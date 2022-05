S Monikou Bagárovou o mateřství, rodině i práci

Moniko, v poslední době jste v neustálém pracovním nasazení – zpíváte, plánujete novou desku, jste ambasadorkou české značky Linteo Baby, a dokonce jste vytvořila vlastní kolekci oblečení. Na co jste za poslední dobu po pracovní stránce nejvíc hrdá? A co dalšího máte v plánu?

Po pracovní stránce jsem nejvíc hrdá na to, že vůbec dokážu něco vedle mateřství dělat. Pracovat jsem po narození Ruminky úplně neplánovala, ona je pro mě vždy na prvním místě, ale přicházely ke mně zajímavé inspirace i nabídky, které bylo možné s mateřstvím skloubit. Nyní po dvou letech covidových omezení můžeme opět koncertovat, moje kapela je nastartovaná a těšíme se spolu z možnosti zase hrát. K těm inspiracím patří rozhodně i mateřství, hrdá jsem aktuálně na nový song, který právě vychází při příležitosti Ruminčiných druhých narozenin a je o mých mateřských citech.

Nejednu maminku by jistě zajímalo, jak všechny aktivity dokážete sladit spolu s péčí o Ruminku? Prozradíte svůj tajný recept, jak zvládat pracovní i mateřské povinnosti, a navíc u toho vypadat stále tak výborně?

Děkuji moc za uznání i za kompliment, ale ono by to nešlo bez pomoci mojí rodiny. Pomáhá mi maminka, táta i sestra. Moc si toho vážím a jsem si vědoma toho, že bez nich bych toho nemohla stíhat tolik, dokonce bych ani neměla možnost aspoň občas se pořádně vyspat!

Vzpomenete si, jaké byly první chvíle a pocity po narození Ruminky?

Byla jsem šťastná, že to mám za sebou a že je vše v pořádku, byla to úleva, byla jsem unešená z toho, čeho je naše tělo a příroda schopná. Pořád jsem musela sama sebe ujišťovat, že je to pravda, že to je moje miminko a já jsem máma. A byla jsem i vyděšená novou zodpovědností, která, jak mi tehdy došlo, je už na celý život. Je to těžko popsatelná směs a nával pocitů.

Je něco, co Vás na mateřství překvapilo?

Překvapil mě hlavně pocit zodpovědnosti, který od narození Ruminky cítím. To, že člověk už najednou nezodpovídá jen sám za sebe. A překvapilo mě, jak mateřství posouvá hranice výkonu. Dřív jsem si myslela, kolik jsem toho stihla, že jsem po práci právem unavená. Dnes vůbec nechápu, z čeho jsem vůbec bývala tak moc unavená! Najednou si uvědomuji, že toho s malou zvládám x krát víc, častokrát se nevyspím a péči o ní dávám stejně, bez ohledu na to, jestli mám sílu, náladu, zkrátka dělám, co je potřeba. Naplňuje mě to ale štěstím, takže je to v pořádku.

Co všechno se změnilo po tom, co jste se stala maminkou? Jak moc se proměnil Váš dosavadní život a priority?

Změnilo se samozřejmě hodně v mém původním pracovním režimu, ale také to, že už všechno, co teď dělám, dělám i s ohledem na dcerku. Na prvním místě řeším, jaký bude mít ta která záležitost dopad na ní. Ale co se týká priorit, myslím, že se u mě nezměnily tak moc, vždycky jsem měla v životě na prvním místě rodinu, a to se jen posílilo.

Máte velkou harmonickou rodinu, s rodiči a se sestrou jste si velice blízcí. Inspirujete se hodně výchovou svých rodičů? Nebo se snažíte jít svou vlastní cestou?

S výchovou svých rodičů jsem v zásadě srovnaná a spokojená, takže není důvod se neinspirovat. Vím, že Ruminku tak jako mě a moji sestru nadevše milují, a tak stejně jako oni se také já nechávám vést hlavně citem. Samozřejmě se občas naše názory liší, aktuálně například pokud jde o stravování Ruminky. S jídlem jsme u ní trochu zápasili, byla dlouho kojená a přikrmování nám ze začátku moc nešlo. Tak přišly samozřejmě rady a doporučení, jestli ještě kojit, nekojit, přikrmovat, nepřikrmovat, co, kdy, pak jestli cukr ano, cukr ne, tradiční jídlo, a tak dále. Musím ale říct, že i když si rodiče řekli svoje, vždycky respektovali můj názor. Když jsem ale pak jednou viděla, jak s chutí Ruminka jí u mojí babičky, zatím co se mnou u jídla bojovala, řekla jsem si, že možná občas přimhouřím oko nad „nemoderními“ názory starších v rodině.

Ruminka před nedávnem oslavila své druhé narozeniny a už je z ní skvělá parťačka pro život. Jak vypadá Váš ideální den strávený s malou?

Ideální den s ní je takový, kdy nás netrápí žádný zdravotní problém, já nemám nic naplánované a můžu ji věnovat tolik času, kolik obě potřebujeme.

Najdete v tom každodenním kolotoči čas i sama na sebe? Kde čerpáte energii?

Když můžu, ráda si zajdu na masáž, na dobré jídlo, kouknu na hezký film. Já energii čerpám z mnoha věcí, i z běžných, kdy si všímám, co je kde hezké a funguje. Když to uvidím ve svém okolí, ve své rodině i u jiných lidí, potěší a posílí mě to. A ještě potřebuji k životu a fungování spánek, takže když je to možné, spím a dospávám. To už dnes považuji za plnohodnotnou formu sebe rozmazlování, když se můžu pořádně vyspat.

Na Instagramu máte více než 888 tisíc sledujících a díky své profesi jste pod neustálým drobnohledem novinářů. Kdy nebo kde se cítíte být nejvíc sama sebou?

Moje životní nastavení je vždycky být sama sebou. Nemám masku, kterou nosím do společnosti a doma ji odkládám. Samozřejmě chování na veřejnosti má svá pravidla a pokud znamená cítit se sama sebou uvolnění a možnost vyložit si nohy na stůl, tak samozřejmě doma. Ale já se cítím sama sebou i v podpatcích na pódiu, kde zpívám, nebo ve společnosti kde se bavím s lidmi, kteří se chtějí bavit se mnou. Dělá mi to radost, a proto to možná vnímám přirozeně. Vlastně se vyhýbám tomu, dělat v životě věci, které mi nepřináší alespoň malou radost. Když ji tam nevidím na první pohled, tak ji hledám. A když ji nenajdu vůbec a je to v mé moci, jdu od toho.

Už druhým rokem jste tváří značky Linteo Baby, dáváte přednost českým značkám?

Ano. Cítím se sice založením i díky dnešní době globalizace a sociálním sítím jako kosmopolitní člověk, ale Česko nadevše miluju a neumím si představit natrvalo žít někde jinde. Jsem přesvědčená, že tady máme moc šikovných a chytrých lidí, kteří mají co nabídnout. Kvalita našich výrobků je s těmi zahraničními minimálně srovnatelná, pokud ne lepší. Podporujeme ekonomicky sami sebe a taky je to ekologičtější, když se věci, které se vyrobí u nás, nemusí dovážet přes půl světa.

Ekologie a šetrnost k přírodě je v poslední době nejen mezi maminkami velkým tématem. Jdete také touto cestou?

Určitě se nepovažuji za stoprocentně eko maminku, ale snažím se udržet nějaký balanc. S Ruminkou jsme často v pohybu, a především na cestách nastanou situace, kdy nezbývá než použít vlhčené ubrousky, ale když už k tomu dojde, snažím se je správně třídit a nevhazovat do toalety. Když jsme doma, tak si vystačíme s obyčejnou vodou. Snažím se také poctivě třídit odpad, zbytečně neplýtvat. Jsou to malé věci, ale věřím, že každý vstřícnější krok pro přírodu se počítá.

Pro každou maminku je nejdůležitější zdravé a spokojené dítě. Výběr vhodné kosmetiky však mnohdy není zrovna lehkou disciplínou. Musela jste s Ruminkou i Vy řešit nějaké problémy, než jste našla tu pravou?

Ano, jsem v tomto úplně běžná žena a maminka, která postupovala metodou pokus – omyl. Ono vlastně ani jinak nejde zjistit, co bude optimální. Určitě jsem se nechala ovlivnit doporučeními jiných maminek a hlavně tím, co u nich zafungovalo. Aktuálně nám vyhovuje kosmetika od Linteo Baby. Ale každé dítě je jiné a vše je potřeba vždy vyzkoušet, ani u nás tomu nebylo jinak.

Plánujete v blízké době nějaká vystoupení? Kde všude Vás mohou fanoušci během léta vidět?

V nejbližší době mě čekají vystoupení s mou kapelou, například teď 31. 5. v rámci koncertu Českého rozhlasu na 62. Zlín Film Festivalu, 17. 6. v Odrech na Oderských dnech 2022, na Summerfestu v Tvrdonicích to bude 25. 6., 7. 7. v Brně na Vaňkovkafestu. 19. a 20. 6. vystoupím jako host na koncertě Pocta Karlu Gottovi v O2 Aréně v Praze a na podzim 8. 10. se ráda setkám s maminkami na pražském veletrhu For Babies.

Pevně doufáme, že si najdete čas také na zaslouženou dovolenou. Prozraďte, chystáte se někam načerpat síly a užít si chvíle odpočinku s rodinou?

Plány na letní dovolenou ještě nemám. Skládáme a finalizuje plán vystoupení na léto, poptávky se teď objevují i s časovým posunem, a ne tak hodně dopředu oproti období před pandemií. Takže uvidíme, možná to bude spontánní, možná ještě těsně před létem. Nemám problém strávit dovolenou v Česku, je tady spousta krásných míst kde se dá nádherně relaxovat s rodinou.