Možná to znáte: srdce se na chvíli rozběhne, zadýcháte se při běžné činnosti nebo vás přepadne nezvyklá únava. Než se dostanete k lékaři, potíže odezní. Nemusí jít o arytmii, ale pokud se obtíže opakují, je dobré je nepřehlížet. Porucha rytmu se totiž může objevit jen na několik minut či hodin.
Arytmií přibývá a část z nich nemá příznaky
Podle údajů ÚZIS a České kardiologické společnosti vzrostl mezi lety 2013 a 2023 počet léčených pacientů s poruchami srdečního rytmu o 38 %. U fibrilace síní se mezi roky 2012 a 2023 zvýšil ze 142 tisíc na 242 tisíc, tedy o 70 %.
Fibrilace síní je nejčastější dlouhodobá srdeční arytmie. Rozbor českých údajů o hrazené péči odhadl její výskyt v roce 2018 na 4,3 % populace. Podle evropského registru EORP-AF přibližně 40 % pacientů nepociťuje subjektivní příznaky. U dalších se může objevit bušení srdce, zadýchávání, slabost nebo závratě. Neléčená fibrilace síní pak zvyšuje riziko cévní mozkové příhody a může přispět také k rozvoji srdečního selhání.
„Fibrilace síní nemusí být přítomná neustále. Pokud člověk podstoupí krátké EKG právě v době normálního rytmu, vyšetření ji nemusí zachytit,“ vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC, srdeční elektrofyziolog a spoluzakladatel české společnosti Kardi Ai.
Jednodenní měření zachytí jen část nálezů
Význam delšího sledování ukazují interní data Kardi Ai z téměř šesti tisíc uživatelů. Systém u více než 37 % z nich zaznamenal arytmii. Z nálezů zachycených během dvanácti měsíců přitom připadlo na první den 10 %, na první týden 21 % a na první měsíc 41 %. Čísla uživatelů tak ukazují, že dlouhodobé měření má výrazně vyšší šanci potíže odhalit.
EKG jde měřit dlouhodobě v běžném životě
České řešení Kardi Ai je zdravotnický prostředek, který propojuje lehký hrudní pás se snímačem EKG a mobilní aplikaci. Uživatel si pás nasadí na hrudník, v aplikaci spustí měření a může pokračovat v běžném programu. Pás zaznamenává elektrickou aktivitu srdce a vytváří jednosvodový EKG záznam, nejde tedy pouze o měření tepu.
Měření lze provádět při práci, odpočinku, pohybu i během spánku a opakovat je v průběhu týdnů či měsíců. Delší sledování zvyšuje šanci zachytit arytmii, která se objevuje nepravidelně a během jednorázového vyšetření nemusí být přítomná.
Umělá inteligence pořízené záznamy automaticky analyzuje a výsledky zpřístupní v mobilní aplikaci. Uživatel může s lékařem sdílet nejen výsledné shrnutí, ale také konkrétní jednosvodovou EKG křivku. Lékař tak dostává záznam v podobě, se kterou kardiologové běžně pracují a kterou mohou sami odborně posoudit. Kardi Ai neurčuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření; výsledky slouží jako podklad pro další rozhodování o péči.
Myslete na blízké, ale také na sebe
Dlouhodobé měření EKG může být praktickým dárkem pro maminku, tatínka či partnera, ale také pro vás samotné. U zdravotního dárku je vhodné se předem ujistit, že o něj obdarovaný stojí a bude jej používat.
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