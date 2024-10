Trendy kuchyň třikrát jinak

Způsobů, jak si zařídit kuchyň, je hned několik. Pracujete-li s jednoduchým a vzdušným prostorem, můžete vsadit na moderní kuchyňské bloky. Opakem je interiér s nedostatkem místa, atypickými stěnami nebo šikminami. V takové situaci je ideální INdividuální plánování kuchyňského prostoru dle vlastních představ a potřeb. To oceníte i tehdy, kdy zkrátka jen toužíte každou svou ideu do detailu zhmotnit. Podívejme se teď na to, jaké 3 interiérové styly vládnou světu kuchyní. INspirujte se!

Moderní minimalismus s dotekem luxusu představuje tmavě modrá linka se zlatými detaily. | foto: Möbelix

Tradiční v moderním hávu

Láká vás původní design kuchyní, který má blízko k venkovskému stylu? Žádný problém! V současnosti nemusíte dělat kompromis mezi moderním vybavením a nostalgickým vzhledem. Typická jsou pro něj vyřezávaná dvířka se zdobnými úchytkami v černém, zlatém nebo mosazném provedení. Skleněná dvířka leccos prozradí o vašich nejlepších kouscích nádobí či drobných retro spotřebičích.

Bílá rustikální kuchyň promění váš sen o životě na venkově ve skutečnost, ať bydlíte kdekoli. | foto: Möbelix

Útulný rustikální efekt dotvoří dřevěné stropní trámy, které navíc poslouží i prakticky – k instalaci náladového osvětlení či různých dekorací. O dotek současné doby se kromě vychytaných spotřebičů postará i jídelní stůl v jednodušším designu a čalouněná křesla.

Funkční, ale hřejivá

Skandinávský styl bydlení patří už léta mezi favority. Možná se ptáte, proč. Může za to mimo jiné jeho obliba přírodních materiálů, které vnášejí do interiéru život, harmonii a pozitivní náladu. Design nábytku je jednoduchý, a tím pádem nadčasový i praktický.

Kombinace hřejivého dřeva a šik pastelových tónů je zaručeným receptem na atraktivní kuchyň. | foto: Möbelix

V severské kuchyni má největší zastoupení dřevo a kámen, ale své uplatnění najde i ratan, len nebo juta. Prim hrají neutrální a zemité tóny. Vítány jsou také černé kovové prvky pro působivý kontrast.

Čistá jednoduchost

Milujete doma vzdušný prostor, čistý design a monochromatickou paletu? Pak právě pro vás byl stvořen minimalismus. Vychází z minimálního počtu věcí v interiéru – můžete zapomenout na přeplněné otevřené police a regály zapadané prachem.

Bílá minimalistická linka nikdy nezestárne a hodí se k mnoha stylům bydlení. | foto: Möbelix

Základní filozofií je funkcionalismus, který klade do popředí samotný prostor. Vše tu má svůj význam i místo a nenajdete tu nic navíc. Díky tomu bude interiér působit neustále uklizeně, prostorně a bude se v něm snadno pohybovat. Kuchyň v minimalistickém stylu vhodně doplní moderní nerezové a černé kuchyňské spotřebiče.