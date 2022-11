Tipy na nejlepší vánoční dárky - obdarujte své blízké dárky pro zdraví

Silný imunitní štít pro celou rodinu

Pravděpodobně nebudete mít žádného člena rodiny, který by se občas nepotýkal s nějakou únavou, zvýšenými nároky na organismus nebo s nachlazením. Přesně v takových obdobích se snažíme našemu tělu dodat co nejvíc vitamínů a celkově podpořit imunitu a obranyschopnost. Jednou z látek, která si s posílením imunity dokáže poradit naprosto skvěle, je přírodní kvasničný betaglukan nebo extrakty z hlívy ústřičné. Právě tuhle kombinaci doplněnou i o stopové prvky, vitamíny a další přírodní extrakty najdete ve Forteglukanu ImunSupra, který může být skvělým dárkem pro každého dospěláka. Existuje i dětská varianta ve formě sirupu.

Nechce se vám do ledové vody? S Forteglukanem vyřešíte silnou imunitu i jinak. Foto: Magistra, a.s.

Výživa na klouby pro sportovce i starší ročníky

Máte-li v rodině nějakého sportovce, pak by se jistě hodilo něco na klouby. Pro mladší ročníky je perfektní volbou Premium Colaflex 2, krystalický kolagen obohacený o vitamín C, který je důležitý pro správnou funkci kloubní chrupavky. Pro starší ročníky i z řady nesportovců, kdy už klouby trochu víc pobolívají, to bude chtít trochu komplexnější výživu. V tomto případě je pak nasnadě zvolit Ortopedic 500 s protizánětlivým a analgetickým účinkem, který je vhodný pro zmírnění degenerativních změn kloubů, osteoartrózy nebo při artrotických postiženích kolenních a kyčelních kloubů.

Klouby v plné síle? Nakrmte je krystalickým kolagenem. Foto: Magistra, a.s.

Stojí za to vidět! Prevence pro zdraví očí se vyplatí.

To, co většina z nás podceňuje a často to nepovažuje za tak důležité, je i prevence různých očních vad nebo onemocnění. Zrak je pro nás jeden z nejdůležitějších smyslů, ale většinou jakoukoli jeho vadu řešíme až ve chvíli, kdy už máme nějaký problém. I tady můžete vybrat pro své blízké dárek, který by mohl být rozhodně nápomocný. Mohla by jím být komplexní oční výživa Premium Ocuswiss s nejvyšším obsahem luteinu a zeaxanthinu obohacená o vitamín A, riboflavin a zinek, které přispívají udržení zdraví očí a ostrého zraku.

Stojí za to vidět v každém věku. Včasná prevence se vyplácí. Foto: Magistra, a.s.

Co za dárek pro babičku a dědu?

Největší oříšek při vybírání dárků je to vždycky s prarodiči. Nikdy nic nepotřebují, sami si o nic neřeknou a většinou všechno mají. Jen to zdraví nebo paměť už jim často pokulhává. Co takhle je tentokrát obdarovat něčím, co jim opravdu pomůže? Dobrým tipem by mohl být například Ginkgo BrainAktiv s vysokým obsahem extraktu z ginkgo biloby a bokopy drobnolisté, což je kombinace, která podporuje nejen prokrvení mozku a končetin, ale celkově zlepšuje kognitivní funkce a podporuje paměť i duševní zdraví. Chcete-li svým prarodičům dopřát ještě něco o kousek lepšího, pak můžete zvolit Geriaswiss tablety pro celkovou vitalitu organismu, energii a podporu imunity. Je to kombinace dvaceti vitamínů, minerálů a stopových prvků obohacená o vysoký obsah extraktu z ženšenu a je doporučován právě osobám ve věku 50+ pro zlepšení celkové kondice i paměti.