě kila a novou váhu si drží. Dana v rámci projektu podstoupila estetický zákrok na Be Elite Clinic, kde omladili její obličej. Na snímku je po zákroku.

Krásnější je i v obličeji, protože díky partnerům projektu podstoupila bělení zubů na klinice Skutečný zubař a mini-invazivní ošetření na Be Elite Clinic, které ji omladilo a ubralo vrásek. „Konkrétně se jednalo o kombinaci niťového liftingu a výplně kolem úst, pokleslých ústních koutků, kontury horního a dolního rtu,“ upřesnila majitelka a vedoucí lékařka MUDr. Monika Kavková z Be Elite Clinic. Vysvětlila, že úbytek váhy obecně způsobuje ztrátu objemu nejen na těle, ale samozřejmě i v obličeji, kde to není zas tak žádoucí. „Pleť ochabuje a ztrácí původní kontury, prohlubují se vrásky. Proto jsme u paní Hetzlové volili zákroky cílené na znovuobjevení kontur v obličeji,“ doplnila lékařka.

Hýčkat na stejné klinice se nechala i další účastnice projektu Kamila Rusiňáková, která podstoupila komplexní neinvazivní ošetření na podporu tvorby kolagenu a rozjasnění pleti. „Ošetření je vytvořeno na bázi slavného Colbert MD – Triad Facial, který podstupují hollywoodské hvězdy a herečky před nejdůležitějšími premiérami či slavnostmi,“ doplnila MUDr. Monika Kavková.

Kamila Rusiňáková (46 let) se zbavila 14 kil a úspěšně se držela celé léto, v září však na ni dolehl stres a režim porušila. K programu se chce vrátit.

Kamila Rusiňáková si péči ve stylu hollywoodských hvězd užila, stejně jako bělení zubů na klinice Skutečný zubař. V rámci programu zhubla čtrnáct kilogramů a váhu si udržela i v následujících měsících, kdy ji čekala nejedna těžká zkouška – krátce po skončení programu odjela na dovolenou se stravou all inclusive, kde číhala různá pokušení. Ubránila se jim a vytrvala pak celé léto. Horší chvíle nastaly v září, kdy přišly problémy v rodině i práci a stres se podepsal i na stravování. Váha šla nahoru o sedm kilo, s čímž se ovšem energická žena odmítá smířit. „Už teď je více než jisté, že ještě v lednu zkontaktuji svoji výživovou poradkyni Hanku Ondrušovou a půjdu do toho znovu. Moje zkušenosti s Cambridge Weight Plan jsou pozitivní, vím, že to funguje,“ plánuje Kamila.

Udržet váhu je těžší

Velkou motivaci měla před změnou Markéta Střelcová, která v létě svědčila na svatbě svému bratrovi a v květovaných šatech se cítila úžasně. „Do projektu jsem šla s tím, že chci být krásná na bratrově svatbě, což se mi podařilo. Sehnala jsem vysněné šaty a nemusela jsem se konečně bát, že se nevejdu do žádné velikosti. Okamžitě mi padly jako ulité,“ vypráví Markéta, která díky novému životnímu stylu shodila čtrnáct kilogramů, a co je důležité, zpátky žádné nenabrala. Přestala kouřit, zařadila pravidelný pohyb, často chodí třeba plavat. Celkově je mnohem spokojenější, projekt jí vštípil pravidelnost v jídle, dodržuje také pitný režim.

Markéta Sřelcová (27 let) shodila 14,6 kg a oblékla na svatbu bratra vysněné šaty. Novou váhu si drží i po ukončení programu.

„Nejdůležitější však je, že jsem se naučila cítit se dobře. Dnes už si umím jídlo vychutnávat a mít z něho radost. A taky jsem našla zalíbení ve vaření,“ říká Markéta, která pracuje jako zdravotní sestra a dokázala se vypořádat i s tím, jak a co jíst, když člověk pracuje na směny. „Do budoucna mám předsevzetí naučit zdravému stravování i mého přítele, který zeleninu a ovoce nevyhledává. Pochytila jsem hodně nových informací o zdravých a nezdravých tucích a o tom, jaké maso nebo ryba je zdravou formou bílkoviny, a také se dost zajímám o cukry a jejich vliv na zdraví,“ dodává Markéta, která věří, že si novou postavu udrží. Což není podle odborníků tak snadné, jak se může zdát. „Jsem skálopevně přesvědčena, že zhubnout je daleko jednodušší než váhu udržet,“ potvrzuje Alena Kočí s tím, že práce s klientem je tedy důležitá i v období po změně. Také Dana Hetzlová si je toho vědoma, i proto se se svou výživovou poradkyní Alenou brzy znovu sejdou. „Mně celý ten program vyhovuje a mám v plánu se k němu jednou za čas vracet,“ říká.

O projektu Program Cambridge Weight Plan je komplexní program výživového poradenství, který dbá na individuální potřeby každého klienta. Nedílnou součástí je změna stravovacích návyků a zařazení pohybu do každodenního života. Klienti jsou pod dohledem certifikovaného poradce Cambridge Weight Plan, jehož podporaa motivace mají zásadní význam pro úspěch klientů, stejně jako pravidelné osobní návštěvy a sledování dílčích pokroků. Pro správné nastavení a fungování programu Cambridge Weight Plan je důležité znát osobní cíle klienta, jeho dosavadní životní styl i zdravotní stav. Pro ulehčení změny jsou do programu zařazeny produkty Cambridge Weight Plan, což jsou chutné a nutričně vyvážené potraviny představující ideální součást pestré stravy. K dispozici je široký výběr lahodných koktejlů, kaší, smoothie, slaných pokrmů, polévek a tyčinek.

Čtenářky si mohou svého poradce najít na www.cambridgeweightplan.cz.



Partneři projektu:

The Clinic – Partner projektu The Clinic (www.theclinic.cz) věnoval každé účastnici voucher na kombinované bělení zubů u Skutečného zubaře

v hodnotě 8 500 Kč a voucher na vstupní prohlídku v hodnotě 4 000 Kč v nově otevírané ordinaci Skutečného lékaře. Naleznete nás v areálu Florentinum na adrese Na Florenci 15, Praha 1.

Be Elite Clinic – Partner projektu Be Elite Clinic věnoval každé účastnici voucher na ošetření na klinice na Praze 1 (www.beeliteclinic.cz).