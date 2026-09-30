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Prodlužte si úložní dobu v PPL boxu klidně na týden

Komerční sdělení

Prodlužte si úložní dobu v PPL boxu klidně na týden | foto: Konektor PR s.r.o.

Komerční sdělení

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Odjíždíte na víkend, přepadne vás podzimní viróza nebo máte zkrátka nabitý program? Nově si můžete úložní dobu zásilky v PPL boxu jednoduše prodloužit. A to opakovaně, klidně až na 30 dní.

Většina z nás si své balíčky vyzvedne ještě v den doručení. Někdy však nastanou situace, kdy se termín nesejde a udělá pak pořádnou čáru přes rozpočet. Přesně na ty teď reaguje PPL svou novou funkcí prodloužení úložní doby balíčku v PPL boxu.

Novinka umožňuje prodloužení standardní třídenní úložní doby o dva, čtyři nebo šest dní, a to i několikrát za sebou. Balíček tak na vás může v PPL boxu počkat až 30 kalendářních dní, takže si ho vyzvednete opravdu ve chvíli, kdy se vám to hodí. Celý proces navíc probíhá přímo v aplikaci mojePPL na pár kliknutí. Prodloužit úložní dobu můžete využitím nasbíraných PPL bodů, které se vám automaticky připisují v aplikaci za každý přijatý i odeslaný balíček, nebo úhradou platební kartou.

„Chápeme, že rytmus života se rychle mění a svůj čas chcete trávit s rodinou a přáteli, aniž byste museli myslet na to, kdy vám vyprší lhůta pro vyzvednutí balíčku. Naším cílem je proto zajistit všem pohodové doručení i vyzvednutí zásilky bez starostí. Nová možnost prodloužení úložní doby v PPL boxu vám dává svobodu a plnou kontrolu nad vlastním časem,“ vysvětluje Petr Horák, generální ředitel PPL.

Vyzvednutí balíčku dle vaší chuti

Možnost prodloužení přijde vhod v celé řadě každodenních situací. Třeba když zásilka dorazí v pátek odpoledne, zatímco vy už jste na cestě užít si víkend mimo město. Stejně tak nemusíte kvůli balíčku vyrážet ven v dešti, mrazu nebo ve chvíli, kdy se necítíte dobře. Zásilka může v boxu jednoduše počkat déle a vy si ji vyzvednete až ve chvíli, kdy vám to skutečně vyhovuje. Zásilky se tak přizpůsobí vašemu programu, nikoli naopak.

Prodlužte si úložní dobu v PPL boxu klidně na týden

Boxy se staly běžnou součástí nakupování

Nová možnost reaguje také na rychle rostoucí oblibu výdejních boxů. Zatímco ještě před třemi lety tuto možnost preferovalo pouhých 18 % Čechů a Češek, dnes jsou první volbou pro více než polovinu z nás. Jejich obliba se tak během tří let více než ztrojnásobila a podíl lidí, kteří je upřednostňují, je v Česku více než dvojnásobný oproti evropskému průměru.

Hlavní výhodou doručování do boxů je právě svoboda, kterou přináší. Žádná otevírací doba, žádné fronty a nulový stres z toho, že kvůli náhlé změně plánů minete řidiče. Balíček si vyzvednete cestou z práce, během procházky nebo klidně o půlnoci. „Výdejní boxy jsme si v Česku oblíbili především proto, že se snadno přizpůsobí našemu každodennímu životu. Možnost prodloužit úložní dobu tuto flexibilitu posouvá ještě o krok blíž k úplnému pohodlí. Když se vám nečekaně změní plány, nemusíte kvůli zásilce spěchat ani hledat někoho, kdo ji vyzvedne za vás. Balíček jednoduše počká, klidně celý měsíc,“ uzavírá Petr Horák.

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