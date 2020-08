Seriál o detoxikaci. Proč detoxikovat organismus a jak?

Jídlo je jednou z nejdůležitějších součástí našeho každodenního života, zásadním faktorem ovlivňujícím naše zdraví fyzické i psychické a součást našeho společenského života. Detoxikace organismu nám přináší odpočinek a „reset“ těchto zaběhaných a velmi často nezdravých nastavení a zvyků.

Jaké jsou způsoby detoxikace a jejich účinky?

Nejlepší detoxikací je čistý půst. Jak píše Dr. Zach Bush: „I když je vaše strava ideální, jídlo, které jíte, voda, kterou pijete, a vzduch, který dýcháte, je kontaminován toxickými chemikáliemi. Pokud si dáte půst, odemykáte zásobárnu mechanizmů, které se s tím dokážou vypořádat na buněčné úrovni. Při půstu v žádném případě nehladovíte. Mobilizujete průměrnou zásobu 30 000 – 100 000 nadbytečných kalorií, které jsou uloženy v tuku ve vašich játrech, břiše a podkoží - typicky v tomto pořadí. I když je vaše tělo na nejnižším bodě normální křivky ideální tělesné váhy, organismus má 15-25 % své váhy v centrální a povrchové zásobě tuku.“

Z detoxikačních programů je nejblíže půstu Neera detox kúra. Při tomto programu se vůbec nic nejí, ani sousto, a popíjí se lahodný nápoj z Neera sirupu, citrónové šťávy a kayenského pepře. K tomu dostatek čisté vody a může se přidat i slabý bylinkový čaj. Nápoj Neera dodá cca 400-500 kalorií navíc a je bohatý na minerály, stopové prvky a jednoduché cukry, které tělo netráví. To je důležité, aby mohl organismus během několika dnů přejít téměř jen na katabolismus, což jsou rozkladné procesy vytvářející energii. Začne se v játrech a postupně organismus spotřebovává zásoby, které jsou „navíc“, a to, co nepotřebuje, jako jsou odumřelé buňky, toxiny atd.

Cca po pěti dnech se tento proces děje na buněčné úrovni, kdy má organismus prostor se vyčistit hloubkově. Po sedmidenní Neera detox kúře jste jako znovuzrození a vaše tělo si obnoví přirozený cit pro zdravou a vyváženou výživu – a vy pak můžete využít síly své vůle, kterou jste si disciplínou Neera kúry posílili, a máte šanci se nevrátit ke svým starým zlozvykům ve stravování a životosprávě.

První pokusy půstů nebývají lehké

Dr. Zach Bush k půstům píše: „Během půstu máte příležitost zažít odpočinek a obnovu vašeho imunitního systému, mysli a ducha. To nemusí být vždy příjemné, zvláště při prvních pokusech. Osa střevo-mozek (bloudivý nerv) takto ještě nikdy neodpočívala - takže invazivní myšlenky, velké chutě, sebepochyby a emocionální nevyrovnanost jsou velmi častým jevem u prvních půstů.“

Právě Neera kúra pomáhá s těmito průvodními jevy, zahání chutě, vyrovnává emocionalitu i fyzické tělo. Proto může být z určitého pohledu, zvláště v naší vystresované nevyrovnané době a společnosti vhodnější než čistý půst.

Dalšími detoxikačními programy jsou například ostropestřecové jaterní kúry, pití pouze čerstvých zeleninových a ovocných šťáv, ketodiety, Mačingová dieta, nejrůznější bylinné kúry, tabletkové kúry... Je jich dnes na trhu opravdu hodně, ale žádný z těchto programů nebude mít takový účinek jako půst, potažmo Neera detox kúra. Proč? Protože jen pokud tělo nic netráví, nastanou ony specifické čistící mechanizmy, které zasáhnou až na buněčnou úroveň.

Více informací, proč a jak detoxikovat organismus pomocí Neera kúry najdete na www.neera-detox.cz.