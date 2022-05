Skrytá hrozba vlhčených ubrousků – co maminky často nevědí?

Jsou skvělou vychytávkou, která nám mnohdy ušetří cenný čas. Svému mrňouskovi s nimi snadno a rychle očistíte upatlané ručičky a jsou perfektními pomocníky pro rychlé přebalování. Nesprávné zacházení s vlhčenými ubrousky však může mít negativní dopad nejen na přírodu, nepříjemné problémy navíc můžete způsobit také sobě a sousedům. I když se na obalu píše, že ubrousek lze po použití spláchnout do WC, vyhněte se tomu. V záchodové míse sice během vteřiny zmizí, ale jeho následnou cestu už nevidíme. Přitom bývá mnohdy spletitá a následky mohou být fatální. Hrozí zanesení odtoků, poškození čerpadla nebo dokonce ucpání kanalizačního systému ve vaší čtvrti.

S problémy způsobenými nesprávným nakládáním s odpadem se setkávají pracovníci provozu kanalizací a čistíren odpadních vod poměrně často. „Nejčastěji řešíme ucpání kanalizace kvůli splachování vlhčených ubrousků, dětských plenek a dámských hygienických potřeb,“ říká technoložka Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí Veronika Štěpánková a dodává: „Typickou komplikací, způsobenou splachováním těchto odpadů, je ucpání kanalizační přípojky nebo dalšího potrubí. Technici vyjíždějí také k opravám čerpadel a domovních čerpacích stanic, kde si problém způsobili sami obyvatelé domu. Viník je pak znám a lze po něm vyžadovat úhradu opravy.“

Kanalizace slouží pouze k odvodu odpadní vody a toaletního papíru, který se při kontaktu s vodou během pár minut rozpustí. Vlhčené ubrousky se však oproti toaletnímu papíru nerozloží tak snadno. Obsahují totiž syntetická vlákna, která se nestihnou rozložit dříve, než ubrousek doputuje do čističky odpadních vod. Vlhčené ubrousky tedy do kanalizace nepatří, protože se ve vodě nerozpustí ani během hodin, ani dní, ale dokonce ani po několika měsících. Naopak se v potrubí postupem času nebezpečně hromadí.

Existují sice vlhčené ubrousky, které jsou jemné, šetrné a vhodné i pro ty nejmenší děti s extrémně citlivou pokožkou. Obvykle neobsahují umělé parfemace, chlor, alkohol nebo parabeny. Některé jsou navíc 100% rozložitelné a kompostovatelné. Ovšem ani ty, stejně jako klasické vlhčené ubrousky, nikdy nevyhazujeme do WC – mohou však bez obav putovat na kompost, kde se šetrně rozloží a nezanechávají za sebou žádné škodlivé látky.

Použité vlhčené ubrousky jsou odpad a ten bez výjimky patří do koše. Kam s nimi dál? Ačkoliv mnohé z nich obsahují plasty, nejedná se o odpad určený pro žluté kontejnery, nepatří ani do těch modrých na papír. Vlhčené ubrousky jsou komunálním odpadem a stejně jako například použité plenky, dámské hygienické potřeby nebo třeba i zdánlivě neškodné odličovací tampony či kuchyňské utěrky je vhazujte vždy do směsného odpadu.

Už se v tom začínáte trochu ztrácet? Nezoufejte, není třeba být ekologickým guru, stačí si jen zachovat si zdravý rozum. Ideální je vlhčené ubrousky používat minimálně, třeba jako alternativu na cesty. Existuje množství ekologičtějších variant, které mnohdy fungují lépe, a dokonce i levněji. Například obyčejná tekoucí voda dělá divy – pokud miminko přebalujete doma, pak je nejlepším řešením opláchnout zadeček v koupelně. Praktickou novinkou pro přebalování bez zbytečných odpadů je bezoplachový čisticí olej. „Hledali jsme pro maminky alternativu vlhčených ubrousků a podařilo se nám vyvinout 100% přírodní olejíček, který šetrně očistí pokožku miminka, zároveň ji hydratuje a podporuje její přirozené zdraví,“ vysvětluje maminka dvou dětí a členka vývojového týmu Linteo Baby Marcela Kubátová.

Ať už zůstanete věrná osvědčené klasice nebo si vyberete některou z alternativ, snažte se vzniklý odpad vždy správně vytřídit, dáváte mu tak šanci na recyklaci.