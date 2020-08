Starodávné byliny: Biohacking pro tělesnou i duševní výkonnost

Špatný životní styl má obrovský dopad na lidský organismus, i když si to zpočátku ani neuvědomujete. Snídani nestíháte, protože spěcháte do práce. Oběd rychle zhltnete, jelikož vás čeká schůzka s obchodním partnerem. Po desetihodinovém pracovním maratonu si zajdete na kávu s kamarádkou a den zakončíte ve fitness centru. Poté spěcháte domů, rychle si uvaříte něco ne příliš zdravého na večeři, a nakonec se díváte na seriály až do půlnoci. Pokud patříte mezi workoholiky, práci si berete domů a notebook máte otevřený ještě i v posteli.

Ovšem z dlouhodobého hlediska se jedná o neskutečný nápor na tělo. Během několika let se takové takřka každodenní fungování projeví chronickým stresem, vyhořením, estetickými problémy, ale i civilizačními chorobami (obezita, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, diabetes, deprese, potíže se spánkem a podobně).

Správný jídelníček i důraz na relaxaci a regeneraci

V první řadě si nastavte správný jídelníček obsahující základní potraviny, ze kterých má tělo užitek a potřebnou energii. Sedavé zaměstnání a stresové situace kompenzujte vhodně zvolenou pohybovou aktivitou. Začněte klást důraz také na relaxaci a regeneraci. Záležet si nechejte i na mezilidských vztazích, neboť problémy ve vztazích se také odráží na tom, jak se cítíte. A nezapomínejte ani na moderní biohacking.

Biohacking aneb super byliny prodlužující život

Biohacking je soubor změn životního stylu s cílem maximalizovat biologii těla tak, aby se zlepšilo jak vaše zdraví, tak i celková pohoda. Biohacking pomůže s hubnutím i se zlepšením funkčnosti mozkové činnosti.

Biohacking snižuje rizika vzniku onemocnění, pomáhá dosáhnout fyzických, mentálních i emocionálních změn, například podporuje hubnutí a zmírňuje symptomy deprese. Optimalizuje tělesné funkce, jako je třeba krevní tlak.

Jídlo jako takové ovlivňuje geny, nicméně ne každé tělo reaguje na změny ve stravě a návycích stejným způsobem. Velkou roli hrají i další faktory, a to cvičení, úroveň stresu, hmotnost a podobně.

I ve starověku národy věděly, že dary přírody v podobě bylin, ovoce a zeleniny prodlužují život. Před pěti tisíci lety indická kultura začala používat superbyliny, které nazývá jako rasayany. O rasayanech můžete slyšet i v ájurvédské medicíně. Jedná se totiž o adaptogeny, což jsou látky, jež pomáhají člověku přizpůsobit se náročnějším podmínkám a zvládat psychickou i fyzickou zátěž.

Začněte den s energií díky superpotravině

Protože se některé rostliny vyskytují v extrémních podmínkách, musely si vybudovat unikátní obranný systém, jenž jim pomáhá v přežití. Obranné mechanismy jsou tak zárukou ojedinělých organických sloučenin a rostliny dokážou zlepšovat výkon a blahodárně působit na lidské zdraví. U některých potravin bylo zjištěno mnohonásobně vyšší množství fytonutritenů.

Jestliže chcete svému tělu dopřát to nejlepší, co jen můžete, tak v rámci biohackingu se používají superpotraviny. Velice oblíbená je značka SUPERFOODY, což jsou funkční mixy ze superpotravin zaměřené na imunitu, stres, soustředění, energii i krásu. Obsahují byliny, nemají v sobě žádná ochucovadla ani barviva, konzervanty či přidané cukry. V mixech nenajdete ani levné výplňkové ingredience a plnidla.

SUPERFOODY jsou ideální volbou také pro vegany i jedince alergické na lepek, sóju či laktózu. Vybrat si můžete produkt zaměřený na konkrétní problém.

Funkční směs superpotravin pro imunitu a proti stresu

S kombinací zelených superpotravin, baobabu a šípku podpoříte oslabený imunitní systém, trávení i detoxikaci organismu. Protože většinou směs takových superpotravin chutná jako čerstvě posekaná tráva, značka SUPERFOODY se snažila odlišit od konkurence a přidala do potravinového doplňku ještě prášek z dužiny plodů baobabu a šípky.

V produktu Green Health jsou obsaženy mladá pšenice, mladý ječmen, chlorela, spirulina, moringa olejodárná, dužina plodů baobabu a již zmíněné šípky.

Proti stresu zase perfektně působí kombinace raw kakaových bobů, karobu, banánového prášku, kořene z yaconu a lucuma. V podstatě se jedná o přírodní antidepresivum, které zároveň vyživuje střeva a mozek. Díky svému složení chutná jako kakao, tak se na chvíli vrátíte do dětských let. Potravinový doplněk Good Mood je vhodný dokonce i pro děti.

Morning Energy je výživový doplněk, jenž obsahuje šest superpotravin. Dokáže vás nabít energií až na osm hodin, zvýší odolnost proti stresu, podporuje soustředění a dodá vašemu tělu důležité vitamíny, minerály a antioxidanty. V přípravku jsou acai bobule, guarana, maca peruánská, lucuma, banánový prášek a matcha.

SUPERFOODY si připravíte snadno. Stačí si přichystat 200 až 250 mililitrů vody či džusu, přidat do tekutiny 1 až 2 lžičky směsi, a potom všechno vypít. Zůstane tak zachován dostatek enzymů.

Jestliže si chcete SUPERFOODY objednat, jděte na webovou stránku superfoody.cz, kde najdete všechny dostupné produkty. Sestavit si můžete také balíčky na míru a získat tak zvýhodněnou cenu. Na webové stránce jsou dostupné mimo jiné recenze. Přečtěte si, jak jsou ostatní uživatelé spokojení s těmito superpotravinami. Budete překvapeni, že je příroda tak všemocná a dokáže vám pomoci za každé situace. SUPERFOODY se stanou nenahraditelnou součástí vašeho dne.