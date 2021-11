Prožijte o Vánocích lásku, radost a zábavu

​Bezmezná láska

Nejlépe si uvědomíme krásu života, pokud trávíme čas s někým, koho máme opravdu rádi. Uvolníme se a dáme průchod našemu pravému já. Přesně to je občas potřeba, abychom mohli žít život bez starostí. Vědět, že je blízko někdo, před kým můžeme být sami sebou. Gabriella Salvete svou lásku vyjadřuje něhou, romantikou a velmi decentním chováním. Není pravidlem, že by se zamilovávala snadno, ale pokud někoho miluje, tak upřímně a napořád.

​Upřímná radost

Ano, o Vánocích by se měla rozdávat radost. Ať už někoho potěšíte dárkem nebo úsměvem od ucha k uchu, budete zažívat neuvěřitelně příjemný, hřejivý pocit na srdci. Říká se, že v těchto kouzelných časech, kdy je za okny sníh a všude dechberoucí klid, nás okouzlí radost v dětských očích. Prožijte proto svátky tak, abyste mohli říct, že tyto Vánoce byly plné radostných chvil, jenž vás, i přes mrazivé počasí, zahřály.

​Zima plná zábavy

Užijte si to. Prostá, avšak ne vždy lehko splnitelná rada. Jen si to představte – sehnat kapra, zabalit dárky, vystát si nekonečné fronty v obchodních centrech, pozvat tchýni, uvařit bezchybnou večeři o několika chodech. Nezmínili jsme mnoho dalších věcí, která nás celý prosinec svírají a stresují. Když už si myslíme, že je to za námi, tak přijde Silvestr – další návštěvy, seznamy hostů, pohoštění, nákup. Chápeme, že přes tyto všechny povinnosti se jen velmi těžko užívá volných chvil. Za zkoušku to ale stojí! Zkuste zpomalit, k večeři vám postačí jeden chod, dárky nemusí být baleny jako od profesionála a neumytá okna jistě také nikoho nepohorší. Ušetřený čas věnujte sami sobě, dopřejte si pořádný nádech, běžte třeba postavit sněhuláka, sáňkovat, nebo si napusťte horkou vanu plnou pěny, zapalte vonnou svíčku a uvolněte se. Protože ne stres, ale štěstí a radost jsou znamením Vánoc podle Gabrielly Salvete.