Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Komerční sdělení
Chcete si v pátek nebo o víkendu odpočinout a na nic nemyslet? Vybrali jsme pro vás 6 romantických komedií, které si užijete. Tyto klasiky určitě znáte, ale kdy naposled jste je viděly? Doufáme, že vás nějaký tip inspiruje a vy si uděláte “holčičí” večer.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend | foto: ČTK

Ať už si večer uděláte s vínem, horkou čokoládou nebo miskou dobrého jídla, je fajn dopřát si něco, u čeho se budete cítit dobře a v pohodě. K tomu může pomoct i lehký nápad v podobě něčeho dobrého na zub, co filmový večer ještě víc zpříjemní.

Holka na roztrhání (2002)

Holka na roztrhání je sladká romantická komedie, která přináší přesně to, co člověk chce při klidném večeru – lehkost, humor a trošku romantiky. Hlavní hrdinka Jenna se ocitne v situaci, kdy má najednou vše, po čem toužila, ale zároveň zjišťuje, že cesta k opravdovému štěstí vede jinudy, než předpokládala. Film je plný příjemné nálady, hezkých momentů a jemné nostalgie, takže se u něj krásně odpočívá.

Líbánky (2003)

Americká komedie o novomanželském chaosu, který se promění v sérii roztomile absurdních situací. Mladý pár vyrazí na svou vysněnou svatební cestu, ale romantické představy rychle vystřídají malé i větší katastrofy, které prověří jejich trpělivost i smysl pro humor. Dobrá volba navečer, kdy chcete něco jednoduchého, zábavného a pohodového.

Slečna Drsňák (2000)

Film sleduje agentku Gracie, která se musí kvůli utajenému úkolu změnit z drsné profesionálky na soutěžící v prestižní soutěži krásy. Právě tahle proměna je jádrem celého příběhu a nabízí spoustu komických momentů. Od prvních nešikovných pokusů chodit na podpatcích až po hádky o tom, proč je potřeba nosit push-up podprsenku, upravené šaty a celkově si osvojit jiný přístup k ženskosti. Podprsenka se tu několikrát objeví jako vtipný symbol „nutného zla“, které Gracie odmítá, ale nakonec si uvědomí, že žena může být silná i elegantní. Film je energický, zábavný, lehce sebeironický a dokazuje, že krása má spoustu podob.

Tip: Vy díky Astratexu už bojovat nemusíte, protože naše podprsenky jsou pohodlné a při správném výběru velikosti o nich nebudete ani vědět. Už dávno odzvonilo nesedícím střihům a škrábajícím materiálům!

Deset důvodů, proč tě nenávidím (1999)

Středoškolská romantická komedie i po letech působí svěže a mile. Sleduje příběh dvou sester, oblíbené Biance a tvrdohlavé Kat. Zápletka se rozběhne ve chvíli, kdy se objeví plán, jak dostat „drsňačku“ Kat na rande, a tím si proklestit cestu k její mladší sestře. Film je chytrý, vtipný a má dokola sarkastické dialogy, které ho odlišují od běžných teen romancí. Perfektní volba na klidný večer, když toužíte po klidu, humoru a troše nostalgie.

Něco na té Mary (1998)

Romantická komedie, která se nebere ani trochu vážně a právě v tom je její kouzlo. Mary je typ ženy, kterou všichni milují. Nejen kvůli vzhledu, ale hlavně kvůli její bezprostřednosti a nekonečným úsměvům. Kolem ní se pak roztáčí sled komických pokusů různých mužů získat její přízeň, často až absurdních, ale vždycky zábavných. Film si pusťte, pokud potřebujete něco odlehčeného, trochu bláznivého a zároveň milého, co připomene, že i v romantice může být spousta humoru a nadhledu.

Jedna za všechny (2014)

Lehká, pohodová komedie o ženské solidaritě. Hlavní hrdinka zjistí, že její přítel není tak úplně „její“ - sdílí ho totiž ještě s dalšími dvěma ženami. Místo dramatu se ale mezi nimi vytvoří nečekané spojenectví a společně vymyslí plán, jak mu vrátit všechno i s úroky. Film stojí hlavně na humoru, přátelství, ženské energii a pocitu, že v tom nikdy nejste sama. Ideální pro ženu, která má chuť vypnout hlavu a připomenout si, že někdy je ta nejlepší terapie dámská jízda plná smíchu. A třeba vás po takovém večeru napadne udělat si i malý únik z města a víkendový výlet, který přinese další hezké společné zážitky.

Nejčtenější

Frekomos mění způsob, jak se efektivně v Česku opravují silnice

Komerční sdělení

Opravy silnic nemusí znamenat stovky tun odpadu, hlučné stroje a zbytečnou zátěž pro přírodu.

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Komerční sdělení
Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Největší distributor plynu v České republice, společnost GasNet, zvýší od pondělí 24. listopadu do pátku 28. listopadu 2025 intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace se provádí...

Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Komerční sdělení
Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Vánoční sezona se blíží a nákupní centrum Palladium na pražském náměstí Republiky je ideálním místem pro předvánoční nákupy i zážitky.

26. listopadu 2025

Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Komerční sdělení
Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Chcete si v pátek nebo o víkendu odpočinout a na nic nemyslet? Vybrali jsme pro vás 6 romantických komedií, které si užijete. Tyto klasiky určitě znáte, ale kdy naposled jste je viděly? Doufáme, že...

26. listopadu 2025

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Komerční sdělení
Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Na letošním Mistrovství ČR v počítačových hrách, které se uskuteční tradičně v Brně, představí Braun svůj nejnovější model pánského holicího strojku: Braun Series 9 Pro+. Návštěvníci si budou moci na...

26. listopadu 2025

Pokračuje globální dialog o životě a udržitelnosti

Komerční sdělení
Pavilon Live Earth Journey na Expo 2025 v Ósace AFLO

Všeobecná světová výstava 2025 v japonské Ósace v regionu Kansai skončila závěrečným dialogem o udržitelnosti a inovacích. Během celé akce poskytovaly tematické týdny platformu pro různé skupiny...

26. listopadu 2025

FlexiFin podává předžalobní výzvu Člověku v tísni

Komerční sdělení
FlexiFin podává předžalobní výzvu Člověku v tísni

FlexiFin dlouhodobě upozorňuje na chybnou metodiku Indexu odpovědného úvěrování. Systémové nedostatky Indexu nyní identifikoval ve své analýze i ekonom Lukáš.

26. listopadu 2025

Z chaosu globálním fenoménem. Víte, kde se vzal oblíbený Black Friday?

Komerční sdělení
Huawei FIT 4 Pro

Slevy, přeplněná obchodní centra, vánoční dárky za výrazně nižší ceny. To si pravděpodobně představíte, když se řekne „Black Friday”. Příběh o vzniku oblíbeného dne slev, do kterého se zapojují...

26. listopadu 2025

Ocenění Spokojený zákazník získalo jednadvacet podnikatelů z regionu

Komerční sdělení
Ocenění získala i oční klinika Langhammer OPTIK

Na krajském úřadě byly slavnostně vyhlášeny výsledky 25. ročníku ceny Spokojený zákazník Ústeckého kraje. Národní cenu Sdružení českých spotřebitelů získalo v devíti kategoriích 21 podnikatelů....

25. listopadu 2025

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

25. listopadu 2025

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

25. listopadu 2025

Kurz skončil, program pokračuje

Komerční sdělení
Rodinné foto tréninku 2025. Vyfoceno v PressCentru

Deset europoslanců, ať už videem, online nebo osobně. Dvanáct novinářů. A deset analytiků, manažerů či představitelů institucí. Taková je úhrnná bilance aktérů třetího ročníku Tréninkového programu...

25. listopadu 2025

Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Komerční sdělení
Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Hluk jako zdravotní hrozbu se rozhodla zkrotit Aneta Furmanová a její chytré řešení pomocí strojového učení jí vyneslo vítězství v soutěži IT SPY o nejlepší diplomovou práci v informatice. Finálový...

25. listopadu 2025

Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

Komerční sdělení

Platforma MUMDOO spouští druhý ročník kampaně Mámy to chtěj taky, která upozorňuje, že bez flexibilních možností se spousta pracujících rodičů, a především matek, neobejde. Nejde o žádný nadstandard,...

24. listopadu 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.