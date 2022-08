Rehabilitační pomůcka Flexi-bar vám posílí záda, břicho i pánevní dno

Všichni nějak tak víme, že bychom měli cvičit. Všichni máme málo času. U většiny je to takto – dobře, když už to musí být, tak ať je cvičení snadné, účinné a na pár minut. Dobrá zpráva je, že tohle je splnitelné.

Aby nás nebolela záda, musí být naše klouby a naše páteř ve správné pozici. Vše drží naše svaly. Správně posílené však musí být nejen povrchové svaly, ale i celý tzv. hluboký svalový stabilizační systém. Možná tento soubor svalů, který je uvnitř našeho těla, znáte pod názvem „core“ nebo také střed těla. Patří tam hluboké zádové svaly, nejhlubší vrstva břišních svalů, bránice a svaly pánevního dna. Aby byl celý systém funkční a spolupracoval, musí být správně posílené všechny jeho části.

K naší fyzické pohodě potřebujeme cvičení, které cílí na hluboké i povrchové svaly. Tyto požadavky splňuje kmitací tyč Flexi-bar.

Když Flexi-bar rozkmitáme, automaticky se aktivuje především střed těla, ale také ostatní svaly našeho těla. Celé tělo se musí zpevnit, aby odolávalo kmitání. Současně se posilují zádové svaly, břišní svaly, svaly pánevního dna, ale i povrchové svaly - např. svaly na pažích. No, a to je důvod, proč je Flexi bar tak úspěšný při řešení např. bolestí zad. Stačí 5-10 minut několikrát týdně a přijdou velké změny. Nebudete potřebovat léky – budete mít zdravá záda, nebudete potřebovat inkontinenční kalhotky – budete mít svaly pánevního dna v pořádku. Je to jednoduchá a dostupná rehabilitační pomůcka, která našla své pevné místo i ve fitness.

Flexi-bar je velice populární pro svoji univerzálnost, poskytuje vynikající trénink všem věkovým i výkonnostním skupinám. S Flexi-bar jsou jednotlivé cviky jednoduché a naučí se je prakticky každý. Důležité je udržet správný postoj a koncentraci k tomu, abyste tuhle vibrační tyč správně rozhýbali. Velice rychle pak pocítíte účinky. Jedná se o skvělé zdravotní cvičení i prevenci.

S Flexi-bary se cvičí v nemocnicích, v lázních, na rehabilitacích, ve školách, klienti ho používají doma, můžete se o něm dočíst v médiích. Doporučují ho lékaři i fyzioterapeuti.

Při cvičení s Flexi-barem můžeme střídat stoj, sed, leh na zádech, na boku i na břiše. To umožňuje, aby s tímto náčiním cvičili nejen zdraví jedinci, ale také např. pacienti upoutaní na lůžko nebo vozíčkáři.

V náročnějších pozicích (kdy se přidává pohyb nohou, balanční pozice apod.) se tělo rychleji zahřívá, musíte vynaložit více energie na cvičení. Ve všech pozicích (ať už začínáte nebo jste zdatní sportovci) zvýšíte stabilitu, rovnováhu, sílu i koordinaci.

Zajímavé je, že vám tato rehabilitační pomůcka dává ihned zpětnou vazbu o správnosti cvičení. Pokud Flexi-bar přestane kmitat, dá vám tím najevo, že vaše tělo nefunguje správně (např. špatně stojíte) a vy se máte možnost opravit.

Existuje několik typů Flexi-barů a může s ním cvičit celá rodina – od dětí po prarodiče. Originální kmitací tyč je vyrobena ze sklolaminátu a je v podstatě nezničitelná. Přesvědčte se sami, jak tahle vibrační tyč funguje. Ve výhodném balíčku můžete k Flexi-baru + videu se cviky získat dopravu zdarma.

Díky jednomu jednoduchému a účinnému cvičení můžete mít zdravá záda, pevné břicho, zbavíte se vadného držení těla, diastázy (rozestup břišní stěny), inkontinence atd. A to právě proto, že Flexi-bar aktivuje současně celý střed těla. Může se to zdát neuvěřitelné, ale je to tak.

Ať už máte bolesti zad, či jim chcete předejít, jestli zlepšujete fyzickou kondici jako vrcholový sportovec či rehabilitující pacient, vždy lze s kmitací tyčí Flexi-bar stejnými cviky trénovat a zvyšovat sílu, vytrvalost, pohyblivost a koordinaci. Cvičení s vibrační tyčí si klienti chválí, protože jim Flexi-bar pomáhá.

Cvičení s Flexi-barem je cvičení v tlaku a tahu (vychyluje nás ze stabilní pozice a zpětně na nás tlačí). Takové cvičení se doporučuje při osteoporóze. Prevence nebo zlepšování stavu při osteoporóze je další bonus Flexi-baru.

To vše ale platí pouze pro originální výrobek Flexi-bar. Levné napodobeniny nemají požadované účinky, protože nevytvářejí pravidelné kmitání. Právě pravidelné kmitání je to, co vede k posilování. Pro rozvoj svalů je velmi důležité a nezbytné, aby tyč držela stabilní kmitočet. Ten vzniká speciálním výrobním postupem, který má patentovaný pouze originální kmitací tyč Flexi-bar.

Plagiáty vám v lepším případě budou k ničemu, v horším případě vám mohou vaše potíže ještě zhoršit.

S Flexi-barem by neměly cvičit těhotné ženy od 2. trimestru těhotenství. Flexi-bar totiž masivně posiluje břišní svaly a svaly pánevního dna. Kdyby s ním ženy cvičily v pozdějších týdnech těhotenství, mohl by být znesnadněný sestup dítěte při porodu. Na druhé straně zotavování svalstva pomocí náčiní Flexi-Bar je možné zahájit ihned po porodu.

Cvičení s Flexi-barem se nedoporučuje osobám, které mají extrémně vysoký krevní tlak nebo jakýkoli zánětlivý proces v těle. Pokud vás např. bolí zuby a máte v ústech zánět, počkejte, až budete v pořádku. Jiné kontraindikace cvičení s Flexi-barem nemá.

