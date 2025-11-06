Tradice, poctivost a kvalita. Nahlédněte do masozávodu v Modleticích

Jen pár kilometrů od Prahy, v Modleticích, se denně píše příběh desítek tun čerstvého masa. Sídlí zde masozávod Kauflandu, který už přes dvě dekády zajišťuje na stoly českých a slovenských domácností kvalitní masné výrobky K-Mistři od fochu z Modletic.

Za úspěchem stojí lidé, pro které je kvalita bez kompromisů stejně důležitá jako věrnost tradičnímu řemeslu.

Masozávod v Modleticích zahájil provoz v roce 2003 a postupně se vypracoval mezi přední zpracovatele masa v celé České republice. Denně zde více než 400 zaměstnanců zpracuje průměrně 175 tun hovězího a vepřového masa. Celý výrobní proces od bourání masa přes výrobu mletého masa a klobás až po závěrečné balení probíhá kompletně pod jednou střechou. To zajišťuje nejen maximální kontrolu kvality, ale i rychlou distribuci, která je klíčová pro zachování čerstvosti.

Když se tradice snoubí s moderními technologiemi

Avšak největší hodnotou tohoto masozávodu je řeznická zručnost a dovednost. Pracují zde řezníci s víceletou praxí v oboru. Jak říká vedoucí provozu Vladimír Janda, který je v závodu od samého začátku: „Stroj řezníka nenahradí, ani kdyby se rozkrájel.“ To však neznamená, že by se v Modleticích vyhýbali inovativním technologiím. Naopak, tradice jde s inovacemi ruku v ruce.

Každoročně se do nového vybavení a automatizace závodu investují desítky milionů korun. Automatické linky, robotické technologie, pokročilé dopravníkové systémy či plně automatické sklady surovin výrazně zvyšují efektivitu výroby a zároveň snižují dopad na životní prostředí.

Kde vzniká další generace řezníků

Velký důraz je kladen i na vzdělávání nových řeznických talentů. Přímo v areálu závodu funguje učňovská dílna, kde se mladí učí od těch nejzkušenějších. „Vytvořili jsme prostor, kde si učni mohou v nadstandardních podmínkách rozšířit své znalosti a naučit se kombinovat tradiční postupy s moderními technologiemi,“ vysvětluje Vladimír Janda. Řemeslo tak nezůstává minulostí, ale přirozeně se vyvíjí a přizpůsobuje současné době.

Záruka kvality v praxi

Vysokou úroveň práce celého týmu potvrzuje i fakt, že masozávod v Modleticích každoročně získává certifikát IFS food (International Featured Standards) na nejvyšší úrovni. Tato certifikace je mezinárodně uznávaným standardem pro bezpečnost výrobků a systém managementu kvality.

Zajišťování kvality nezačíná u přijmu surovin, ale již u samotných dodavatelů. Pro Kaufland jsou vysoké kvalitativní standardy esenciální. Vzájemná důvěra a spolehlivost mezi řetězcem a dodavatelem je nezbytná, přesto dodavatelé procházejí i pravidelnými audity.

V Modleticích projde každý kus masa pod rukama řezníků s bohatými zkušenostmi, kteří svou práci vykonávají srdcem. Ať už si zákazníci vyberou mleté maso, moravské uzené nebo vinnou klobásu, dostanou vždy produkt, který je výsledkem poctivého řemesla.

6. listopadu 2025

