Problémy s učením? Takhle dětem můžete pomoci trénovat paměť

Děti, které mají potíže s pamětí, si také hůře třídí informace a mají větší problémy jim porozumět. Naštěstí se paměť dá dobře trénovat. Jak na to?

Začněte co nejdřív

Že ještě nemáte děti školou povinné? Tím lépe! Na trénink paměti není nikdy moc brzo a jednoduché hry jako pexeso jsou na paměť naprosto skvělé a zvládnou je i nejmenší - často lépe než my dospělí. Pokud už vaše dítko klasické pexeso nebaví, vyzkoušejte sofistikovanější varianty, kde se nehledají jen dva totožné obrázky, ale dvojice, které spolu tematicky souvisí. Na trhu je několik variant na různá témata pro děti už od 3 let a některá jsou dokonce i v angličtině.

TIP: Chytrá pexesa ze vzdělávací edice Kvído od Albi, cena v prodejnách Albi: 149 Kč

Podporujte „proč?“

I když nekonečné otázky „proč“ a „jak“ mohou být časem otravné, neodbývejte děti s odpověďmi. Oceňte jejich zvědavost a povídejte si o tématu více do hloubky. Porozumění a kontext pomáhá dětem lépe si věci zapamatovat, zároveň tím dítě trénuje kritické myšlení.

Vymýšlejte říkanky

Náš mozek si lépe pamatuje vzorce a hudbu, nebojte se proto využít rýmy a melodie jako pomůcku k uložení témat do paměti. Vždyť i abecedu se děti v hodinách angličtiny učí pomocí písničky, tak proč to nezkusit u vyjmenovaných slov nebo třeba u nákupního seznamu? Je to navíc daleko větší zábava!

Nechte děti, ať vás učí

Když se dítko vrátí ze školy, vyptávejte se, co se naučilo, a předstírejte, že jsou pro vás tyto informace nové. Nechte ho, aby látku, kterou se ten den naučilo, vysvětlilo vám. Ujistíte se tak, že ve škole dává pozor a že látce rozumí. Opakování vlastními slovy pomůže dítěti uložit informace v mozku a možná, že i vy se skutečně naučíte něco nového. :)

Hrajte si

Nejlepší je učit se jen tak mimoděk, aniž by si toho děti všimly. To stejné platí i pro trénování paměti. Na trhu je celá řada her vyvinutých ve spolupráci se speciálními pedagogy a dětskými psychology a některé z nich jsou zaměřené právě na paměť. Třeba ve hře Závod barev si děti musí zapamatovat, jakou barvou je vybarvena která část obrázku na kartě. Poté kartu otočí na totožný černobílý obrázek a ten musí podle paměti vybarvit. Za správné barvy získají body. Tyto hry jsou často tak zábavné, že si je oblíbí celá rodina (a že na trénink paměti nikdy není pozdě)!

TIP: Závod barev ze vzdělávací edice Kvído od Albi (vhodné pro děti od 5 let), cena v prodejnách Albi: 349 Kč

Se skvělou pamětí se nerodíme, tato dovednost se zlepšuje s tím, jak ji používáme a trénujeme. Procvičovat paměť je tedy extrémně důležité, zvlášť pro školáky, chceme-li, aby je školy bavila a netrápili se. Existuje spousta jednoduchých způsobů, jak s dětmi trénovat paměť. Vyzkoušejte je a nebudete litovat - dětem se zlepší známky a učení je bude víc bavit!