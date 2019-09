Rodinné finance: 14 000 Kč od zdravotní pojišťovny

Zřejmě nejsilnější příspěvek ohlásila jako novinku na závěr letošního roku Oborová zdravotní pojišťovna. Ta se rozhodla, že svým klientům přispěje až 2 000 Kč na dentální hygienu. Právě tento úkon přitom už dnes patří k nejčastěji využívaným benefitům napříč všemi zdravotními pojišťovnami.

„Z našich analýz vyplývá, že lidé, kterým už nyní přispíváme na dentální hygienu, mají dlouhodobě nižší výdaje na péči o chrup,“ vysvětluje Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. „Proto jsme se rozhodli tento příspěvek rozšířit. Podmínkou je, že člověk musí k zubaři skutečně chodit pravidelně,“ dodává Kouřil.

OZP začne dvoutisícový příspěvek na dentální hygienu proplácet od září. A není to jediný nový příspěvek, který Oborová zdravotní pojišťovna na konci letošního roku zavedla. Nově svým klientům nabízí také 1 000 Kč na očkování a 500 Kč na permanentky na plavání a na sport, na dětské tábory, na kontaktní čočky a brýle, na rovnátka nebo na vitamíny či na procedury v lázních.

Kromě těchto příspěvků má OZP navíc motivační program, kdy své klienty odměňuje třeba za to, že pravidelně chodí k zubaři, že lehce sportují v rámci akce www.kazdykrokpomaha.cz nebo za to, když zkontrolují, že si lékaři na ně účtují správné výkony. Pojišťovna za to připisuje kredity do osobní VITAKARTY a za získané kredity je možné nechávat si proplatit ještě další bonusy, jako třeba masáže, relax v solné jeskyni nebo například lekce tance. Kredity je také možné přeposílat si v rodině, respektive mezi všemi klienty OZP, takže zdravotní pojišťovna vloni například přispěla i přes 9 000 Kč na rovnátka.

„Za to nejcennější, co klientům pojištění v Oborové zdravotní pojišťovně přináší, ovšem považuji naše screeningové programy na rozšířené civilizační choroby. Tato preventivní vyšetření navíc mají naši klienti zcela bezplatná. A v tom jsme jedineční – u všech ostatních zdravotních pojišťoven je člověk musí nejprve ze svého uhradit a až pak může žádat o příspěvek. Jen my je proplácíme lékařům na přímo, takže netaháme lidem z kapsy hotovost. Věřím, že díky takto nastavenému systému navštěvuje preventivní vyšetření vyšší procentu našich klientů,“ dodává Kouřil.

S Oborovou zdravotní pojišťovnou je tak možné bezplatně využít vyšetření na nejčastější typy rakoviny, kam patří screening rakoviny dutiny ústní, nádorů ledvin a břišních orgánů, rakoviny prostaty, rakoviny prsu nebo nádory kůže. Dál pojišťovna nabízí bezplatné vyšetření upozorňující na riziko infarktu nebo začínající osteoporózy či Alzheimerovy choroby. A má také program, kdy klienty, kteří už trpí vysokým tlakem nebo cukrovkou, motivuje prostřednictvím kreditů na prevenci, aby začali žít zdravěji. Stejně tak má pojišťovna program i pro lékaře, které bonifikuje za to, když se jim daří kompenzovat zdravotní stav jejich chronických pacientů.

Příspěvky na prevenci je v OZP možné čerpat jak online, tak takzvaně na papír při návštěvě kontaktního místa pojišťovny, kterých má OZP bezmála šedesát po celé republice. Stejně tak má Oborová zdravotní pojišťovna síť nasmlouvaných lékařů v každém koutě republiky.

Změna zdravotní pojišťovny je úplně snadná. Kdo chce přejít k Oborové zdravotní pojišťovně, stačí se podívat na www.chcidozop.cz a vyplnit elektronickou přihlášku, což nezabere ani dvě minuty. A to je všechno.