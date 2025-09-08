Shodit třicet kilo za půl roku? Pod „taktovkou“ odborníků to jde

„Říkala jsem si, že když se nerozhoupu teď, tak už možná nikdy,“ vzpomíná. „Sedla jsem proto k internetu a začala hledat odborníky, na které bych se mohla obrátit,“ pokračuje. Ty našla v pražské OB klinice a výsledek byl ohromující. Za půl roku shodila 30 kilogramů.
Těhotenská kila zůstala
Její cesta k obezitě I. stupně začala stejně jako u spousty žen – po porodu. „Máme tři holčičky. Po prvním porodu šla váha ještě dolů, i když jsem v těhotenství přibrala dvacet kilogramů, ale po druhém porodu dvojčat už to tak snadné nebylo,“ popisuje Šárka. „Ve druhém těhotenství jsem přibrala dvacet sedm kilogramů a po porodu jsem jich shodila deset a dál už to nešlo,“ pokračuje.
S příchodem dvou malých dcer navíc začal kolotoč povinností a téměř nulového spánku, takže nejrychlejším zdrojem energie byly sladkosti. „Když mi došlo, že to není pračka, co mi zmenšuje oblečení, rozhodla jsem se tomu udělat přítrž,“ směje se. A protože už Jan Werich říkal, že odbornou práci mají dělat odborníci, vyhledala si podle svých slov ty nejlepší a vydala se na pražskou OB kliniku.
„Překvapilo mě, jak byli všichni milí,“ usmívá se. Prošla celým kolečkem vyšetření a konzultací, které musejí všichni pacienti absolvovat, a v roce 2018 podstoupila chirurgický zákrok – plikaci žaludku. Jedná se o šetrný zákrok, který se provádí laparoskopicky, takže pacientovi po něm zůstane jen několik zhruba centimetrových jizviček.
„Pomocí této metody omezíme kapacitu žaludku a jeho schopnost se roztahovat, což vede i k omezení přijmout větší množství jídla najednou,“ vysvětluje primářka OB kliniky MUDr. Petra Šrámková. „Podle posledních výzkumů navíc dochází ke snížení tvorby některých trávicích hormonů zodpovědných za pocit hladu,“ vysvětluje.
Při tomto zákroku lékaři žaludek „svinou jako palačinku“, čímž se zmenší jeho objem, ale žaludek jako orgán zůstane celý zachován. „V případě potřeby je tak kdykoli možné jej vrátit zpět do původní podoby, což je obrovská výhoda této metody,“ dodává MUDr. Šrámková.
Operace je jen „berlička“
Samotný zákrok však nestačí. Největší podíl na svém hubnutí mají samotní pacienti, kteří musejí po operaci změnit jídelníček a životní styl.
„Do jídelníčku jsem musela zařadit víc bílkovin, radikálně zmenšit porce a přestat zapíjet jídlo, aby se žaludek zase neroztahoval,“ popisuje Šárka. O své „neřesti“ však nepřišla. „Nedám dopustit na kávu. Bez ní odmítám vstávat. Přestala jsem si však do ní dávat mléko a naučila jsem se pít espresso,“ říká.
Nejlepším parťákem a podporovatelem v novém životním stylu byl pro Šárku manžel. „Každý večer se mnou chodil na procházky, začali jsme plavat a dnes spolu jezdíme na motorce, chodíme tancovat, v létě jezdíme na vodu nebo běháme po kopcích a sbíráme houby. Jsme teď daleko víc ve společnosti a užíváme si to,“ pochvaluje si. Změna váhy pro ni znamenala obrovskou změnu i v životě.
„Od doby, kdy mám zase normální konfekční velikost, se mi změnil celý svět,“ pochvaluje si. „Jsem sebevědomá, akční, nebolí mě klouby a můžu zase nosit podpatky, což bylo předtím nemyslitelné,“ vypočítává. „A samozřejmě mě baví i nákupy. Mám plnou skříň a do všeho se vejdu,“ pokračuje nadšeně.
Na rozdíl od jiných pacientů s obezitou měla Šárka štěstí, že její kilogramy navíc s sebou zatím nepřinášely výraznější zdravotní problémy. Přesto musí ve svém úsilí pokračovat a stále si hlídat nejen životosprávu, ale i pravidelný pohyb. Ten jí přináší mimo jiné i její velká vášeň – zahradničení. „Máme rozlehlou zahradu ve svahu, kterou neustále zvelebujeme. Bojujeme s původní vegetací, zvířenou, počasím nebo gravitací, takže práce máme pořád dost. A když nejsme na naší zahradě, pomáháme kamarádům na jejich zahradách, protože je to náš koníček,“ usmívá se.
A protože je její váha stále v normálu, nemusí si odpírat ani letní grilování. „Grilujeme moc rádi. Manžel dělá skvělá masa a já jsem zase odbornice na zeleninu a mořské potvory. Na ohništi zbožňujeme brambory pečené v horkém popelu nebo opékaná jablíčka,“ dodává s úsměvem.