Soutěžte s Galerií Harfa o ceny za 100 tisíc korun ve vánoční soutěži

Galerii Harfa provoní letos Vánoce z celého světa. Každý adventní víkend se zde můžete zatoulat do jiné části světa a seznámit se s tradicemi a výzdobou daného regionu. Přijďte si na Harfu užít kouzelnou atmosféru, pobavit se a nakoupit dárky pro celou rodinu.

Soutěžte s Galerií Harfa o ceny za 100 tisíc korun ve vánoční soutěži

Soutěžte o iPhone, televizi a další skvělé ceny

Galerie Harfa oslavila v listopadu 15. narozeniny a při té příležitosti připravila pro návštěvníky velkou vánoční soutěž o exkluzivní ceny v hodnotě sto tisíc korun. Pokud se do ní chcete zapojit, prozradíme vám, jak na to. Za každý nákup v Galerii Harfa nad 500 Kč získáte na info stánku samolepku na svou hrací kartu. Po nasbírání šesti samolepek získáte dárek od partnerů soutěže. Vyplněnou hrací kartu pak vhodíte do slosovacího boxu, což vás automaticky zařadí do slosování o hlavní ceny.

Výherci se mohou těšit na exkluzivní ceny – iPhone, televizor, večeře v restauraci Aroma v hodnotě pět tisíc korun, vstupenky na Mistrovství světa v krasobruslení nebo nákupní poukazy do Galerie Harfa v hodnotě tisíc korun. Slosování proběhne během posledního adventního víkendu v neděli 21. prosince.

Vůně Vánoc ze čtyř koutů světa

Po úspěšném konceptu gurmánsko-kulturních víkendů Vůně dálek pokračuje Harfa tematicky s mezinárodním konceptem Vůně Vánoc, kdy představí v jednotlivých částech obchodního centra vánoční tradice a charakteristické znaky zemí různých koutů světa.

Centrum se od poloviny listopadu promění v kouzelnou vánoční říši s ústředním vánočním stromem na prvním podlaží a tematickými zákoutími a fotokoutky v pasážích. Každý adventní víkend bude věnován jiné oblasti. První adventní víkend bude patřit Skandinávii (29. a 30. 11.), druhý Americe (6. a 7. 12.), třetí Středomoří (13. a 14. 12.) a čtvrtý českým Vánocům (20. a 21. 12.).

O těchto víkendech se v čase od 13 do 18 hodin můžete seznámit s vánočními tradicemi dané země a v relaxační zóně na druhém podlaží si užít doprovodný program, jako jsou kreativní dílny nebo pečení vánočního cukroví a zdobení perníčků. Můžete se těšit i na kostýmované postavy a soutěžní stezku obchodním centrem s otázkami o vánočních tradicích.

Výhodné nákupy a parkování

Listopad a začínající advent je ideálním časem pro včasné vánoční nákupy. Galerie Harfa navíc nabízí výhodné parkování za pouhých 100 korun na celý den, takže si můžete nákupy užít bez stresu a časového tlaku. Sledujte novinky o pořádaných akcích a slevách na www.galerieharfa.cz.

17. listopadu 2025

