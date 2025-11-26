Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Ať už si večer uděláte s vínem, horkou čokoládou nebo miskou dobrého jídla, je fajn dopřát si něco, u čeho se budete cítit dobře a v pohodě. K tomu může pomoct i lehký nápad v podobě něčeho dobrého na zub, co filmový večer ještě víc zpříjemní.
Holka na roztrhání (2002)
Holka na roztrhání je sladká romantická komedie, která přináší přesně to, co člověk chce při klidném večeru – lehkost, humor a trošku romantiky. Hlavní hrdinka Jenna se ocitne v situaci, kdy má najednou vše, po čem toužila, ale zároveň zjišťuje, že cesta k opravdovému štěstí vede jinudy, než předpokládala. Film je plný příjemné nálady, hezkých momentů a jemné nostalgie, takže se u něj krásně odpočívá.
Líbánky (2003)
Americká komedie o novomanželském chaosu, který se promění v sérii roztomile absurdních situací. Mladý pár vyrazí na svou vysněnou svatební cestu, ale romantické představy rychle vystřídají malé i větší katastrofy, které prověří jejich trpělivost i smysl pro humor. Dobrá volba navečer, kdy chcete něco jednoduchého, zábavného a pohodového.
Slečna Drsňák (2000)
Film sleduje agentku Gracie, která se musí kvůli utajenému úkolu změnit z drsné profesionálky na soutěžící v prestižní soutěži krásy. Právě tahle proměna je jádrem celého příběhu a nabízí spoustu komických momentů. Od prvních nešikovných pokusů chodit na podpatcích až po hádky o tom, proč je potřeba nosit push-up podprsenku, upravené šaty a celkově si osvojit jiný přístup k ženskosti. Podprsenka se tu několikrát objeví jako vtipný symbol „nutného zla“, které Gracie odmítá, ale nakonec si uvědomí, že žena může být silná i elegantní. Film je energický, zábavný, lehce sebeironický a dokazuje, že krása má spoustu podob.
Deset důvodů, proč tě nenávidím (1999)
Středoškolská romantická komedie i po letech působí svěže a mile. Sleduje příběh dvou sester, oblíbené Biance a tvrdohlavé Kat. Zápletka se rozběhne ve chvíli, kdy se objeví plán, jak dostat „drsňačku“ Kat na rande, a tím si proklestit cestu k její mladší sestře. Film je chytrý, vtipný a má dokola sarkastické dialogy, které ho odlišují od běžných teen romancí. Perfektní volba na klidný večer, když toužíte po klidu, humoru a troše nostalgie.
Něco na té Mary (1998)
Romantická komedie, která se nebere ani trochu vážně a právě v tom je její kouzlo. Mary je typ ženy, kterou všichni milují. Nejen kvůli vzhledu, ale hlavně kvůli její bezprostřednosti a nekonečným úsměvům. Kolem ní se pak roztáčí sled komických pokusů různých mužů získat její přízeň, často až absurdních, ale vždycky zábavných. Film si pusťte, pokud potřebujete něco odlehčeného, trochu bláznivého a zároveň milého, co připomene, že i v romantice může být spousta humoru a nadhledu.
Jedna za všechny (2014)
Lehká, pohodová komedie o ženské solidaritě. Hlavní hrdinka zjistí, že její přítel není tak úplně „její“ - sdílí ho totiž ještě s dalšími dvěma ženami. Místo dramatu se ale mezi nimi vytvoří nečekané spojenectví a společně vymyslí plán, jak mu vrátit všechno i s úroky. Film stojí hlavně na humoru, přátelství, ženské energii a pocitu, že v tom nikdy nejste sama. Ideální pro ženu, která má chuť vypnout hlavu a připomenout si, že někdy je ta nejlepší terapie dámská jízda plná smíchu. A třeba vás po takovém večeru napadne udělat si i malý únik z města a víkendový výlet, který přinese další hezké společné zážitky.