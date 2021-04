Tip, jak dodat vaší sedací soupravě nový šmrnc

Proměna během 5 minut

Máte-li doma sedačku nebo oblíbené křeslo se skvrnami a prodřenými místy, můžete staršímu sedacímu nábytku vdechnout nový život díky napínacímu potahu od decoDoma. A to bez čalouníka a velkých výdajů. Napínací potahy fungují v podstatě jako druhé čalounění a vykouzlí zbrusu novou sedačku z té původní. Potah překryje skvrny, díry a jiné nedostatky původní sedačky, která je ukrytá pod ním. Obepne sedačku včetně zadní části a područek, takže dokonale sedí a odpadává urovnávání věčně se shrnující deky. Podívejte se na e-shopu decoDoma na proměnu před a po. Neuvěříte, že je to ta samá sedačka.

Stejnou proměnu můžete vašemu křeslu dopřát i vy.

Záchrana pro rodiny s dětmi a domácími mazlíčky



Možná máte podobné křeslo, které by si zasloužilo nový kabátek, doma. Vlevo vidíte křeslo potažené napínacím potahem a vpravo původní variantu. Proměna sedačky nebo křesla je s napínacím potahem velmi snadná. Zvládnete to sami během 5 minut. Je to stejně jednoduché jako si obléknout tričko. Snadná je i údržba potahů. V případě ušpinění je stačí sundat a dát do pračky vyprat. Vaše sedačka tak bude stále čistá. Právě proto jsou oblíbené u rodin s dětmi nebo zvířecími mazlíčky. Je to opravdu viditelná změna, ale tajemství budete znát jen vy. Návštěvy se budou divit, co se stalo s vaší původní sedací soupravou nebo křeslem.

Jednobarevné potahy promění sedačku rozzáří váš interiér.



Na kolej i do pronajatého bytu

Potah je skvělé řešení na menší sedačku na kolej, do pronajaté garsonky, prostě všude, kde se vám nevyplatí velké investice. Oceňují je ale i starší generace, které se nechtějí vzdát své oblíbené sedačky nebo řešit vystěhování staršího kousku nábytku. Napínací potahy jsou pohodlné řešení pro omlazení vzhledu sedačky nebo křesla. Pokud to na vaší sedačce žije a máte v domácnosti děti, kočky nebo psi, vyřeší potahy i ochranu sedačky před skvrnami od jídla, od pití, před kočičími drápky a samozřejmě před chlupy.

Potahy lze prát pračce a je velmi snadné s nimi udržet sedačku čistou.

Obývací pokoj plný barev

Díky snadné údržbě napínacích potahů si můžete dovolit i světlou barvu sedačky, například nadčasovou smetanovou. Nebojte se ani hodně výrazných barev. Sedačka v korálové, jahodové nebo modré upoutá pozornost a dodá vašemu obývacímu pokoji potřebnou energii. V případě, že preferujete méně výrazné barvy, potěší vás neutrální barvy - třeba odstíny hnědé jako oříšková, tabáková nebo čokoládová. V nabídce jsou různé barvy, vzory i velikosti. Napínací potah a tím v podstatě úplně nové čalounění může dostat rohová sedačka, relaxační křeslo, sedačka bez opěrek nebo oblíbený ušák. Sladit do jednotného odstínu můžete dokonce i polstrované židle. A pokud se vám vybraná barva okouká, není nic jednoduššího než si vybrat úplně nový potah.

Více sortimentu k nalezení ZDE >>>