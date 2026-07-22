Střídejte barvy i přívěsky: KLENOTA představuje magnetické náhrdelníky

Značka zároveň slaví první rok svého vlajkového showroomu v Dušní 6 a při této příležitosti připravila soutěž o vouchery v celkové hodnotě 60 000 Kč.
Šperk, který se mění s vámi
Magnetické náhrdelníky jsou odlehčenou alternativou ke klasickým řetízkům. Barevný základ lze přizpůsobit outfitu i náladě a doplnit jej zlatým přívěskem s perlou nebo lab grown diamantem. Jeden šperk tak může pokaždé získat trochu jinou podobu.
Magnet je ukrytý po celé délce náhrdelníku, který díky tomu přirozeně drží kulatý tvar a obejde se bez klasického zapínání. Přívěsek lze snadno vyměnit, upravit délku náhrdelníku nebo jej několikrát obtočit kolem zápěstí a nosit jako náramek.
Barvy, které patří létu
Novinka je dostupná v osmi barvách – od khaki a bordó po tyrkysovou, oranžovou, růžovou nebo žlutou. Ocelové koncovky v jemném žlutém odstínu ladí se zlatými přívěsky. Jednotlivé barevné základy lze střídat a vytvořit si vlastní kombinace pro různé příležitosti.
Jeden náhrdelník, mnoho podob
K barevným základům KLENOTA nabízí zlaté přívěsky s lab grown diamanty ve čtyřech brusech i se sladkovodními perlami. Součástí nabídky jsou také perly ming, které vynikají vysokým leskem a přirozenými odstíny růžové a fialové. Přívěsky lze nosit také na klasickém řetízku.
První rok showroomu v Dušní
KLENOTA slaví první výročí svého showroomu v Dušní 6, nedaleko Pařížské ulice. Každý nákup uskutečněný online nebo v showroomu do 31. srpna 2026 vás automaticky zařadí do soutěže o vouchery v celkové hodnotě 60 000 Kč.
Magnetické náhrdelníky i zlaté přívěsky si lze prohlédnout na www.klenota.cz nebo osobně v showroomu KLENOTA na adrese Dušní 6, Praha 1.