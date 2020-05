Pro cvičení se hodí kvalitní legíny. Jak je vybírat?

Kvalitní legíny potřebujete, abyste se cítila komfortně. Jak si správně vybrat a nenaletět při tom?

Legíny se musí přizpůsobit postavě

To poslední, co při cvičení potřebujete, je špatný pocit ze cvičebních kalhot. Legíny, které si zvolíte, se musí dokonale přizpůsobit vaší postavě. Pokud toto není splněno, těžko se budete soustředit na pokyny cvičitele nebo se zdokonalovat v technice. Stále si vytahovat legíny a hlídat, zda vám nevykoukne zadek, to nikdo nechce. Sportovní legíny nesmí být průhledné a měly by mít zvýšený pas.

Top vzory, ve kterých se budete cítit sebevědomě

Při cvičení chceme mít hlavně pohodlí a dodat si sebevědomí. Těžko se vyfotíte ve vytahaných teplácích, které vám absolutně nelichotí. Prémiové barevné legíny vyráběné v České republice budou zářit tolika barvami, kolika si jen budete přát. Budete vypadat lépe v pruhovaném vzoru, květinách nebo třeba komiksovém potisku? Frčí i sportovní legíny s moderním grafickým potiskem.

Na co si dát pozor při výběru?

Až budete vybírat legíny, popřemýšlejte, jak často je budete mít na sobě a kolik chcete, aby toho vydržely. Pokud nejste zvyklé investovat do běžného oblečení, v případě sportovního vybavení se nevyplatí šetřit. Rozhodně tedy zbystřete, když vám někdo bude nabízet kvalitu za stovku. Tomu těžko uvěříte. Originální fitness legíny s unikátní technikou potisku a jedinečným složením látky jsou jistota, že se při cvičení budete cítit pohodlně a spokojeně.

Užijte si sport v pohodlných a kvalitních legínách. Jaké cvičení si dnes dáte?