Proč se vaše vlasy po barvení rychle ničí a co s tím můžete udělat? | foto: ČTK

Barvíte si vlasy a trápí vás, že se brzy po barvení lámou, třepí nebo ztrácejí lesk? Nejste sama – mnoho žen (ale i mužů) řeší podobný problém. Chemické barvení dokáže dodat vlasům vysněný odstín, zároveň však může narušit jejich strukturu. Výsledkem pak bývají vysušené, oslabené a křehké prameny. Co přesně se s vlasy při barvení děje a jak můžete škody napravit? V tomto článku vám vše vysvětlíme. Dozvíte se, proč se vlasy po barvení poškozují, jaké jsou nejčastější chyby v péči o barvené kadeře a hlavně – jakými postupy a produkty můžete svým vlasům vrátit sílu, hebkost a lesk.

Co dělá barvení s vašimi vlasy?

Abychom pochopili, proč jsou vlasy po barvení náchylnější k poškození, musíme se nejprve podívat, co se při samotném procesu barvení děje. Lidský vlas je tvořen převážně bílkovinou keratinem a chrání ho vnější vrstva zvaná kutikula (soubor drobných překrývajících se šupinek). Když si vlasy barvíte trvalou barvou nebo je zesvětlujete, dochází k chemickému zásahu do struktury vlasu.

Permanentní barvy často obsahují amoniak nebo jiné alkalické látky, které otevřou vlasovou kutikulu. Do otevřené struktury pak proniká peroxid vodíku (oxidant) a barvicí pigmenty. Peroxid nejprve částečně odbarví (vybije) přirozený pigment ve vlasech, aby nový odstín lépe vynikl. Tím ale zároveň narušuje některé bílkovinné vazby uvnitř vlasu. Barvicí molekuly se usazují v otevřeném vlasu a následně se kutikula opět uzavře (často k tomu pomáhá závěrečná péče nebo kondicionér po barvení).

I přes uzavření kutikuly však vlasy po chemickém zásahu nemusí být ve stejné kondici jako dřív. Oslabená kutikula se může neúplně uzavřít, vlas zůstává poréznější a ztrácí schopnost udržet uvnitř vlhkost a živiny. To je důvod, proč po barvení bývají vlasy sušší na dotek. Poškození vnitřních proteinových vazeb zase vede k oslabení pevnosti vlasu – prameny se snáze lámou a třepí se jejich konečky. Čím agresivnější barvicí proces (např. zesvětlování o několik odstínů či opakované barvení), tím větší může být narušení vlasové struktury.

K poškození vlasů přispívá i samotný fakt, že barvené vlasy vyžadují více péče. Pigmentované (napuštěné barvou) vlasy mohou reagovat citlivěji na vnější vlivy, jako je slunce, mráz nebo tvrdá voda. Například sluneční UV záření způsobuje blednutí barvy a může vlas dále vysušovat. Některé minerály z tvrdé vody či zbytky kovů ve vlasech (např. mědi) mohou reagovat s barvou a způsobit nežádoucí změny odstínu i zvýšenou lámavost. I proto moderní salony používají při barvení speciální přípravky, které vážou a neutralizují kovové částice ve vlasech – díky tomu se minimalizuje riziko poškození.

Nejčastější chyby v péči o barvené vlasy

Kromě samotné chemie barvy často vlasy trpí i následkem nesprávné péče. Čeho se po obarvení vyvarovat, abyste svým vlasům ještě nepřidávali na poškození? Zde jsou nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při péči o barvené vlasy:

Používání nevhodného šamponu: Po barvení vlasů je klíčové zvolit správný šampon. Pokud sáhnete po běžném šamponu z drogerie, může se stát, že z vlasů smyjete nejen barvu, ale i přirozené oleje. Silné čisticí složky mohou nadměrně vysušovat již tak křehké barvené vlasy.

Nedostatečná hydratace a výživa: Barvené vlasy potřebují zvýšenou dávku péče. Chybou je vynechávat po umytí kondicionér nebo nedopřát vlasům pravidelně výživnou masku. Bez dostatečné hydratace a doplnění lipidů či proteinů zůstanou vlasy po barvení oslabené.

Časté a nešetrné zesvětlování: Pokud vlasy často odbarvujete (zejména z tmavého na blond) nebo je barvíte opakovaně po celé délce, dochází k tzv. překryvu barev a kumulovanému poškození. Každá další aplikace barvy může narušit i dříve barvené části vlasů, které už jsou oslabené, a výsledkem je lámavost.

Používání tepla bez ochrany: Žehlička, kulma či fén nastavený na vysokou teplotu jsou nepřítelem křehkých vlasů – obzvlášť pokud nepoužijete termoochranný přípravek. Horko dokáže vlas ještě více vysušit a narušit kutikulu, takže se barva vymývá rychleji a vlas se snáze láme.

Hrubé zacházení při česání a sušení: Mokré vlasy (obzvlášť čerstvě po barvení) jsou velmi náchylné k poškození. Chybu děláme, když vlasy po umytí agresivně třeme ručníkem nebo je rozčesáváme hrubou silou. Tím můžeme polámat vlasová vlákna. Také česání nekvalitními hřebeny, které vlasy vytrhávají, barveným vlasům škodí.

Opomíjení ochrany před vnějšími vlivy: Slunce, vítr, mráz či chlorovaná voda v bazénu – to vše může barvené vlasy dále oslabovat. Pokud v létě chráníme pokožku opalovacím krémem, měli bychom myslet i na ochranu vlasů (např. pokrývkou hlavy nebo speciálními spreji s UV filtrem). Ignorování těchto vlivů se může podepsat na kvalitě barvených vlasů.

Zanedbávání zastřihávání konečků: Poškozené a roztřepené konečky se bez zásahu samy nespraví. Častou chybou je odkládání pravidelné návštěvy kadeřníka. Lehkým zastřižením konečků každé cca 2–3 měsíce pomůžete udržet vlasy zdravější – předejdete tak šíření třepení dál po vlasovém vláknu.

Všechny tyto chyby mohou přispět k tomu, že se vaše barvené vlasy ničí rychleji, než by musely. Naštěstí existuje řada postupů a kvalitních přípravků, které mohou poškození zmírnit a pomoci vlasům se zotavit. Podívejme se, co můžete pro regeneraci svých barvených vlasů udělat.

Jak regenerovat poškozené vlasy po barvení

Klíčem k krásným barveným vlasům, které jsou zároveň zdravé, je správná péče. Co tedy zařadit do svého pečujícího arzenálu, abyste své kadeře dali opět do pořádku?

Šetrný a kvalitní šampon

Základ péče začíná už u mytí vlasů. Pro barvené nebo poškozené vlasy je vhodné používat šetrné, kvalitní šampony, ideálně takové, které jsou speciálně určené pro barvené vlasy. Profesionální šampony na vlasy ze salonů mívají šetrnější složení a díky tomu z vlasů nevymývají tolik pigment a nevysušují je.

Kromě toho profesionální šampony často obsahují různé pečující složky navíc – například přírodní oleje, vitamíny, ceramidy či proteiny, které pomáhají posilovat vlasové vlákno při každém mytí. Důležité je také správné pH šamponu. Přípravky určené na barvené vlasy mívají mírně kyselé pH, které pomáhá uzavřít kutikulu po mytí, takže barva zůstává ve vlasech déle a vlas je hladší a lesklejší.

Při mytí barvených vlasů také platí: méně je více. Nemusíte vlasy šamponovat každý den, pokud to není nutné – čím častěji myjete, tím rychleji se barva může vymýt a vlas vysušit. Když už myjete, zaměřte se hlavně na pokožku hlavy (kde se tvoří maz) a délky myjte šamponem jen zlehka. Vždy také používejte vlažnou, ne příliš horkou vodu; horká voda nadměrně otevírá kutikulu a může z vlasů odvádět barvu i vlhkost.

Speciální kategorií jsou čisticí a detoxikační šampony. Ty mohou jednou za čas pomoci odstranit z vlasů nahromaděné nečistoty, minerály a kovy, které běžný šampon nesmyje. Pro barvené vlasy však vybírejte takové, které jsou k nim šetrné. Například metal detox šampon od L’Oréal Professionnel je vyvinutý speciálně pro potřeby barvených a poškozených vlasů. Jeho složení pomáhá odstraňovat z vlasového vlákna usazené kovové částice (např. měď z vody), které mohou být jednou z příčin lámání vlasů a nežádoucích změn odstínu po barvení. Použitím detoxikačního šamponu jednou za čas zajistíte, že ve vlasech neulpívají škodlivé zbytky, a připravíte je na lepší vstřebání následné péče.

Hloubková hydratace: kondicionéry a masky

Samotný šampon – byť sebekvalitnější – nestačí. Po každém mytí by měly barvené vlasy dostat dávku hydratační a vyživující péče v podobě kondicionéru. Kondicionér uzavírá povrch vlasu, uhlazuje kutikulu a dodává vlasům potřebnou vláčnost, takže se lépe rozčesávají a méně lámou. Pro barvené vlasy volte kondicionéry určené přímo pro ně nebo pro poškozené vlasy; často obsahují látky pro ochranu barvy, aby odstín zůstal déle zářivý.

Jednou týdně (případně dle potřeby) zařaďte také hloubkovou masku na vlasy. Masky na vlasy mají vyšší koncentraci pečujících složek než běžné kondicionéry a nechávají se působit déle (obvykle 5–15 minut). Během této doby pronikají do hloubky vlasu a pomáhají opravovat škody. Pro suché a lámavé barvené vlasy jsou ideální masky s obsahem keratinu nebo jiných proteinů, které vyplňují poškozená místa ve struktuře vlasu a dodávají mu zpět sílu. Dobrou volbou jsou také masky s přírodními oleji (arganový, kokosový, makadamiový), bambuckým máslem či panthenolem – ty dodají vlasům hebkost, pružnost a lesk.

Tip: Po aplikaci masky můžete účinek zesílit zahřátím – zabalte vlasy do nahřátého ručníku nebo použijte termální čepici. Teplo pomůže otevřít vlas a maska tak pronikne ještě hlouběji. Nezapomeňte masku důkladně opláchnout spíše chladnější vodou, která vlas uzavře.

Vlasové oleje a bezoplachová péče

Dalším krokem k regeneraci barvených vlasů je doplňková péče po mytí, která se neoplachuje. Sem patří různé vlasové oleje, séra a bezoplachové kondicionéry či krémy. Olejíčky (například s arganovým, jojobovým nebo avokádovým olejem) se aplikují do délek a konečků buď do vlhkých, nebo suchých vlasů. Dodávají vlasům výživu, uzamykají v nich vlhkost a zlepšují jejich pružnost. Zároveň uhlazují roztřepené konečky a okamžitě dodají vlasům lesk. U barvených vlasů pomáhají oleje obnovit lipidovou vrstvu, o kterou vlasy chemickým procesem přišly.

Bezoplachové kondicionéry ve spreji nebo krémy se nanášejí do ručníkem vysušených vlasů a neoplachují se. Usnadňují rozčesávání, dodávají další vrstvu ochrany a často obsahují také termoochranu či UV filtry. Můžete zvolit i rekonstruující séra s obsahem proteinů či rostlinných výtažků, která se aplikují přímo na poškozené partie vlasů (např. ke konečkům).

Zkrátka, tato následná péče funguje jako takový ochranný štít a výživa v jednom – uzamkne ve vlasech benefity masky a kondicionéru a chrání vlasy během dne.

Omezení tepelné zátěže a ochrana před horkem

Jak už jsme zmínili u chyb v péči, horko je velkým nepřítelem křehkých vlasů. To ale neznamená, že se musíte vzdát fénu či kulmy úplně – jen je potřeba je používat chytře. Pokud máte barvené, poškozené vlasy, zkuste omezit četnost tepelných úprav (například nežehlit vlasy každý den) a když už sáhnete po tepelném stylingu, vždy použijte termoochranný sprej nebo krém. Tyto přípravky vytvoří na povrchu vlasu film, který ho do určité míry ochrání před vysokou teplotou.

Nastavujte také nižší teploty, pokud váš přístroj umožňuje regulaci – například u žehličky či kulmy volte 150–170 °C místo maxima, u fénu používejte střední teplotu a foukejte ze vzdálenosti cca 20 cm. Možná vám styling zabere o pár minut déle, ale vaše vlasy vám poděkují.

Dobré je nechat vlasy po umytí nejprve lehce proschnout na vzduchu a až poté dosušit fénem do sucha – tím zkrátíte dobu vystavení horkému vzduchu. A pokud to počasí dovolí, klidně občas nechte vlasy uschnout přirozeně zcela bez fénu.

Šetrné zacházení s vlasy

Mimo kosmetických přípravků hraje velkou roli také to, jak se k vlasům chováte v běžném denním režimu. Základním pravidlem je zacházet s mokrými vlasy opatrně. Po umytí je jemně vymačkejte přebytečnou vodu do ručníku (netřete je agresivně sem a tam). Ideální je použít turbánek z mikrovlákna nebo staré tričko – tyto materiály jsou k vlasům šetrnější než klasický froté ručník.

K rozčesávání mokrých vlasů použijte hřeben s širokými zuby nebo kartáč určený pro mokré vlasy, který minimalizuje tahání. Začněte u konečků a postupně postupujte výš, opatrně rozpleťte případné zacuchané části. Nikdy nerozčesávejte zacuchané prameny hrubou silou od kořínků dolů – to vede k polámání vlasů.

Pozor také na pevné gumičky a účesy – utažený cop či drdol může vlasy mechanicky namáhat a lámat. Volte raději volnější styly a měkké gumičky (např. spirálové nebo látkové scrunchies). A na noc můžete vlasy zaplést do volného copu nebo použít saténový povlak na polštář, který sníží tření vlasů během spánku.

Profesionální ošetření a pravidelné střihy

Je dobré si uvědomit, že některé silně poškozené vlasy potřebují intenzivnější péči, kterou domácí produkty zcela nenahradí. Nebojte se proto čas od času svěřit do rukou profesionálů. V kadeřnických salonech jsou dostupné speciální regenerační kúry pro poškozené vlasy – například hloubkové obnovující masky aplikované s teplem, ošetření keratinem nebo velmi populární postupy s tzv. bond-building technologiemi. Tyto profesionální přípravky dokážou obnovovat přerušené vazby ve vlasech už během barvení nebo po něm, čímž výrazně snižují míru poškození.

I doma pak můžete v péči pokračovat – některé salony či e-shopy prodávají navazující domácí péči, která pomáhá udržet výsledky salonního ošetření.

Neméně důležitá je také již zmíněná pravidelná údržba střihu. I když si chcete nechat narůst dlouhé vlasy, zastřižení o půl centimetru až centimetr jednou za pár měsíců vaše délky neohrozí, naopak odstraní roztřepené slabé konce a vlas pak může dál růst zdravěji.

A nakonec – mějte trpělivost. Regenerace vlasů je postupný proces. Dejte svým barveným vlasům čas na zotavenou, dopřávejte jim kvalitní péči a odlehčete jim od další zátěže, kde to jde.

Závěr: Krásná barva i zdravé vlasy

Nemusíte se vzdávat barvení, abyste měli zdravé vlasy. Stačí k němu přistupovat s rozumem a láskou k vlastním kadeřím. Nyní už víte, proč chemické barvení vlasy oslabuje a jaké chyby po něm nedělat. Když se zaměříte na důkladnou regeneraci – od výběru správného šamponu přes pravidelné používání masek až po ochranu před teplem – vaše vlasy se vám odvděčí lepší kvalitou i vzhledem.

Investice do kvalitní vlasové kosmetiky se rozhodně vyplatí. Profesionální přípravky jsou sice dražší než běžné produkty, ale obvykle koncentrovanější a účinnější, takže vydrží déle a výsledky jsou viditelné. Pokud hledáte osvědčené šampony, masky či olejíčky, navštivte specializované obchody, jako je například friseurshop.cz. Najdete tam širokou nabídku produktů pro péči o barvené vlasy, včetně zmíněných profesionálních šamponů a regeneračních kúr.

Pamatujte, že každý vlas reaguje trochu jinak – možná budete muset vyzkoušet několik různých postupů a produktů, než najdete tu ideální kombinaci pro sebe. Ale s trochou péče a trpělivosti můžete mít nádherně barvené vlasy, které budou zároveň zdravé, hebké a plné života.