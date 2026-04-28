Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

V Česku žije s cukrovkou více než milion lidí a každý rok přibývá kolem 60 tisíc dalších případů. Většinu tvoří diabetes druhého typu, který souvisí se životním stylem. U dětí a mladých lidí ale často přichází nečekaně jiná diagnóza – cukrovka prvního typu.

Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí | foto: Kooperativa

Autoimunitní onemocnění, při němž tělo přestane produkovat inzulin a pacient je na jeho doplňování odkázán celý život.

Na cukrovku se nyní zaměřila pojišťovna Kooperativa pojišťovna, která u životního pojištění nabízí dočasné navýšení pojistného plnění o 500 tisíc korun při zjištění diabetu 1. typu u mladých klientů.

„Nejčastěji se objeví v dětství nebo dospívání a zasáhne nejen dítě, ale celou rodinu. Člověk si musí celý život doplňovat inzulin a každý den řeší, co jí a jak funguje. I proto se na ni v nové akci zaměřujeme,“ říká Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.

Navýšení se týká smluv uzavřených do 30. června 2026 u životního pojištění FLEXI. Vstupní věk pojištěného musí být do 25 let včetně. Výhodu mohou získat i klienti při úpravě starší smlouvy, pokud si nově sjednají pojištění vážných nemocí.

Příběh devítiletého chlapce: tři litry vody denně

Jak může taková diagnóza změnit život, ukazují konkrétní případy z praxe.

„Nejdřív jsme si mysleli, že jen moc pije,“ vzpomínají rodiče devítiletého chlapce. Vypil i tři litry vody denně, v noci se znovu začal pomočovat a během roku přibral dvanáct kilo. Přidala se vyrážka a otoky víček.

Diagnóza zněla jasně: cukrovka prvního typu. Rodina byla v šoku. Léčba nejprve probíhala jen pomocí tablet, později bylo nutné přejít na intenzivní inzulinovou terapii. Po splnění podmínek pojišťovna vyplatila tři miliony korun.

Rodina mohla pořídit moderní pomůcky a technologie a soustředit se především na zdraví syna. Dnes je mu třináct let, sportuje a snaží se žít co nejběžnější život.

Diagnóza ve dvou letech

Další případ se týkal dvouletého dítěte. Po antibiotikách začalo výrazně více pít a močit, objevila se vyrážka. Přestože se v rodině vyskytuje cukrovka druhého typu, přišla zpráva o diabetu 1. typu jako rána.

Rodiče nahlásili pojistnou událost začátkem prosince. I přes doplnění lékařských zpráv bylo plnění vyplaceno během dvou týdnů – milion korun za vážné onemocnění a další částka za hospitalizaci.

Osmnáctiletý student: místo plánů inzulin

Cukrovka prvního typu se ale nevyhýbá ani mladým dospělým. Osmnáctiletý student měsíc před diagnózou pociťoval slabost, únavu, hodně pil a hubnul. Pak přišla hyperglykémie, ketoacidóza a pád ze schodů.

Následovala diagnóza a výplata jednoho milionu korun za vážné onemocnění plus další plnění za trvalé následky.

„V osmnácti řešíte školu, vztahy, budoucnost. Ne inzulin. Peníze mu daly prostor srovnat se s novou realitou,“ uvádí pojišťovna.

Lidé tápou v příčinách

Podle průzkumu agentury IBRS, který si Kooperativa nechala zpracovat, zná alespoň jednoho člověka s cukrovkou polovina dotázaných. Diabetes prvního typu zmínilo 26 procent respondentů.

Veřejnost však často nemá jasno v příčinách. Jen zhruba třetina lidí ví, že se cukrovka 1. typu nejčastěji objevuje u dětí a mladých. Autoimunitní podstatu onemocnění dokáže správně popsat jen asi každý desátý.

Zájem o pojištění pro případ této diagnózy by podle průzkumu mělo 39 procent lidí.

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické onemocnění...

Podle odborníků je důležité nepodceňovat zejména rizika s vážnými dopady. „Když nás postihne mozková mrtvice nebo jiné závažné onemocnění, můžeme se ocitnout na dlouhou dobu bez obvyklého příjmu. A právě na takové situace by mělo být pojištění nastavené,“ dodává Procházka.

Nejčtenější

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Komerční sdělení

Festival, který patří mezi nejvýraznější gastronomické akce na severní Moravě a ve Slezsku, sází především na pestrou nabídku jídla. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků a food trucků s...

Správný výběr prodlužovacího kabelu na bubnu

Komerční sdělení

Při práci na stavbě, v dílně nebo na zahradě se často setkáváme s potřebou prodloužit dosah elektrických zásuvek. Ať už jde o napájení elektrického nářadí, zahradní techniky nebo přenosného...

28. dubna 2026

Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

Komerční sdělení
Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

V Česku žije s cukrovkou více než milion lidí a každý rok přibývá kolem 60 tisíc dalších případů. Většinu tvoří diabetes druhého typu, který souvisí se životním stylem. U dětí a mladých lidí ale...

28. dubna 2026

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

28. dubna 2026

Vysoký tlak a cholesterol už nejsou jen nemocí stáří

Komerční sdělení
Vysoký tlak a cholesterol už nejsou jen nemocí stáří

Nový systém prevence je začne hlídat dříve.

28. dubna 2026

Nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji mají Lovosice a Štětí

Komerční sdělení
Ocenění v soutěži Zlatý erb 2026

Osmadvacátý ročník krajského kola soutěže Zlatý erb zná své vítěze. První místo v kategorii obcí s rozšířenou působností vyhrálo město Lovosice, v kategorii ostatních měst a obcí zvítězilo Štětí....

28. dubna 2026

IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Komerční sdělení
IGF Care Centre Třebíč

Když rodiny hledají dlouhodobou péči pro své blízké, nehledají jen odborné zázemí, ale především jistotu, že je o člověka postaráno s respektem, úctou a porozuměním.

27. dubna 2026

Umění najít rovnováhu: Bydlení mezi městem a přírodou

Komerční sdělení

Najít rovnováhu mezi ruchem města a klidem přírody je vzácné. Projekt Valmont ve Starých Splavech ji nabízí v nejvyšší kvalitě – luxusní apartmány s prosklenými stěnami a dechberoucími výhledy na...

27. dubna 2026

Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Komerční sdělení
Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Lázně Velichovky rozšiřují nabídku léčebných pobytů hrazených pojišťovnami i preventivních programů pro širokou veřejnost. Spojují tradici, moderní medicínu a individuální přístup, díky kterému...

27. dubna 2026

Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Komerční sdělení
Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Papírové obaly zažívají v Evropě silný růst a poptávka po nich dlouhodobě převyšuje výrobní kapacity. Společnost Huhtamaki, globální výrobce obalů se sídlem ve finském Espoo, proto plánuje miliardové...

27. dubna 2026

České korunovační klenoty na dosah v Borovanech

Komerční sdělení
Klenoty

Od 1. května budou v Klášteře Borovany vystaveny mistrovské repliky českých korunovačních insignií a poznáte i jejich příběhy.

27. dubna 2026

Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Komerční sdělení
Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Stav plynoměru můžete nahlásit během několika minut přímo z mobilu nebo počítače. Samoodečet pomáhá například při změně dodavatele plynu nebo při kontrole spotřeby v průběhu roku.

27. dubna 2026

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Komerční sdělení
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Na začátku je to většinou jednoduché. Nápad. Myšlenka. Nebo pocit, že by to šlo dělat líp.

27. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.