Sportujte #LikeAGirl

Pravidelné sportovní výkony upevňují nejen fyzické zdraví, ale také zdravou psychiku a sebevědomí. To je nesporný fakt. Přitom jsou ženy a dívky od některých druhů sportu odrazovány jízlivými poznámkami typu: „Hraješ jako holka.“ „Házíš jako holka.“ „Tohle není pro holky.“ Vyjádření „jako holka“ tak postupem času získalo vyloženě negativní vyznění. Co si o téhle nálepce myslí všichni ostatní kromě holek i ony samotné, se podívejte na YouTube.

A nejen to. Dívky kvůli podobnému podceňování a urážkám často ztrácí touhu a motivaci dělat sport, který by rády – který je ale naneštěstí většinovou společností považován za vyloženě mužskou záležitost. Ať už je to fotbal, ragby, box nebo hokej. Přitom pro to neexistuje žádný reálný důvod.

Existují minimálně 3 dobré argumenty, proč by holky měly se sportem pokračovat:

Pravidelný workout – pravidelná aktivita pomáhá zůstat fit, udržet si váhu a dobrou náladu



Kamarádky – mít kolem sebe partu holek se stejným zájmem znamená mít se s kým poradit a mít se komu svěřit



Zvýšení sebevědomí – dosažení sportovního cíle motivuje k dalším výkonům i mimo sport



Mnohdy nesmyslné nastavení sportovního světa si uvědomila i značka výrobků dámské hygieny Always a vytvořila kampaň #LikeAGirl. Ta aktivně podporuje dívčí sebevědomí. Chce motivovat, podporovat a inspirovat dívky na celém světě, aby na to, že hrají #LikeAGirl, byly naopak hrdé. Chce mluvit o tom, co to znamená sportovat nebo prostě se chovat #LikeAGirl. Protože #LikeAGirl mimo jiné znamená i to, že ženy a dívky nedokáže nic zastavit. Jsou natolik silné, že i ve období menstruace dokáží bojovat s maximálním nasazením.

