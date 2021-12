Trápí vás zažívací obtíže? Pocit plnosti, bolesti nebo nadýmání?

Břicho se nafukuje, když je ve střevě příliš mnoho vzduchu. Ten vstupuje do žaludku společně s jídlem a pitím, například sycenými nápoji nebo potravou zachycující vzduch. Může to být např. chléb, šlehačka a další. Vzduch se dostává do žaludku také jeho zvýšeným polykáním. Tvorbu plynů samozřejmě podporuje i konzumace nadýmavého jídla. Množství plynů ve střevě v důsledku rozkladu složek potravy závisí také na naší střevní mikrofloře.

Vzduch se musí nějak z těla dostat pryč. Jak to funguje?

Plyny v zažívacím traktu jsou částečně absorbovány střevní sliznicí, pře­cházejí do krve a následně jsou vydechovány plícemi. Část vzduchu se také přirozeně uvolní konečníkem. Tento proces je normální a důleži­tý – ale obzvláště nepříjemný ve společnosti nebo na veřejnosti. Pokud plyny nebo vzduch unikají příliš často, hovoří se o flatulenci (z latinského flatus – vítr), nebo hovorově je nazýváme: větry, pšoukání, prostě prdění :-). Mimo­chodem, až 24 „větrů“ denně je zcela běžných a nelze je klasifikovat jako patologické.

Je nadýmání nemoc?

Nadýmání samo o sobě není nemoc. Pokud je však doprovázeno další­mi trávicími potížemi, jako je pocit plnosti, bolest břicha nebo zvýšená plynatost po dlouhou dobu, mohlo by jít již o onemocnění a je nutná konzultace s odborníkem.

Příznaky a diagnóza plynatosti

V případě dlouhodobých obtíží je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Často se však jedná o funkční zažívací obtíže. Nejsou nebezpečné, ale jsou otravné a v některých případech velmi bolestivé. Typ a závažnost potíží se u každého pacienta liší. Typickými příznaky jsou nafouklé, napjaté břicho, větry, nadýmání, křeče, průjem, zácpa, bolest, nechutenství a neklid.

Léčba: co dělat, když nastanou zažívací obtíže?

Na funkční nadýmání nelze pohlížet izolovaně od zbytku těla. Dieta a trá­vení hrají zásadní roli ve vývoji plynatosti. Má-li však být léčba úspěšná, je třeba vzít v úvahu i další faktory, jako je stres nebo psychické problémy.

Jednou z cest jsou léky, které jsou často rostlinného původu. Úlevu mohou přinést různé léčivé rostliny, například máta peprná, anýz, fenykl nebo kmín. Jejich složky jsou vhodné pro terapii, protože uvolňují křeče a ulevují od nadýmání.

Bylinné léky na nadýmání se nazývají karminativa

V případě přetrvávajících nebo opakujících se potíží může pomoci karmi­nativum Gaspan®. Ten pomáhá s mírnými křečemi v gastrointestinální oblasti, pocitem plnosti a nadýmáním. Kombinace koncentrované má­tové a kmínové silice ve speciální tobolce také zmírňuje bolestivé křeče v zažívacím traktu. Tobolka je odolná vůči agresivnímu prostředí žaludku, kterým prochází neporušená a rozpouští se až ve střevě a působí tak proti příznakům právě tam, kde se vyskytují.

Více informací najdete na www.gaspan.cz.

Gaspan® enterosolventní měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.