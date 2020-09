Tápe vaše dítě v předmětech ve škole? EduKavka mu vše vysvětlí!

Učení je hra. Jen musí bavit!

Každé dítě se ráno vzdělává, a to i ve škole. Sice existují předměty, které ho baví více, některé naopak méně, ale pořád se dá každé učivo vyložit tak, aby se dítě u učení bavilo. Nad moderní formou učiva ve vzdělávacím programu EduKavka, se vaše dítě naučí látku probíranou ve škole a to v době, kdy je například dlouhodobě nemocné nebo danou látku ve škole nepochopilo.

EduKavka je pro všechny žáky

Jako rodič máte při učení svého dítěte nezastupitelnou roli. Rozumíme situacím, kdy si zrovna nejste s výkladem látky jisti. Proto přicházíme s programem, který vám i vašemu dítěti pomůže pochopit dané učivo.

Tento program je navržen pro všechny žáky a studenty základních a středních škol. Jdou zde prakticky rozdělené předměty podle ročníků. Videa jsou připravena podle věku žáků probíraných témat. Proto je určen pro prvňáčky i maturanty. Ke každému videu následují výpisky, které vedou děti k práci s videem. Na závěr jsou zde připraveny krátké testy. Za každý splněný úkol děti dostanou body nebo vyznamenání. Tento způsob motivace bude vést děti k lepším výkonům nejen na EduKavce, ale také ve škole!

Na EduKavce pracují přední vývojáři, kteří tomuto projektu vytvořili intuitivní prostředí, ve kterém se bezpečně orientují malé děti i rodiče. Všechny materiály zde připravili zkušení pedagogové a jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem ČR.

Vzdělávejte své děti moderní formou

EduKavka je určena pro všechny moderní rodiče, kteří potřebují pomoc s doučováním svých dětí a plnění domácích úkolů. Už nikdy si nebudete muset sami opakovat učivo základní nebo střední školy proto, abyste dětem pomohli s úkolem. Od toho jsme tu my, kantoři na EduKavce.

Jak EduKavka funguje?

Nejdříve zaregistrujte své dítě do systému. Následně vyberte třídu a předmět s látkou, kterou potřebujete vysvětlit.

Co obsahuje učivo na EduKavce

Videa a prezentace, které látku vysvětlí stejně jako učitel.

Zápisky a jiné studijní materiály, které si můžete vytisknout.

Testy ukážou, jak si student stojí.

EduKavka je vždy připraven pomoci rodičům a dětem s náročným procesem učení nových i již probíraných látek, a to bez přítomnosti učitele a docházky do školy. Využít jej můžete například při individuálním nebo distančním studiu, ale také během karantény. Obsah portálu je neustále doplňován o další okruhy ve spolupráci s kvalifikovanými a zkušenými učiteli tak, aby pokryl všechno, co je potřeba k absolvování základní nebo střední školy.

Kdo za EduKavkou stojí?

EduKavku vyvinuli odborníci z agentury DESCARTES, působící na trhu přes dvacet let. Nabízí kromě vzdělávacího programu také akreditované kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.