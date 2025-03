Rychlý návrat štíhlé postavy

600 gramů tuku je pryč! „Klienty přivádějí do OB CARE různé důvody a my jsme tu pro ně, abychom pomohli,“ říká MUDr. Martin Skála. Podobně jako pan Patrik (37), který přibral v důsledku nehody. Tady je jeho příběh… „Jako dítě jsem byl spíše hubenější postavy, v pubertě jsem začal občas přibírat, což se mi ale dařilo udržovat správnou stravou a pohybem. Vždy jsem měl blízko ke sportu, miloval jsem jízdu na kole či zimní lyžování na běžkách. Po 30. roku ale šla kila nahoru mnohem rychleji, i když jsem víc sportoval. Nebylo to ovšem dostačující. Navíc jsem vždycky rád jedl… Abych lépe shazoval, koupil jsem si kolo. A to byl nakonec důvod mého rozhodnutí pro operaci. S kamarády jsem si vyjel na výlet na kole a po pár ujetých kilometrech mě ne mou vlastní vinou srazilo auto. A tak to všechno začalo. Nastala léčba a téměř roční období bez jakéhokoli pohybu. Ve výsledku jsem přibral další kila, a tak jsem se rozhodl pro operaci. Kliniku OB CARE jsem si vybral nejen kvůli blízkosti od mého pražského bydliště, ale také kvůli kratší čekací době i lákavé ceně. Jako velkou výhodu jsem bral také to, že OB CARE nabízí možnost předoperačního vyšetření přímo u nich na klinice a je v ceně zákroku. S výsledkem jsem velmi spokojený, pan doktor Skála mi odsál z břicha a prsou neuvěřitelných 600 gramů tuku a výsledek je opravdu úžasný!“