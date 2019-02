Trendy 2019: průhledné brýle, retro i výrazné s důrazem na detail

Transparetnost – letos vedou průhledné brýle

Bez nich to letos nepůjde. Čiré, probarvené, lesklé i matné, dioptrické i sluneční – průhledné brýle vypadají dokonale. Těmto kulatým brýlovým retro obrubám Horsefeathers dodává průhledný materiál lehkost, jemné odstíny fialové zase jistý drive. Přesto tyto brýle působí něžně a křehce. Tahle novinka je prostě neodolatelně fajn.

Průhledné brýle Horsefeathers

Průhledné brýle pro muže najdete třeba u značky Oakley. I když známe tuhle značku především ze sportovního oblečení a doplňků, zdá se nám tento model jako z jiného světa: neotřele elegantní a nadčasový. Sportovní původ značky OAKLEY ale nezapřou straničky – dynamicky prohnuté, tenoučké, pružné. Prostě tyhle brýle mají švih.



Kulaté průhledné brýle Oakley

Vintage – retro kulaté i pilotky ve zlaté



Vintage je retro a retro je letos buď kulaté nebo ve tvaru pilotek aviator ve zlaté. Co na tom, že tápete a nevíte, jestli jsou kulaté brýle nebo pilotky právě pro váš obličej to pravé ořechové. Prostě jsou teď in a stačí jen zvolit tu správnou velikost. Stále platí, že pro drobný obličej jsou menší brýle, pro širší obličej zase větší brýle. Nejžhavější vintage brýle najdete u Ray-Ban v provedení unisex, zato v různých velikostech pro něj i pro ni.



Zlaté unisex vintage pilotky Ray-Ban Aviator

Statement – výrazné brýle



Nebojte se výraznějších tvarů. I to je letošní trend. Ikonický cat-eye pro ženy – kočičí oči od Dolce Gabbana jsou doplněny o zajímavý květinový motiv. Z brýlových obrub je rázem nepřehlédnutelný kousek, který by vám neměl chybět. Svým vzhledem rozzáří i ten nejchmurnější zimní den.



Dámské dioptrické brýle Dolce Gabbana ve tvaru cat-eye



Je těžké si vybrat? Nechte si poradit v internetové optice www.misteroptic.cz Tam si můžete také objednat brýle na vyzkoušení doma.