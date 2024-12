Super jarní prázdniny za sněhu i deště | foto: CENTRUM BABYLON a.s.

Co zábavní a hotelový komplex nabízí?

Využít můžete například cenově výhodný pobytový balíček Babylonská dovolená s dětmi, který zahrnuje ubytování, polopenzi a neomezené možnosti zábavy. V rámci balíčku mají hosté volné vstupy do Funparku, Lunaparku, Labyrintu, iQLANDIE, iQPARKU a samozřejmě i do oblíbeného Aquaparku - včetně Saunového světa. Balíček navíc obsahuje vstupenky do ZOO Liberec a mnoho dalších výhod.

Luxusní dovolená - postaráme se o Vás i Vaše děti

Co si takhle naplánovat ideální den pro celou rodinu? Rodiče mohou jít do wellness centra o rozloze více než 1 000 m², zatímco děti budou objevovat různé zábavní zóny. A pro ty úplně nejmenší je k dispozici nový dětský koutek. Mezi jeho vybavení patří televize s pohádkami, přebalovací pult a vlastní sociální zařízení. V koutku můžete využít i služby animátorů, kteří se postarají o zábavu vašich dětí.

Navštivte minizoo

Agamy, želvy, ryby, opičky, a dokonce i obrovské krajty… na všechna tato zvířata se můžete podívat jako hosté WELLNESS HOTELU BABYLON Liberec. Hosté najdou minizoo v atriu hotelu, které vypadá jako byste vkročili do Amazonie a zahráli si na Indiana Jonese. Kromě toho si můžete shodit pár kuželek na bowlingu, vyzkoušet Laser Game nebo se vydat na fascinující zážitek do 4D kina.

Vše pod jednou střechou

A to nejlepší? Vše je pod jednou střechou, takže ani kvůli jídlu nemusíte opustit areál. V hotelových restauracích a kavárnách si vychutnáte chutné pokrmy, aniž byste museli hledat jiná místa. Vše, co potřebujete pro pohodový a zábavný pobyt s dětmi, najdete v jednom komplexu.

Pokud tedy hledáte místo, kam jet na jarní prázdniny, Babylon je tou pravou volbou.

Více informací naleznete na webu.