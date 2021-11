Sonický kartáček TrueLife zlepšuje kvalitu péče o zuby

Takový sonický kartáček k čištění zubů využívá principu jemných vibrací, konkrétně rychlosti 80 tisíc pohybů za minutu, takže si jeho hlavici můžeme představit jako malou leštičku. Jen s tím rozdílem, že na jejím konci jsou jemné štětiny kartáčku čistící povrch zubů.

Díky rychlým pohybům se směs vody a zubní pasty s vysokou efektivitou dostává nejen na povrch zubů, ale také do mezizubních prostor. To brání tvorbě plaku a zubních kazů i tam, kde se s klasickým kartáčkem běžně téměř nedostanete.

V segmentu sonických kartáčků se prakticky ihned prosadila značka TrueLife, která vyrábí také zařízení pro péči o miminka a zdraví. Ta nyní přichází s novými modely kartáčků pro dospělé i pro děti, přičemž z té první kategorie lze vybrat například kartáček SonicBrush GL UV, který má jako součást balení i UV-C sterilizátor. To je „krabička“, která využívá UV-C záření k ničení až 99,9 % bakterií, virů a plísní, jež by se běžně mohly vyskytovat na štětinách kartáčkových hlavic.

Dospělí uživatelé při čištění zubů sonickým kartáčkem TrueLife SonicBrush GL UV ocení komfort i efektivitu čištění.

Ty tak mají mnohem delší životnost, než byste čekali. Přesto tato životnost přirozeně nedosahuje životnosti celého kartáčku, takže tady přicházejí na řadu výměnné hlavice. Ty už přímo v balení kartáčku GL UV najdete tři, ale další přirozeně můžete přikoupit. Za zmínku stojí ještě čtveřice volitelných režimů a pak tu je samozřejmě zmíněná vysokofrekvenční sonická technologie s vysokým výkonem.

V sekci dětských kartáčků pro sonické čištění nabízí TrueLife dvojici modelů, které se vzájemně odlišují především věkem dítěte, pro které jsou určeny. TrueLife SonicBrush Baby G je vhodný především pro předškoláky (od 3 do 6 let), SonicBrush Kid G pak pro o něco starší děti (od 5 do 9 let).

Pusťte svým dětem při čištění edukační animované video se žralokem, které je součástí balení, a čištění zubů se pro ně stane zábavou.

Kartáčky pro děti se liší hlavně designem, ale nabízejí i zvláštní doplňky a funkce, které bychom u modelů pro dospělé přirozeně hledali jen těžko. Tak například tu máme mobilní aplikaci, která dětem nabídne video se žralokem. Ten děti postupně naučí, jak si nejlépe a s nejvyšší efektivitou vyčistit zoubky. Učení to je zábavné a díky tomu už čištění zubů nemusí být ani pro vaše ratolesti jen nudná povinnost.

Děti ocení také samolepky se zvířátky, které jsou ke každému kartáčku přibaleny. Mohou si vybrat celkově ze třiceti samolepek a těmi si ozdobit tělo kartáčku. V každém balení opět najdete tři hlavice, takže se o něj mohou hned podělit až tři děti, a případně je lze kdykoli dokoupit.

Zahoďte mezizubní kartáčky a nahraďte je ústní sprchou. Je to dokonalá prevence zubního plaku i kazů v mezizubních prostorech. Ústní sprcha skvěle doplňuje právě sonické kartáčky.

Bez ohledu na váš věk pak jakýkoliv z těchto kartáčků můžete doplnit ještě o ústní sprchu TrueLife AquaFloss Lite, která slouží jako náhrada mezizubních kartáčků. Práce s ní je ale mnohem snadnější, a navíc při jejím používání méně trpí citlivé dásně. Vybavena je 360° hlavicí s ultratenkým vodním paprskem, která se dostane i do těch nejméně přístupných oblastí chrupu.