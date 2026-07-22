Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Střídejte barvy i přívěsky: KLENOTA představuje magnetické náhrdelníky

Komerční sdělení

| foto: KLENOTA s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
KLENOTA představuje magnetické náhrdelníky s vyměnitelnými zlatými přívěsky, které nabízejí nový způsob nošení a kombinování šperků. Díky magnetickému systému se snadno nasazují, upravují a mohou se proměnit také v náramek.

Značka zároveň slaví první rok svého vlajkového showroomu v Dušní 6 a při této příležitosti připravila soutěž o vouchery v celkové hodnotě 60 000 Kč.

Šperk, který se mění s vámi

Magnetické náhrdelníky jsou odlehčenou alternativou ke klasickým řetízkům. Barevný základ lze přizpůsobit outfitu i náladě a doplnit jej zlatým přívěskem s perlou nebo lab grown diamantem. Jeden šperk tak může pokaždé získat trochu jinou podobu.

Magnet je ukrytý po celé délce náhrdelníku, který díky tomu přirozeně drží kulatý tvar a obejde se bez klasického zapínání. Přívěsek lze snadno vyměnit, upravit délku náhrdelníku nebo jej několikrát obtočit kolem zápěstí a nosit jako náramek.

Barvy, které patří létu

Novinka je dostupná v osmi barvách – od khaki a bordó po tyrkysovou, oranžovou, růžovou nebo žlutou. Ocelové koncovky v jemném žlutém odstínu ladí se zlatými přívěsky. Jednotlivé barevné základy lze střídat a vytvořit si vlastní kombinace pro různé příležitosti.

Jeden náhrdelník, mnoho podob

K barevným základům KLENOTA nabízí zlaté přívěsky s lab grown diamanty ve čtyřech brusech i se sladkovodními perlami. Součástí nabídky jsou také perly ming, které vynikají vysokým leskem a přirozenými odstíny růžové a fialové. Přívěsky lze nosit také na klasickém řetízku.

První rok showroomu v Dušní

KLENOTA slaví první výročí svého showroomu v Dušní 6, nedaleko Pařížské ulice. Každý nákup uskutečněný online nebo v showroomu do 31. srpna 2026 vás automaticky zařadí do soutěže o vouchery v celkové hodnotě 60 000 Kč.

Magnetické náhrdelníky i zlaté přívěsky si lze prohlédnout na www.klenota.cz nebo osobně v showroomu KLENOTA na adrese Dušní 6, Praha 1.

Nejčtenější

Pod Chlumem vzniká sportovně rekreační centrum

Komerční sdělení
Pod Chlumem vzniká sportovně rekreační centrum

U ejpovického železničního tunelu se staví sportovně rekreační centrum s názvem Posed a unikátní pumptrack, který nemá v České republice obdoby.

Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Komerční sdělení
Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Stavíte? Kopete základy, nebo třeba jen jámu pro bazén? Pokud si před výkopem nezjistíte, kudy vede plynovod, riskujete jeho poškození, zásah hasičů a fakturu ve statisících až milionech Kč. A nejde...

Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Komerční sdělení
Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Vůně čerstvě upečených jihočeských buchet, ukázky zapomenutých řemesel a pestrý třídenní program v kulisách selského baroka. Unikátní jihočeské Holašovice ožijí od 24. do 26. července 2026 oblíbenými...

Nová éra FK Pardubice! Staví silnější tým, mění identitu a láká fanoušky

Komerční sdělení

Ve fotbalových Pardubicích je před startem nové sezony Chance ligy rušno. Již stabilní účastník nejvyšší soutěže překvapil novou vizuální identitou, láká fanoušky do hlediště a chce se stát dobrým...

Semináře představily dotační program Voucher pro rozvoj podnikání II

Komerční sdělení
Ústecký kraj uspořádal sérii seminářů zaměřených na dotační program Voucher pro...

Ústecký kraj uspořádal sérii bezplatných seminářů zaměřených na nový dotační program Voucher pro rozvoj podnikání II, který je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.

Střídejte barvy i přívěsky: KLENOTA představuje magnetické náhrdelníky

Komerční sdělení

KLENOTA představuje magnetické náhrdelníky s vyměnitelnými zlatými přívěsky, které nabízejí nový způsob nošení a kombinování šperků. Díky magnetickému systému se snadno nasazují, upravují a mohou se...

22. července 2026

Zvířata, nádherná příroda a klid. Proč je Zoo Hluboká tak populární?

Komerční sdělení
Rys ostrovid

Rodinné výlety se většinou řídí podle toho, zda je program vhodný pro děti. Návštěva Zoo Hluboká ale nadchne i rodiče a ostatní dospělé výletníky. Objevte více než 300 druhů zvířat a užijte si...

21. července 2026  15:20

Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Komerční sdělení
Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Stavíte? Kopete základy, nebo třeba jen jámu pro bazén? Pokud si před výkopem nezjistíte, kudy vede plynovod, riskujete jeho poškození, zásah hasičů a fakturu ve statisících až milionech Kč. A nejde...

21. července 2026

Kulturní sezóna 2026 v Táboře: Od nového cirkusu po husitskou historii

Komerční sdělení

Tábor ožije v roce 2026 velkými akcemi. Festival Komedianti v ulicích oslaví 15 let špičkovým novým cirkusem se zahraničními hvězdami. Září pak ovládne 34. ročník historických Táborských setkání s...

21. července 2026

Objevte Východní Moravu a Trenčínský region ze sedla kola

Komerční sdělení
Foto: CCRVM

Toužíte po dovolené, která propojí aktivní pohyb, nádhernou přírodu, historii i autentické zážitky? Vydejte se na Východní Moravu a do Trenčianského kraje.

21. července 2026

Pár piv nebo vínko a pak na kolo? Riziko, které v Česku podceňujeme

Komerční sdělení

Léto, cyklovýlety, zahrádky, vinné stezky a zastávka „na jedno“. Pro mnoho Čechů běžná součást sezóny. Jenže právě alkohol za řídítky kola zůstává jedním z největších a nejpodceňovanějších rizik...

21. července 2026

Návykové látky a jak o nich mluvit s dětmi. Kraj podpořil besedy

Komerční sdělení
Ústecký kraj financoval sérii bezplatných besed pro rodiče a širokou veřejnost...

Nové návykové látky se stále častěji objevují mezi dětmi a dospívajícími. Rodiče přitom mnohdy nemají dostatek informací o tom, jak tyto látky vypadají, jaká rizika představují nebo jak včas...

21. července 2026

Práci v servisu zkusila i kvůli jiným ženám. Dnes je ve Škoda 17 let

Komerční sdělení

Začala jako asistentka, dnes je servisní poradkyní a pod sebou má několik mechaniků, kterým předává servisní případy. Příběh Hany Kraclíkové, která už 17 let pracuje u olomouckého dealera Škoda, Auto...

20. července 2026  11:23

Vše pro hobbíky i profesionály. Kraličák láká na novinky i nádhernou přírodu

Komerční sdělení

V oblíbeném Areálu Kralický Sněžník se už naplno rozběhla letní sezona. Uprostřed nádherné horské krajiny s unikátními výhledy si zde mohou lidé již tradičně užít nejen koupání, procházku linií...

20. července 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Komerční sdělení

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

20. července 2026

Pod Chlumem vzniká sportovně rekreační centrum

Komerční sdělení
Pod Chlumem vzniká sportovně rekreační centrum

U ejpovického železničního tunelu se staví sportovně rekreační centrum s názvem Posed a unikátní pumptrack, který nemá v České republice obdoby.

20. července 2026

Revoluce jízdních řádů. DPO instaluje chytré e-papery na zastávkách

Komerční sdělení
První e-paper na zastávce Elektra

Celkem bude v Ostravě 200 e-paperů. Dopravní podnik Ostrava (DPO) zahajuje instalaci prvních elektronických jízdních řádů, tzv. e paperů, především na tramvajových zastávkách. Cestujícím budou...

20. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×