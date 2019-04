Saténové povlečení je známkou luxusu

Mnoho lidí dává přednost levnému povlečení. Na co pořizovat drahé, když spánek trvá maximálně 8 hodin denně? Šetřit na povlečení se ale nevyplácí. Během života prospíme až jeho polovinu a jsou to právě lůžkoviny, se kterými přichází pokožka do styku nejvíc.

Mezi nejoblíbenější materiály, z nichž se povlečení vyrábí a získává si své příznivce, patří satén. Je třeba ale hlídat složení. Satén z polyesteru se ani zdaleka svými vlastnostmi neblíží bavlněnému saténu.

Bavlněný satén

Ferrari mezi materiály pro výrobu povlečení. Vyrábí se z vysoce kvalitní česané bavlny. Má hustou a pevnou strukturu, je prodyšný, skvěle pohlcuje vlhkost.

I přes časté praní si zachová barvy a lesk. Splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu i pohodlí.

Bavlna prochází speciální úpravou. Nitě je třeba ošetřit, aby se netvořily žmolky a vybělit, aby barvy během praní nevybledly. Další speciální úpravou je kalandrování. Díky němu se satén tak krásně leskne.

A to všechno něco stojí. Kvalitní povlečení z bavlněného saténu je luxusem, za který se vyplatí vydat nějakou korunu navíc.

Jaké jsou benefity saténu?

Prodyšný

Savý

Jemný

Přirozený lesk

Dlouhá životnost

Hodí se i pro alergiky

V zimě hřeje, v létě chladí

Jak o satén pečovat?

Základní pravidlo je stejné pro všechny druhy povlečení. Řiďte se pokyny výrobce a symboly na štítku. Používejte šetrný prací prostředek na barevné prádlo. Než ho vložíte do pračky, otočte ho naruby a zapněte zip (knoflíky).

Ani satén nemá rád aviváž. Je hebký i bez ní a navíc si zachová všechny vlastnosti, které ho charakterizují. Povlečení ze saténu se nežehlí.

Satén z polyesteru

Je studený a klouže. Na první dotek si ho ale snadno lze splést s bavlněným saténem. Jedním z rozdílů je cena. Povlečení z bavlněného saténu stojí víc. Kvalita toho polyesterového je horší a nespí se pod ním právě dobře. Lehce se zpotíte.