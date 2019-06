Radujeme se ze slunce

Dětská kůže je tenčí než pokožka dospělých a její povrch je větší vzhledem k hmotnosti těla. Znamená to, že přípravky natřené na kůži dítěte se snadněji a ve větším množství vstřebávají. Proto platí zásada, že u kojenců a malých dětí je třeba používat kosmetické přípravky určené právě pro ně, a ne pro dospělé. Kromě toho by se děti do 3 let neměly opalovat vůbec a v době nejintenzivnějšího záření mezi 11.00 a 15.00 hodinou by na přímém slunci neměli být děti ani dospělí. V této době je vhodné vyhledávat stín a chránit se i přiměřeným oblečením.

Možná víte, že spálení kůže představuje rizikový faktor pro vznik rakoviny kůže. Ale víte, že nejnebezpečnější je právě spálení kůže v dětském věku? Dětská pokožka je totiž na škodlivý vliv slunce citlivější než kůže dospělého člověka. Proto je úkolem rodičů chránit děti vhodnými přípravky a v období dětství je postupně naučit pravidla správné fotoprotekce.

Žlutá řada značky Daylong je určena pro děti nebo dospělé s citlivou pokožkou. Daylong baby SPF 30 je krém, který obsahuje výlučně fyzikální filtry a byl vyvinutý na ochranu malých dětí do 1 roku. Fyzikální filtry jsou látky, které UV paprsky nepropouštějí, ale odrážejí je jako zrcadlo. Tyto filtry nepronikají do kůže a zůstávají jen na jejím povrchu.

Daylong kids SPF 30 a Daylong kids SPF 50+ jsou tělová mléka určená pro děti od 1 roku. Obsahují chemické filtry, které absorbují energeticky bohaté UV záření a přeměňují ho na energeticky chudší, neškodné. Všechny produkty sluneční ochrany Daylong obsahují UVA i UVB filtry, jsou bez parfému, bez přídavných konzervačních látek a odolné vůči sladké i slané vodě.

