Tábory s Veselou vědou obohatí dětem prázdniny

Naše kroužky, příměstské tábory i pobytové tábory přibližují dětem vědu hravou formou a jsou plné zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Na léto nabízíme po celé ČR tábory pro děti ve věku mateřské a základní školy. To nejdůležitější, co chceme v dětech zanechat, je přirozená zvídavost a touha po poznávání.

Příměstské tábory

Pro děti a nadějné badatele od 4 do 10 let v mnoha regionech ČR.

A co konkrétně vaše děti na příměstských táborech Veselé vědy čeká?

Zvídaví táborníci si tábor náležitě užijí. Čeká na ně badatelská stezka, výlet a pokusy. Každý si vyzkouší laboratorní pipety, válce, kádinky, badatelský deník a mnoho dalšího. Malí badatelé vytvoří minisopku, prozkoumají svět rostlin a květů, vyrobí přírodní lepidlo, prozkoumají filtraci, budou pozorovat hmyz, zvládnou zvětšování a zviditelňování otisků prstů, zjistí, jestli může jablko svítit, užijí si pečení ve sluneční troubě, výrobu slunečních hodin a zvládnou výrobu provázkového telefonu a vodního xylofonu.

Vše je pěkně vyváženo pohybem a hrami venku.

Více informací najdete zde.

Zde si můžete vybrat místo a termín: přihláška na příměstský tábor.

Ať už s angličtinou nebo bez, zažijí táborníci výlety například za zvířátky a na Smržově i chod malé farmy: králíky, ovce, kozy, slepice a pašíka.

Pobytové tábory

Pro táborníky a nadějné přírodovědce od ukončené 1. třídy ve Smržově u Českého Dubu a v Kaprálově mlýně nedaleko Ochozu u Brna, okolo lesy, louky a potoky.

Na co se mohou těšit děti mířící na pobytový tábor Veselé vědy?

Uděláme všechno pro to, aby byl tábor pro děti zážitkem na celý život. Tábor Veselé vědy je táborem se vším, co k němu patří: táborák, hry, výlet, kamarádi. Samozřejmě je pro děti připraveno přírodovědné bádání přímo v lese, u potoka, na louce. Badatelské pomůcky jsou připraveny pro každého táborníka. Letošními tématy bádání budou optika, světlo a zrak. Přivítáme s dětmi návštěvy z www.navstevyPOTME.cz a děti si zkusí workshopy na téma Jaké je to být nevidomý. Pro případ deště budou na táborech připraveny i útulné badatelny. Více informací najdete zde.

Kaprálův mlýn a Říčka jsou jako utajený poklad v lesích nedaleko Brna.

Užívat si prázdniny i vstřebávat angličtinu umožní nový anglický oddíl tábora ve Smržově. Kromě nádherné přírody Podještědí, party kamarádů a bádání s Veselou vědou nabídneme na pobytových turnusech na Smržově 10. 7. - 16. 7. a 17. 7. - 23. 7. 2022 také oddíly s rodilým mluvčím angličtiny. Vedoucí oddílu bude z ČR, ale po celou dobu povede děti také s rodilým mluvčím. Oba studují na University of Birmingham. Pro děti je to unikátní příležitost si přirozeně a zábavně rozšířit dovednosti v angličtině. Přihlásit je můžete zde.

Pobytový letní tábor v Kaprálově mlýně jsme připravili pro velký zájem především pro děti z Moravy. Turnusy tábora proběhnou v termínech 10. 7. - 16. 7. a 17. 7. - 23. 7. 2022 v přírodě a krásném okolí areálu Kaprálův mlýn. Pro vaše děti jsou připraveny hry, pohyb, výlety do přírody a samozřejmě zábavné bádání a pokusy. Přihlásit se můžete zde.

Zkušení táboroví vedoucí Veselé vědy podporují dobré vztahy a spolupráci mezi dětmi.

Na závěr prázdnin nabídneme pobytový tábor pro rodiče s dětmi. Veselovědní bádání, pohyb, cvičení, výtvarné dílny… a to společně pro rodiče s dětmi v týdnu od 21. 8. do 27. 8. Letošní tábor pro rodiče s dětmi povede pedagog a multiinstrumentalista Lukáš Pelc. Tábor je příležitostí vyzkoušet si Montessori přístup, který vstřícně podporuje dítě v jeho rozvoji. A naučíte se třeba i vyrábět sýr:) Přihlásit se můžete tady.

Tým Veselé vědy se těší na léto plné bádání a poznávání spolu s vašimi dětmi. Naši pozornost věnujeme dětem a jejich spokojenosti.