Tipy, jak se obléknout na první rande

První dojem můžete udělat jen jednou

Přesně tak. První dojem je velmi důležitý pro obě strany a máte jen jednu příležitost, jak ho udělat. Právě proto byste si měli dát záležet i na tom, co budete mít na sobě oblečené. Myslete však na to, že méně je někdy více. Většina mužů miluje přirozenost, takže se to snažte nepřehnat, a to nejen s oblečením, ale také s make-upem.

Pohodlně, a zároveň sexy

Na první rande si zvolte takovou kombinaci oblečení, ve které se budete zejména vy sama cítit co nejpohodlněji. Není nic horšího, než když si po celou schůzku musíte kontrolovat, zda vám něco netrčí či neodstává. Pokud jdete na „normální“ denní rande, vystačíte si s běžnými džínami, ke kterým nakombinujte pěknou halenku či košili se sakem a lodičky. Vsaďte na příjemné pastelové barvy, jako jsou růžová, žlutá či tyrkysová. Nic nezkazíte ani nevinnou bílou.

Chcete zároveň působit i sexy, neoblékejte se však vyzývavě. K okouzlujícímu vzhledu vám pomůže decentní výstřih nebo rafinovaně průsvitná látka. Ano, a to dokonce mnohem více než minisukně, obtažené šaty či maxi hluboký výstřih. Soustřeďte se i na maličkosti - nezapomeňte například na lesk na rty či vkusné doplňky. Opět nepřehánějte. Neberte si na sebe nic, co by mohlo působit rušivě. Postačí například drobné náušnice a vkusný řetízek s medailonky. A co je důležité, nezapomeňte ani na omamnou vůni, ta dostane každého muže.

Náš tip: Vhodný parfém si můžete vybrat i online a ušetříte tak nejen čas, ale i peníze. Navštivte kupónový web Vasekupony.cz, využijte skvělé slevové kupóny, kódy či výprodeje a nakupujte výhodně. Skvělé Notino slevy na parfémy či kosmetiku určitě potěší i vaši peněženku.

Trochu jiný outfit vyžadují speciálnější příležitosti. Nebere vás nápadník na kávu, ale například do galerie nebo do divadla? Případně na večeři do dobré restaurace? V tom případě si dejte záležet na výběru elegantnějšího a formálnějšího oblečení. Při takových příležitostech nikdy nic nezkazíte malými černými šaty či krátkými šaty s decentním střihem.

A co muži?

Na první rande se samozřejmě nepřipravují jen ženy. I mužům záleží na tom, aby udělali dobrý první dojem. Co je tedy nejvhodnější pro vás, milí páni? I v tomto případě je vhodné vsadit na ležérní eleganci. Na neformální schůzku zkombinujte pánskou košili, kalhoty a případně i sako. Váš výběr samozřejmě bude záviset i na příležitosti. Pokud jste pro dámu svého srdce vymysleli procházku v přírodě, máte „dovoleno“ obléci se sportovně.

Kromě slušivého oblečení nezapomínejte ani na parfém. Ženy, stejně jako muži, milují parfémy na opačném pohlaví. Pozor, i v tomto případě platí, že méně je více, proto na sebe, milí pánové, rozhodně nevylijte polovinu flakónu.

Že ve skříni nemáte nic vhodného?

Všichni to přece známe. Skříň sice praská ve švech, ale na první rande v ní přesto není nic vhodného. Naštěstí je tu jednoduchá pomoc, pořiďte si několik módních kousků v internetovém obchodě Aboutyou.cz. V tomto módním online obchodě si můžete koupit nejen trendy oblečení a boty, ale také módní doplňky, kterými vylepšíte každý outfit.

Samozřejmostí je možnost nakoupit vybrané kousky ještě výhodněji. A jak je to možné? Celkem jednoduše. Stačí, když využijete při svém nákupu slevový kód About You, který najdete například na kupónovém webu Vasekupony.cz, a uvidíte, že stylové kousky získáte za skvělé akční ceny.