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Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

Komerční sdělení
Kam vyrazit na rodinnou dovolenou, aby si ji užily děti i rodiče? Právě na tuto otázku odpovídají moderní rodinné resorty, které nabízejí zábavu, ubytování i restaurace na jednom místě.

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Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu | foto: CENTRUM BABYLON a.s.

Hlavně nic neplánovat a prostě si užívat

Největším luxusem totiž často není samotné ubytování, ale to, že rodiče nemusí nic plánovat. Děti mají zábavu na dosah a místo řešení programu si celá rodina může jednoduše užívat společný čas. A to přesně nabízí WELLNESS HOTEL BABYLON v Liberci, kde můžete v hotelových bačkůrkách dojít prakticky kamkoliv po celém komplexu.

Největší krytý zábavní park v ČR

Při příjezdu hosté obdrží hodinky, díky kterým mohou pohodlně využívat opakované vstupy do většiny atrakcí. A musíme říct, že komplex je opravdu obrovský. Co si takhle ráno si zaplavat v Aquaparku, odpoledne si zaskákat na trampolínách ve Funparku a večer vyzkoušet některou z atrakcí v Lunaparku?

Velkou výhodou hotelového balíčku s neomezenou zábavou je možnost využívat atrakce už v den příjezdu a pokračovat v zábavě i celý den odjezdu. Hosté si tak mohou svůj pobyt užít opravdu naplno.

Součástí pobytu jsou také neomezené vstupy do oblíbených science center iQLANDIA a iQPARK, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet desítky interaktivních exponátů a experimentů. A pokud by to nestačilo, přímo v areálu najdou návštěvníci také další atrakce, například Bowling, Laser Game a Pixel Game.

Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

Místo, kam se rodiny rády vracejí

Právě proto se mnoho rodin do Babylonu vrací opakovaně. Během jedné návštěvy totiž často nestihnou vyzkoušet vše, co areál nabízí. Navíc pro návštěvníky pravidelně připravujeme nové atrakce, sezónní programy a rodinné hry, díky kterým je každá návštěva trochu jiná. Například nově si budete moci vyzkoušet Hledání ztraceného pokoje, které návštěvníky zavede na dobrodružnou cestu plnou záhad a úkolů.

Budete se cítit jako na Havaji

Léto navíc zpestří program Havajské léto v Babylonu. Rodiny se mohou těšit na animační programy, hry, soutěže, havajské tance i rytmy bubnů. Děti si užijí spoustu aktivit, dokonce i potápění pod dohledem instruktora a rodiče si společně s nimi vychutnají pohodové letní prázdniny.

Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

Hledání pokladů a hra o ceny v hodnotě až 300 000 Kč

Léto 2026 navíc přinese také novou rodinnou hru Šťastná sedmička s Babylonem. Během letních prázdnin budou soutěžící řešit kvízy a hádanky, které je pomocí indicií zavedou na různá místa a přiblíží k zajímavým výhrám.

Dovolená, na kterou budou děti ještě dlouho vzpomínat

Po návratu z dovolené si děti většinou nepamatují hotelový pokoj ani počet hvězdiček. Pamatují si zážitky, dobrodružství a společně strávený čas.

A právě proto se rodiny do WELLNESS HOTELU BABYLON vracejí znovu a znovu. Protože nejkrásnější rodinná dovolená je ta, ze které děti odjíždějí šťastné, plné zážitků a s otázkou, kdy se sem zase vrátí.

Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

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