Testujeme nejpopulárnější dietu v Evropě

Viktor dokázal zhubnout 16 kilogramů tuku rychle a bezbolestně tím, že se držel několika jednoduchých pravidel.

Jaké jsou vaše předchozí zkušenosti s hubnutím?

Nikdy jsem nedržel dietu. Jsem postarší pracovník ve výrobě, který těmto věcem až doteď nikdy nevěřil. Vím, že bych to ani neměl říkat, ale vždy jsem věřil, že diety a kontrola jídelníčku jsou pro holky, zatímco chlapi by měli jíst to, co se jim dostane pod ruku. A právě kvůli této filozofii jsem nabral tolik přebytečných kil.

Povězte nám, proč jste se rozhodnul začít hubnout?

Po čase si na své objemnější tělo zvyknete, jelikož vám přebytečná kila nenaskáčou za týden. Své nadváhy si začnete všímat, když si prohlížíte staré fotografie nebo vám o ní řekne kamarád, který vás roky neviděl. Po nějaké době už se jedná o reálný problém. Uvědomil jsem si, že pokud se sebou nezačnu něco dělat, zadělávám si na zdravotní problémy. Začal jsem mít vyšší krevní tlak a časté bolesti hlavy.

Proč jste si vybral Stockholmskou dietu?



O Stockholmské dietě jsem věděl z doslechu a díky článkům na internetu. Nikdy jsem si ale nemyslel, že dokáže dieta vyřešit mé problémy, a tak jsem jí nevěnoval přílišnou pozornost. Potom ale začala tchýně Stockholmskou dietu držet a já si jejích výsledků nemohl nevšimnout. Hubla tak rychle, že jsem si toho všiml při našem každém setkání. Kromě toho byla viditelně šťastnější a spokojenější. Nejsem osoba, která věří reklamám a okamžitě nakupuje všechny produkty z letáků, ale v tomto případě jsem měl výsledky doslova před očima. Pokud to zvládla tchýně, proč bych to nemohl zvládnout já? No, nakonec to dopadlo tak, že jsem to opravdu zvládl!

Se serverem StockholmDiet.com zhubnete tím, že budete jíst svá oblíbená jídla. Začněte s bezplatným testem a zhubněte za 7 dní!



Jak u vás dieta probíhala?

Dokončil jsem test na oficiálních webových stránkách a obdržel výsledky. Měl jsem možnost vybrat si, kdy s dietou začnu. Následně jsem se musel držet několika sepsaných instrukcí. Všechny potřebné suroviny byly dostupné v klasických obchodech a k mému překvapení jsem při zdravém stravování i ušetřil. Když jsem si chtěl vyjít ven s přáteli a dát si něco k snědku, nebyl to vůbec problém. Stačilo najít v mém plánu nějaké jídlo, které bylo podobné tomu v restauraci, či se zeptat obsluhy, zdali by nebylo možné jídlo připravit s trochu odlišnými ingrediencemi.

Byl jsem velice zvědavý, takže jsem se každé ráno vážil. Výsledky pro mě byly naprosto nepředstavitelné. Během prvního týdne jsem hubnul kilo denně. Nevěřil jsem vlastním očím. Nemyslete si, že jsem každý den snědl jednu mrkev a kousek zelí. Vůbec ne. Jídla z dietního plánu byla nesmírně jednoduchá a chutná a nikdy jsem tak neměl hlad. Jídlo beru jako jednu ze slastí života, které se opravdu nechci vzdát. Přiznám se, že jsem měl s dietami obecně trochu problém i právě díky tomuto svému přesvědčení. Já osobně bych ani Stockholmskou dietu nenazýval „dietou“, protože toto slůvko může spoustu lidí odradit. Jedná se zkrátka o stravovací plán se skvělými recepty připravenými experty tak, aby vám zajistily výsledky. Viděl jsem spoustu známých, kteří se bez výsledků snažili hubnout každodenní návštěvou posilovny. Nemyslete si, že mám něco proti sportu, to vůbec ne, ale v posilovně zkrátka rychle nezhubnete. Každý se diví, když řeknu, že jsem zhubnul tolik kil, aniž bych jednou jedinkrát navštívil posilovnu.

Se serverem StockholmDiet.com zhubnete tím, že budete jíst svá oblíbená jídla. Začněte s bezplatným testem a zhubněte za 7 dní!



Samozřejmě, že tou největší změnou je změna toho, jak vypadáte ráno v zrcadle. Štíhlejší postava vám umožní získat ztracené sebevědomí, což platí i v mém věku. Co ale v zrcadle neuvidíte, je nesmírná dušení pohoda, více energie a radost ze života, kterých si teď mohu užívat. Dále se mi snížil krevní tlak a mé bolesti hlavy jsou ta tam. Dieta mi sice neubrala ztracené roky života, ale díky několika jednoduchým pravidlům mi ubrala přes 16 kilo, což se na mě pocitově projevilo, jako kdybych opravdu omládl o 16 let. Čísla v mém pase jsou tak opravdu jen čísla. Cítím se mladší a svěží! Konečně jsem se zbavil pocitu beznaděje a začal si užívat každého dne.



Co byste doporučil ostatním, kteří chtějí zhubnout?

Rychlé a snadné hubnutí není mýtus! Stačí pochopit, jak na to. Když se dívám kolem sebe, přijde mi, že nadváha trápí spoustu lidí. Spousta z nich si přitom sama sobě nalhává, že je to OK. Sáhněte po ověřených metodách a dosáhněte svých cílů. Možná vám změna životního stylu zní příliš komplikovaně, ale když se začnete držet rad dietních expertů stojících za Stockholmskou dietou, bude změna vašeho životního stylu malá, ale nesmírně efektivní. A toto je pro mě tím největším překvapením. Efektivita diety a rychlost zajištění výsledků. Díky tomu jsem si řekl, že musím své výsledky sdílet s ostatními a tím je snad motivovat.

Není to jen další obyčejná dieta – je to vaše rozhodnutí žít lepší život bez kil navíc. ZAČNĚTE ZDE A NYNÍ vyplněním jednoduchého testu zdarma!