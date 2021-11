Tajemství zdravého spánku

Pro kvalitu spánku je zásadní naše pohodlí během noci. O to se stará nejen dobře zvolená matrace, ale také lůžkoviny, které poskytují tepelný komfort. V zimě by měly hřát, v létě chladit a odvádět pot. Polštář navíc musí poskytovat správnou oporu páteři. Kromě toho by v ložnici mělo panovat ideální prostředí pro spánek.

Matrace a lůžkoviny

Výběr matrace může být trochu věda, ale pro kvalitu spánku je naprosto zásadní. Jedině se správně zvoleným výrobkem se nebudete budit ráno rozlámaní a nevyspalí. Důležitý vliv na pohodlí při spánku má i volba polštáře a přikrývky. Věděli jste, že výšku a eventuálně tvar polštáře byste měli přizpůsobit poloze, v níž nejčastěji spíte? Pro tepelný komfort je zase třeba zvolit správný typ přikrývky. Díky tomu vám nebude v noci zima ani horko. Při nákupu povlečení a prostěradel dávejte přednost přírodním materiálům, jako je bavlna, len nebo lyocell.

Pokud vás netrápí alergie a hledáte přikrývku na léto, zvolte lehkou péřovou.

Pro zdravý spánek je klíčová také pravidelná péče o matraci a lůžkoviny. Používejte pratelný chránič matrace, prodloužíte tím její životnost. Povlečení pravidelně perte minimálně na 60 °C, nejlépe v přírodních pracích prostředcích bez umělých parfemačních látek.

Zdravé prostředí

I když máte tu nejlepší matraci na světě, ve špatně větrané a přetopené místnosti se dobře nevyspíte. V ložnici by měla být v noci absolutní tma a ticho. Největšího zatemnění a útlumu hluku dosáhnete s předokenními roletami. Pokud je nemáte, nezoufejte – zvolte alespoň silné zatemňovací závěsy.

Zatemňovací závěsy se postarají o dokonalou tmu ve vaší ložnici.

Hluk tlumí i kvalitní okna s těsněním, eventuálně protihlukové dveře do ložnice. V každém případě byste měli před spaním pořádně vyvětrat. Máte-li zónové vytápění, nebo samostatně regulovatelný radiátor, nastavte si v ložnici teplotu kolem 18 °C.

Pozor na modré světlo

Optimální je, když se v této místnosti nenachází žádná elektronika (TV, notebook, tablet či mobilní telefon, wi-fi modem atp.) ani zdroje modrého světla. Do lampiček na čtení zvolte zdroje se žlutou barvou světla. Nejlépe 90 minut před spaním nekoukejte do mobilu ani na televizi, nebo si alespoň zvolte režim s nočním filtrem.

Světlo s vysokým podílem modré brání rychlému nástupu spánku. Proto večer raději čtěte při žlutém světle. | foto: Möbelix

Každý den byste si měli dopřát kolem 8 hodin spánku, děti ještě víc. Příliš dlouhý spánek ovšem není žádoucí, zvyšuje riziko některých nemocí. Odborníci také doporučují chodit spát a vstávat každý den zhruba ve stejnou dobu. Pokud si tedy o víkendu rádi přispíte, nepřehánějte to.