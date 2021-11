S dárky pro děti máme úspěch, vyplývá z průzkumu.

Byť se všichni snažíme být originální a zároveň neutratit jmění, realizace často pokulhává. Když ale víte, jak na to, stane se nákup dárků zábavou i potěšením. Nečekejte na poslední chvíli, nákupem přes tlačítko koupit na Heurece máte na případné vrácení zboží 90 dní.

Vyberte dárky chytře a v klidu, pomůže seznam

Většina lidí se shoduje, že tím největším a nejkrásnějším dárkem je společně strávený čas. Zároveň ale chceme svým blízkým věnovat i něco dalšího - potěšit je, byť jen drobností. Současně bychom neradi, aby se náš dárek ocitl mezi těmi putovními. Nevhodné dárky totiž dál do oběhu posílá téměř 40 % Čechů. Stačí na to jít chytře. Dárkový rádce Heureka přináší inspiraci, recenze reálných uživatelů, srovnání ověřených e-shopů a díky chytře zvoleným filtrům rychlý způsob výběru dárků pro celou rodinu. A nakoupíte-li přímo přes tlačítko koupit na Heurece, nemusíte se strachovat ohledně lhůty na vrácení zboží. V případě nerozbaleného dárku na to máte až 90 dní.

Letos s dárky zabodujete, stačí se inspirovat

I když je hitem letošních Vánoc vše s označením smart, nemusíte se obávat navýšení rodinného rozpočtu. Krásné dárky do pětistovky seženete na pár kliknutí. A co tedy vlastně letos frčí? Muže potěší činky, v kurzu jsou také bezdrátová sluchátka a nabíječky. Kutilům uděláte radost novým kouskem nářadí do jejich dílny. Oblíbeným dárkem stále zůstávají také domácí výčepní zařízení. Na Heurece během chvíle vyberete dárky pro partnera, tatínka, bratra, tchána i zetě.

Nejlépe se vybírají dárky pro děti, už jen proto, že vám s radostí sdělí, po čem jejich srdíčko prahne. Tyto Vánoce neminete cíl, když menším dětem vyberete cokoliv s motivem Tlapkové patroly. Dalšími jistými tipy jsou elektrokoloběžky, stavebnice Lego, stolní hry nebo Pop It. Že netušíte, co to je? Jedná se o smyslové hračky, které ulevují od stresu a úzkosti. Stačí si toto spojení vyheurekovat a objeví se vám nespočet tvarů a motivů.

Po čem ženy touží? Nad touto otázkou tápe většina mužů a odpovědět na ni jednoduše není vůbec snadné, ovšem položme ji trochu jinak: Co by si žena, kterou chceme obdarovat, přála k Vánocům? V tomto případě si neví rady už „jen“ 35 % mužů. Maminky, sestry, kamarádky a tchýně letos potěšíte dražším šperkem, čtečkou elektronických knih, chytrými hodinkami, domácí vinotékou nebo třeba aroma difuzérem. S výběrem si dejte opravdu záležet, jsou to nejčastěji ženy (46 %), které dárek vyhodnotí jako nevhodný. Buď jej darují někomu jinému, nebo přihodí do skříně k dárkům z předchozích Vánoc.

Nezapomeňte na domácí mazlíčky

Naši domestikovaní parťáci jsou sice nejšťastnější v okamžiku, kdy s nimi celá rodina tráví čas doma, ale ani oni nad novým dárečkem neohrnou nos. Ať už máte doma kočku, psa, rybičku, plaza nebo hlodavce, nevynechávejte je z vánočního veselí. Jsou to přece právoplatní členové rodiny.

A závěrem ještě drobné upozornění. Nezařazujte se mezi 20 % těch, kteří nakupují dárky v listopadu, nebo dokonce mezi 3 %, která to nechávají na poslední chvíli. Vybírejte a objednávejte dárky opravdu s předstihem, obzvlášť letos, kdy nad námi podle Honzy Mayera z nákupního rádce Heureka visíhrozba možného nedostatku některého sortimentu. Včasným objednáním se vyhnete jednak kompromisům, pokud by už nebylo dostupné to, co si představujete, a také stresování, zda dárek dorazí včas.