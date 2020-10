Trénujte imunitní systém a doplňte si vitamíny, vyhnete se viróze

Doporučuje to také přední česká odbornice na imunitní systém, přednostka Ústavu imunologie 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol prof. MUDr. Jiřina Bartůňková. Spoléhat se ale jen na ovoce nebo zeleninu v obchodech, není zcela efektivní.

V létě bývá málokdo nachlazený, ale s příchodem chladnějších podzimních dnů v čekárnách lékařů pacientů s virózami přibývá. Čím je to způsobeno? Může za to pouze změna teploty?

Příčin je několik. Řada mikrobů si libuje v chladnějším počasí, lidé se více shlukují (návrat do škol a zaměstnání po prázdninách a dovolených, divadelní sezóny, plnější dopravní prostředky…) a v neposlední řadě jsou to výkyvy teplot, jako ranní zima a odpolední horka. Lidé tak snadněji ráno nebo navečer prostydnou, což zvyšuje náchylnost sliznic na uchycení a množení mikrobů.

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK

Proč se někoho nachlazení drží nebo se opakovaně vrací a někdo se s ním nepotýká vůbec? Může za to imunitní systém a to, jak ho má kdo „silný“?

Je to velmi složitá otázka, a ještě složitější odpověď. Dá se říci, že mít 2-3 x respirační infekce do roka je normální. Pokud je jich víc, je třeba hledat příčinu, a těch je celá řada. Ať už oslabený imunitní systém z nejrůznějších důvodů, nebo také alergie (alergie na inhalační alergeny zvyšuje náchylnost sliznic k infekcím). Má-li člověk opravdu více než 3 infekty za rok, zejména závažnější, jako například zánět vedlejších dutin, infekce středouší, zápal plic, měl by vyhledat lékaře a poradit se s ním.

Může každý jednotlivec svůj imunitní systém budovat nebo jej zlepšit, třeba životním stylem? Nebo je každému dáno geneticky, jaký ten jeho imunitní systém bude?

Oboje je pravda. Náš imunitní systém je geneticky determinovaný, ale, až na vzácné výjimky těžkých vrozených poruch imunity, jej lze trénovat. Trénink znamená očkování, přiměřená expozice infekcím od dětství, přiměřená fyzická aktivita, zdravá strava, dostatek spánku atd.

Vyplatí se například brát v zimě vitamíny nebo doplňky stravy? Je to vůbec k něčemu nebo jde spíš o placebo efekt a přesvědčení lidí, že jim to pomůže před virózami?

Zázvorové kapsle Kitl Eligin BIO na podporu imunity.

Při našem způsobu života, kdy trávíme většinu času v uzavřených místnostech a nemáme moc času na kvalitní a zdravou stravu (školní jídelny, závodní stravování apod.), má určitě smysl si přes zimu nějaké ty vitaminy nebo doplňky stravy (hlavně obsahující vitaminy skupiny C a D) dodat nad rámec běžného stravování.

Může vůbec laik poznat, jestli produkt, který si kupuje, je skutečně prospěšný?

To nepozná ani odborník. Potravinové doplňky neprocházejí klinickými testy fáze I-III jako registrovaná léčiva a ani není záruka, že v produktu je opravdu to, co je deklarováno.

Poradíte, podle čeho vybírat? Používáte i vy sama nějaký doplněk stravy či vitamíny?

To je opravdu těžké radit z výše uvedených důvodů. Já sama užívám Eligin, protože jsem se na jeho vývoji podílela. Jedná se o extrakt ze zázvoru pěstovaného v ekologickém zemědělství na Jávě. Tak aspoň vím, že v té kapsli je opravdu to, co jsme tam chtěli mít.

Má podle vás jako lékařky smysl používat přírodní produkty nebo si dělat různé zaručené domácí „léky“, třeba zázvorový čaj, mléko svařené s česnekem apod.? Radí se také jíst více ovoce a zeleniny, aby si člověk dodal více vitamínů do těla. Má to nějaký výraznější účinek?

Vitaminy v přirozené formě, tedy v ovoci a zelenině, jsou obvykle v lepší chemické vazbě s dalšími komplexními látkami než syntetické preparáty. Takže je určitě dobré si denně dopřát něco syrového ovoce nebo zeleniny. Ale má to své limitace – vitaminů je v přírodních produktech velmi malé a variabilní množství. Takže k tomu, abyste do sebe dostala třeba denní dávku vitaminu C, musíte sníst několik jablek. A každé jablko má jiný obsah podle druhu, způsobu skladování, původu. K tomu přistupuje to, že nevíte, zvlášť u kupovaných produktů, kolik je v nich pesticidů nebo jiných toxických látek. Takže je kolikrát lepší si vzít 100 mg tabletu kyseliny askorbové, tedy syntetického vitaminu C. To samé platí třeba o zázvorovém čaji: když si uvaříte čaj z pár plátků zázvoru, který koupíte v supermarketu, vylouhujete minimální množství účinných látek a k tomu možná také trochu plísní a pesticidů.

Zázvor v Eliginu pochází z Indonésie a je v BIO kvalitě

Podílela jste se na vývoji doplňku stravy, kde je koncentrované množství zázvoru. Proč zrovna zázvor? Nebylo by lepší pro člověka ze střední Evropy jíst produkt z nějaké zdejší plodiny?

Zázvor je jeden z produktů prověřených lidovým léčitelstvím po tisíciletí. Ale máte pravdu, že možná podobný efekt může mít česnek, šípky, echinacea … Nikdo nikdy neudělal a neudělá studii, ve které by porovnal, zda denní užívání definovaného a standardizovaného produktu je (pro nějaký definovaný cíl, třeba snížení nemocnosti) lepší, než třeba panák slivovice nebo pravidelné saunování.

Máte už nějaké ohlasy lidí, kteří doplněk stravy užívají, že by sledovali nějaké konkrétní účinky? Cítí i na sobě proměnu?

Většina mých známých, kterým jsem Eligin doporučila, hlásí, že jsou při jeho pravidelném užívání opravdu méně často nachlazení, než byli předtím. Včetně mě. Ale také občas někdo řekne, že ho po tom pálí žáha nebo že mu to prostě nechutná. Ale je to vše na úrovni „jedna paní povídala“. My lékaři jsme zvyklí něco tvrdit jen tehdy, když na to máme „evidence based“ data. A ta pro žádná režimová opatření nebo pro potravinové doplňky nemáme.