Těhotné ženy mohou na prvotrimestrální screening do krnovské porodnice

„Naše porodnice je mezi maminkami vyhlášená. Dlouhé roky u nás zavádíme postupy a metody, které ostatní přebírají. Nové ultrazvuky pořízené z prostředků dotačního titulu REACT, na kterých budou lékaři provádět prvotrimestrální screening, jsou bezpochyby nejvýznamnější událostí posledních let. Pro těhotné ženy z regionu to znamená, že již nemusí na vyšetření jezdit do Olomouce či Ostravy. Provedeme jej ve stejné kvalitě u nás, čímž ušetří čas i peníze za cestu,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Odhalí vady

Prvotrimestrální screening plodu se provádí v 11. až 13. týdnu těhotenství. „Smysl tohoto vyšetření je především v posouzení individuálního rizika genetických vad, jako je například Downův syndrom. Jedná se o kombinované vyšetření, kdy výsledek testu závisí jak na ultrazvukovém, tak biochemickém vyšetření v začátku těhotenství. V případě vysokého rizika doporučuje lékař další konzultaci s genetikem. Důležitou součástí ultrazvukového vyšetření je i stanovení přesné délky trvání těhotenství,“ uvedl zástupce primáře krnovské porodnice MUDr. Igor Michalec, Ph.D. V rámci konzultace je stanoveno riziko tzv. pre-eklampsie, onemocnění, které významně ovlivňuje jak plod, tak zdraví matky. Vyhodnocení se provádí dle protokolu FMF (Fetal Medicine Fundation) podle přesně stanovených mezinárodních kriterií. Nový přístroj bude využíván nejen v porodnictví, ale také v rámci gynekologie při dalších ultrazvukových vyšetřeních.

Velká výhoda

Uvedení nového ultrazvuku do provozu v Krnově si nenechal ujít ani náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje MUDr. Martin Gebauer: „Jako gynekolog nesmírně oceňuji, že v krnovské porodnici neustále zvyšují kvalitu služeb pro těhotné ženy. Je zřejmé, že zajištění tohoto typu vyšetření přímo ve zdejší porodnici ocení všechny ženy ze spádové oblasti krnovské nemocnice, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Krnovské porodnici blahopřeji k rozvoji a maminkám přeji, aby u nich screening byl jen pouhým ujištěním, že čekají zdravé potomky.“

Nový jídelníček pro těhotné i maminky

To nejlepší chtějí pro těhotné ženy a maminky v krnovské porodnici. Od nového roku zde mají kompletně nový jídelníček. „Na základě dotazníků jsme se rozhodli s našimi nutričními terapeutkami vypracovat speciální jídelníček pro maminky. Nový bohatší jídelníček klade důraz na kvalitu potravin 21. století. Ve stravě jsme zvýšili obsah bílkovin, sacharidů, vitamínů i superpotravin,“ uvedla vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Lenka Petřeková. Po dobu hospitalizace v krnovské porodnici se jak ženy před porodem, tak maminky po porodu mohou těšit na bohaté snídaně, zdravé svačinky, různé druhy pečiva, čerstvé ovoce i zeleninové saláty. Samozřejmostí je pitný režim, v rámci kterého si ženy mohou vybrat z širokého sortimentu kvalitních čajů.

Na chodbě porodnice je nová lednička, která je plná zdravých potravin, bílkovin v podobě šunky, sýrů, mléčných výrobků. „Maminky si mohou přicházet dle vlastního uvážení i několikrát denně a v případě chuti či hladu si cokoliv zdarma vzít,“ pokračovala vrchní sestra Lenka Petřeková.

Rady odbornice

Rodičky se v případě zájmu mohou bezplatně poradit s nutriční terapeutkou, která jim poskytne informace, jak se správně stravovat v šestinedělí. Případně, jak se dostat po porodu do formy. Maminky jsou z nových služeb nadšené. „V krnovské porodnici přivedu na svět druhou dceru. Už před čtyřmi lety mi tady jídlo chutnalo. Ale toto nové stravování bezpochyby předčí očekávání všech příchozích maminek,“ pochvalovala si novinky sympatická Radka z Krnova.

Nové nadstandardy

Porodnice si zakládá na individuálním přístupu a rodinném zázemí. Pro náročnější maminky jsou k dispozici nadstandardní pokoje. Do každého z nich byla pořízena nová televize, varná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, ale také nové relaxační křeslo, které je velmi pohodlné například při kojení. Součástí pokoje je pohodlné lůžko pro partnera.

Krnovská porodnice získala ocenění

Certifikát za vstřícný přístup rodičkám, Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodu a nejvyšší ocenění Certifikát spokojená rodička převzala v letošním roce porodnice v Krnově. „Tato ocenění mají velikou váhu, jelikož o nich rozhodují samotné maminky v anonymní anketě v rámci projektu Přirozený porod v porodnici /PPP/. Naše porodnice si zakládá na respektování individuálních potřeb rodičky i novorozence při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí,“ uvedl primář oddělení MUDr. Jozef Pitoňák, Ph.D., MBA.

Ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA

GYNEKOLOGIE.SZZKRNOV.CZ

Najdete nás i na facebooku: Porodnice-KRNOV