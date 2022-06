Produkty Winni’s jsou jiné. Ekologické, kvalitní, bezpečné a dostupné

Ptáte se, proč právě Winni’s? Důvodů je mnoho. Minimální dopad na životní prostředí při výrobě produktů, hypoalergenní složení šetrné pro všechny, méně plastu v obalech a vysoká účinnost díky koncentraci. Proto byste měli produkty Winni’s u vás doma určitě vyzkoušet. A jak je to s cenou? Aby to vše dávalo smysl, ekologicky udržitelné produkty musejí být dostupné pro co nejširší okruh spotřebitelů. Proto jsou produkty Winni’s cenově dostupné pro většinu domácností. Winni’s myslí i na naše zdraví a na zdraví naší planety. Všechny produkty jsou hypoalergenní, obsahují jen složky rostlinného původu a jsou dermakompatibilní – nezpůsobují tedy žádná kožní podráždění ani ekzémy. Jsou proto vhodné do domácností s malými dětmi nebo alergiky. Obaly produktů jsou recyklovatelné, nestanou se tedy nikdy odpadem.

Jaké produkty Winni’s můžete doma používat? Nejprodávanější a nejoblíbenější je univerzální čistič Winni’s Univerzál. Je vhodný na čištění většiny povrchů v domácnosti, na sklo, zrcadlo i nábytek. Potřebujete rychle vyčistit dětskou židličku nebo rozlitou kávu na kuchyňské lince? Winni’s Univerzál ve spreji bude ten nejlepší pomocník.

Čisté nádobí bez vysušených rukou? Jde to! Winni’s Piatti účinně a šetrně umyje nádobí, projasní ho a provoní vůní jabloňových květů. Zároveň je však šetrný k pokožce rukou, proto ji nevysuší a nijak nepodráždí. A to je senzační, ne?

Oblečení je naší druhou kůží, proto bychom si měli vybírat kvalitní a zároveň šetrné prací prostředky. Perete i oblečení pro děti? Proto neváhejte a vyzkoušejte tekutý prací gel Winni’s Lavatrice s levandulí. Díky rostlinným tenzidům je hypoalergenní, neobsahuje fosfáty, barviva, nikl, kobalt ani chrom. Prádlu dodá jemnou vůni středomořské levandule a zajistí skvělou péči všem tkaninám. Díky kvalitnímu složení je účinný pro praní již od 30°C, takže šetří spotřebu energie.

Koupelna je nejvíce „intimní“ místnost domu a je důležité, aby byla vždy čistá a voňavá. Winni´s Koupelna je ekologický čistící prostředek pro každodenní úklid vaší koupelny. Je vhodný na čištění van, umyvadel, kachliček, baterií a veškerých povrchů z přírodního kamene. Vzhledem k tomu, že povrchy v koupelně často přicházejí do styku s pokožkou, měli bychom volit čistič, který je hypoalergenní a nezpůsobí žádné kožní podráždění.

Čisticí a prací produkty Winni’s jsou vyráběny s péčí a láskou k nám i k přírodě v Itálii. Respektují naše zdraví i životní prostředí a garantují efektivní výkon a skvělé výsledky. Pozvěte si kousek italské přírody i k vám domů. Produkty Winni’s zakoupíte na eshopu www.drogerie.cz.