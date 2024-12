Svátky bez následků: Diabetici musí umět říct ne, říká lékařka

Platí, že diabetici by na sebe měli být opatrní. Týkají se stejná pravidla diabetu 1. i 2. typu, nebo jsou v léčbě markantní rozdíly?

Diabetici by měli dbát na zdravý životní styl, stravovat se zdravě a sportovat. Léčba medikamenty závisí na stavu pacienta. Pro oba typy diabetu je ale stěžejní pravidelný selfmonitoring, tedy aby si pacienti během dne pravidelně kontrolovali hodnoty cukru v krvi. Četnost měření se odvíjí od léčebného režimu pacienta. Pro ty, kteří jsou léčeni vícečetnými injekcemi inzulínu za den, by měla být samozřejmost monitorace glykémie pomocí senzorů. Problém však spočívá v tom, že ne každý pacient si tyto pomůcky může dovolit – diabetikům 1. typu je hradí pojišťovna, nicméně příspěvky se už nevztahují na pacienty s diabetem 2. typu.

Myslíte si, že diabetikům blýská na lepší časy a úhrady by se mohly v příštím roce rozšířit i na diabetiky 2. typu?

V to pevně doufám. Připravovaný zákon již prošel vládou a nyní čeká na schválení parlamentem. Novela by měla rozšířit úhradu senzorů pojišťovnami i pro diabetiky 2. typu na intenzifikované inzulinové terapii. Věřím, že stejné podmínky pro léčbu by nejen pomohly pacientům, ale zároveň přispěly ke zlepšení našeho zdravotnického systému.

Ačkoliv jsou Vánoce pro většinu lidí obdobím klidu, pro diabetiky to tedy tak úplně neplatí. Je možné, že se pacientům kvůli tomuto období zhorší diagnóza?

Je to nejen možné, ale i poměrně časté. Bohužel kompenzace diabetu 1. i 2. typu vyžaduje maximální spolupráci pacienta. Nebezpečí tkví zejména v konzumaci velkého množství cukroví, vysokokalorického jídla a alkoholu, což může vést k výraznému zhoršení jejich zdravotního stavu. Učebnicový návod, jak zvládnout svátky, neexistuje, protože každý pacient je jiný.

Diabetici obzvlášť by měli i během svátků dbát na zdravý životní styl, počítají se i procházky a nepřejídání se. Pohyb a kontrola glykemických hodnot jsou, jak už jsem říkala, klíčovou součástí kompenzace nemoci.

Vánoční čas s sebou kromě tradic přináší i spoustu pokušení. Jak si diabetici můžou pochutnat s rodinou na štědrovečerní večeři a nestrachovat se o své zdraví?

Je faktem, že nově diagnostikovaní pacienti často musí změnit svůj životní styl a připravit se na jistá omezení. Přes vánoční svátky máme všichni tendenci hřešit, a to nejen s jídlem, ale i s alkoholem. Strava je ale pro dobrou kompenzaci diabetu zásadní – pacienti si musí dávat pozor na to, co jedí a v jakém množství, což platí o Vánocích dvojnásob. Abychom si mohli toto krásné období užít bez komplikací, je více než na místě kontrolovat si hladinu cukru častěji, ideálně pomocí senzorů, které snímají hodnoty glukózy kontinuálně, některé z nich navíc disponují alarmy, které pacienty zavčasu upozorní na blížící se „nebezpečí“.

Jsou nějaké potraviny, kterým by se měli diabetici vyhýbat?

Pacienti by měli jíst v menším množství sladké ovoce jako hrozny, banány, totéž platí i pro cukrovinky. Sladkým ochuceným nápojům by se měli zcela vyhnout. Tyto potraviny obsahují hodně glukózy, která zvyšuje hladinu cukru v krvi, což může u diabetika způsobit akutní komplikace diabetu. Velký pozor by měli dát při konzumaci alkoholu.

Znamená to tedy, že cukroví je na Vánoce pro diabetiky úplné tabu?

To zase ne, vánočního ducha pacientům úplně odepřít nechceme. Je však důležité, aby dodržovali určitá pravidla. Jak už jsem říkala, sladkosti obsahují vysoké množství sacharidů, proto je vhodné si je dopřát střídmě, třeba 2 kousky, ideálně po návratu z procházky. Pro diabetiky na inzulinové terapii je nutné si i upravit dávku inzulinu a samozřejmě si i pravidelně a častěji kontrolovat hladinu glykémie v krvi. Lze však připravit i zdravou variantu cukroví, která je pro diabetiky více vhodná. Využíváme při jejich přípravě např. kešu oříšky, vysokoprocentní čokoládu apod.

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří i alkohol a přípitky. Mohou si diabetici dopřát skleničku nebo je pro ně alkohol zakázaný?

Během konzumace alkoholu dochází ke kolísání hladiny glykémie, což může být velmi nebezpečné. Řekla bych všeho s mírou, nerada pacientům dávám tvrdé zákazy. Lépe léčebně zvládnutelné jsou např. vinné střiky, než takové pivo 12°. Při konzumaci alkoholu je třeba brát v potaz dvě roviny. Jednoduše řečeno – alkohol glykémii snižuje, sacharidy v pivu či míchaných drincích naopak hladinu krevního cukru zvyšují. Je tedy potřeba toto vychytat a bez četnějšího měření se proto neobejdeme. Alkoholu by se měli zcela vyvarovat diabetici se závažnými vedlejšími projevy nemoci (neuropatie, retinopatie, vysoký tlak). Pacientům vždy říkám, aby poslouchali své tělo a byli na sebe opatrní. Neměli by pít nalačno a alkohol by měli prokládat jídlem. Doporučuji, aby si zvolili alkohol s nižšími procenty, vyhnout by se měli míchaným drinkům, tvrdému alkoholu a likérům.