Rak, medvěd, opice. Projekt Díky za VZPruhu inspiruje rodiny k pohybu

Už před vypuknutím epidemie se děti málo hýbaly a nadváhou či obezitou trpělo téměř 30 % z nich. Smutnou skutečností je, že každé sedmé dítě sportovalo v roce 2018 jen při školním tělocviku a pandemie to ještě zhoršila. To je nutné změnit! Rostou totiž náklady na léčbu cukrovky nebo psychických problémů u mládeže.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se proto spojila s akcí Díky, trenére, která se ve sportovním prostředí těší velkému respektu. Oceňuje trenéry, kteří přivádějí děti k pohybovým činnostem, a zároveň z nich vychovává nejenom dobré sportovce, ale i dobré lidi. Trenéři společně s největší zdravotní pojišťovnou vymysleli projekt Díky za VZPruhu. Na webu najdete plno videí se zábavnými cviky pro celou rodinu nebo informací, jak začít se sportem.

Jak se pohybuje medvěd, rak nebo třeba opice? Nebo co všechno je možné dělat v přírodě, jaké zábavné hry pro děti při procházce připravit? Tohle všechno najdete na webu dikyzavzpruhu.cz, který je plný sportovních výzev pro děti.

„Každý týden se zapojí jeden trenér nebo talentovaný sportovec, který ve videopříspěvku ukáže pohybovou výzvu. Tu si poté budou děti moci vyzkoušet třeba i s celou rodinou. Až si vše natrénují, mohou svůj pokus natočit a video nahrát do komentářů na našich sociálních sítích,“ popisuje fungování sportovních výzev Ivan Duškov, náměstek pro služby klientům VZP. „Počet zaslaných videí není omezen. Pokud nám děti zašlou videa, jak se ve cviku zlepšují, neudělají jen něco pro své zdraví, ale zvýší tím i pravděpodobnost, že budou vylosovány a odnesou si zajímavou odměnu.“

Svá videa, která se rozhodnete zveřejnit na facebooku či na instagramu, nezapomeňte označit hastagem #dikyzavzpruhu.

Získejte příspěvky na sport pro děti

To však není jediná možnost, jak VZP v souvislosti se sportem umí pomoci. Podrobnosti jsou na webu www.vzp.cz/vyhody. Pokud jste klientem, máte nárok na příspěvek. Pokud máte dítě ve věku do jednoho roku, můžete si zažádat až o 500 korun na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod. Pro dítě od jednoho roku máte nárok až na 800 korun na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.

Je důležité si uvědomit, že sportovní aktivita je nejen zábava, ale také důležitá prevence různých onemocnění. Děti od útlého věku mohou v souvislosti s nadváhou či obezitou trápit nemoci srdce a cév, metabolické či endokrinní komplikace, zažívací, ortopedické nebo dermatologické problémy. Kvůli obezitě a nadváze se některé děti mohou potýkat také s psychickými problémy kvůli vyčlenění z kolektivu.

Navštivte web www.dikyzavzpruhu.cz, sportujte a buďte zdravější a šťastnější. To za to přece stojí. Tak hurá do toho, protože každý pohyb se počítá.