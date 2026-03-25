Robotické sekačky LUBA 3 AWD bez instalace obvodového drátu

Robotická sekačka Mammotion LUBA 3 AWD nevyžaduje instalaci a zakopání obvodových drátů. Jednoduše vytvoříte virtuální mapu zahrady pomocí manuálního mapování přes aplikaci, nebo necháte sekačku, aby si mapu zahrady vytvořila sama pomocí automatického mapování. LUBA 3 AWD vytvoří 3D mapu zahrady s vysokou hustotou bodů a dokonale rozpoznává prostředí zahrady v reálném čase a umožňuje inteligentní plánování trasy sečení.
Unikátní Tri-Fusion polohovací systém v sekačce LUBA 3 AWD kombinuje 360° LiDAR, AI Vision a NetRTK pro přesnou a plynulou navigaci robotické sekačky v průběhu sečení, precizní posečení trávníku a úsporu času, díky kterému se zachovává dlouhá životnost baterie.
Robotická sekačka LUBA 3 AWD je vybavena pohonem všech čtyř kol AWD, díky čemuž si snadno poradí se sklonem až 80% (38.6°) a bez problémů projíždí nerovným terénem, aniž by uvízla. LUBA je vhodná pro travní plochy o rozloze až 5000 m2. Zahradu a travní plochu je možné rozvrhnout až na 50 různých oblastí sečení trávy.
Výšku sečení trávníku lze snadno a rychle nastavit elektronicky v aplikaci od 25 mm do 70 mm, stačí jen pár kliknutí. A díky dvěma žacím kotoučům je šířka záběru sečení skvělých 40 cm.
LUBA 3 AWD poseče trávník kdykoliv, i když nejste doma. Pomocíé 4G dat či Wifi je možné sledovat činnost sekačky v reálném čase, spustit sečení či jenom zkontolovat, zda je na zahradě vše v pořádku. Při pravidelném sečení LUBA 3 AWD zkrátí stébla trávy vždy několik milimetrů a tím zároveň trávník mulčuje a vyživuje. Trávník je při používání robotické sekačky LUBA 3 AWD skvěle upravený, zdravý a hustý.
