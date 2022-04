Pusťte do svého domova jaro

Než začnete svůj domov ladit do jarní atmosféry, vyplatí se pořádně vygruntovat. Když se do toho pustíte opravdu s vervou, možná zjistíte, že bude dobré některé věci vyhodit, jiné utřídit... Aby interiér působil čistě a vzdušně, schovejte drobnosti do úložných košů, praktických boxů či organizérů, díky nimž získáte na policích, ve skříních či zásuvkách dokonalý přehled a pořádek.

Praktické boxy a koše udělají pořádek ve skříních, případně poskytnou dodatečné místo na ukládání. | foto: Möbelix

Na jaře oceníte také lehkost a prostor. Proto se hodí vyměnit třeba těžký konferenční stolek z masivu za dva odkládací stolky se subtilní kovovou konstrukcí. Stejně tak byt prokoukne, když plná stínidla z textilu či kovu nahradíte pletenými ratanovými, resp. bambusovými.

Textilie

Zhlédli jste se na podzim v huňatých kožešinách, těžkých plédech a chlupatých polštářcích v zemitých tónech hnědé, cihlové nebo modrošedé? Naprosto v pořádku. Ale teď už šup s nimi do truhly! Vystřídat by je měly lehké bavlněné tkaniny, které oživíte pár lněnými nebo sametovými kousky. Ideální pro ně budou tlumené odstíny růžové, zelené nebo okrové v kombinaci s béžovou a krémovou.

Spojení olivové a béžové rozzáří růžová. Kombinujte tyto barvy na polštářcích, závěsech či přehozech. | foto: Möbelix

Sázkou na jistotu jsou pak květinové a rostlinné motivy. To vše se nebojte kombinovat s přírodními kusovými koberci – z bavlny nebo juty. Platí to nejen pro obývák, ale i pro ložnici a jídelnu. Převlékněte postel do svěžího ložního prádla a jako třešinku přidejte lehký pletený přehoz. Přece jen, noci jsou na jaře ještě chladné a může se hodit. Jídelnu zase oživte barevnými podsedáky, běhounem nebo nádobím.

Ložnice laděná do krémových a pískových tónů s pudrově růžovými detaily působí jemně a vzdušně. | foto: Möbelix

Dekorace

Jaro je především časem rašících květů. Proto jsou nejjednodušším způsobem, jak interiér „ojarnit“, květy všeho druhu. Ať už zvolíte petrklíče či hyacinty v květináčích, nebo řezané tulipány a narcisy do vázy, výsledek se dostaví okamžitě.

Zdá se vám váza z čirého skla příliš fádní? Vložte ji do pleteného přírodního obalu na květináč. | foto: Möbelix

Aktuálně trendy materiály jsou glazovaná keramika a terakota. Ostatně, šik terakotový vzhled můžete dodat jakékoli váze nebo květináči – stačí do nátěru přidat prášek do pečiva. Skvěle budou vypadat také závěsy na květináče ve stylu makramé, které jsou jako stvořené do domácností v boho stylu. Oceníte je hlavně v malém bytě, protože šetří místo. A když najednou přijdou mraky a přežene se nějaký ten jarní deštík, slunce nahradí zrcadlo s paprsky. Návody na výrobu nejsou vůbec složité a skvěle tak využijete náhlý příliv jarní energie.