Trápí vás suchá pokožka? Už nemusí

Suchá nebo velmi suchá pokožka se sklonem k atopii je konkrétní typ pleti. Jde o trvalý stav, který je způsoben poruchou kožní bariéry. Pokožka je suchá, protože jí schází voda a lipidy. Při jejich nedostatku je přirozená bariéra pokožky náchylná k poškození. Stejně tak je zhoršená její schopnost regenerace. Není ale třeba podléhat beznaději – i suchá pokožka může být krásná. Chce to kvalitní a účinnou péči. Jak na to?

Pozor na chlad

V zimním období je třeba mít se dvakrát na pozoru, aby se stav vaší pokožky nadále nezhoršoval.

Chladný zimní vzduch s minimem vlhkosti způsobuje, že krev v pokožce cirkuluje pomaleji, snižuje se produkce mazu, který ve vrchní vrstvě kůže brání unikání vody z ní. Špatné nejsou jen venkovní mrazy, pleti škodí také suchý vzduch z topení a časté přechody z tepla do zimy. Zimní období je logicky nejhorší pro ty, kdo mají suchou pleť normálně, ale chlad dělá potíže i majitelkám a majitelům normální, smíšené a mastné pleti. A proto i tito lidé by pro zimní období měli zařadit do své kosmetické výbavy hutnější pečující krémy, které pomohou jejich pokožku ochránit.

S vodou opatrně

Správná péče o suchou až atopickou pokožku začíná už při koupání. Suchá pokožka je obecně mnohem náchylnější na podráždění než ostatní kožní typy. Paradoxně největšího strašáka pro suchou kůži ale představuje právě voda. Je to sice životodárná tekutina, ale pro suchou pokožku představuje velkou zátěž. Snažte se proto co nejvíce zamezit jejímu kontaktu s kůží. Místo horkých lázní dopřávejte svému tělu rychlou sprchu a horkou vodu nahraďte vlažnou. Vhodné jsou také speciální přípravky – sprchové gely a oleje, které pokožku ještě více nevysuší. Vyzkoušejte například Zklidňující mycí olej Uriage Xémose, který je ultra jemný a díky své unikátní olejo-gelové textuře zanechává na pokožce hydratační a ochranný film.

Správná péče je základ

Po koupeli je vhodné pokožku promazat, nejlépe co nejdříve. Na suchou kůži jsou nejvhodnější produkty obsahující více tuku než vody. Hydratační krémy mívají příliš lehkou konzistenci na to, aby jí dodaly potřebnou péči. V zimních mrazech navíc může docházet k tomu, že přípravky s vysokým obsahem vody pokožku ochlazují, a tím přispívají k jejímu podráždění. Promašťující krémy a masti suchou pokožku zklidní, vyživí a zbaví svědění. Jediná rada tedy zní mazat, mazat a zase mazat. A to i tehdy, když nepociťujete žádné akutní obtíže spojené se suchou kůží. Doporučit můžeme opět značku Uriage a její Xémose Zklidňující olejový balzám. Jedná se o relipidační olejový balzám na obličej i tělo pro péči o velmi suchou pleť se sklonem k atopii. Tento výživný a ochranný balzám zklidňuje pnutí pokožky a snižuje její suchost. Unikátní textura „balzám-olej“ zanechává nemastnou ochrannou vrstvu s dlouhodobým komfortem. Zklidňuje, vyživuje a chrání před návratem obtíží.

