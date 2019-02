Přivýdělek na rodičovské dovolené: Jak najít časově flexibilní práci?

Práce na mateřské dovolené: Co na to říká zákon?

Práce na mateřské dovolené, to je mezi rodiči často skloňované téma. Vždyť jen na internetu hledá tuto frázi více než 200 lidí každý měsíc. Většina takto hledajících tím však myslí práci při rodičovské dovolené. Při hledání vhodného přivýdělku je totiž nutné mezi těmito dvěma termíny rozlišovat.

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů (nebo 37 týdnů v případě narození dvou a více dětí) a souvisí výhradně s porodem a péčí o nově narozené dítě. V tomto období většina žen čerpá tzv. peněžitou pomoc v mateřství.

Rodičovská dovolená (RD) pak slouží k další péči o dítě. Záleží jen na rodičích, který z nich bude rodičovskou dovolenou čerpat (mohou se i střídat). Pro ženu začíná obvykle s koncem mateřské dovolené, pro muže začíná nejdříve narozením dítěte (nebo déle – podle domluvy). Nárok na ni rodiče mají až do 4 let věku dítěte. V toto období čerpá jeden z rodičů tzv. rodičovský příspěvek.

Pokud jako nastávající maminka neplánuje pracovat těsně před porodem a v průběhu šestinedělí, máte s největší pravděpodobností na mysli práci či přivýdělek na rodičovské dovolené. Abyste přivýdělkem neohrozili čerpání rodičovského příspěvku, je třeba dodržet několik pravidel.

Několik pravidel, které se vyplatí znát

Na RD si můžete přivydělat částku, kterou uznáte za vhodnou. Horní strop v tomto směru neexistuje. Do 2 let věku však svému dítěti musíte zabezpečit osobní celodenní řádnou péči. Pokud si tedy zvolíte časově náročnější práci, musíte pro své dítě zajistit například místo v jeslích nebo dětské skupině, pořídit pro dítě chůvu nebo poprosit babičku.



Jen pozor – dítě mladší 2 let může v jeslích strávit maximálně 46 hodin měsíčně.



Čerpání rodičovského příspěvku není spojeno s čerpáním rodičovské dovolené. Pracovat tedy můžete na plný či zkrácený úvazek u původního zaměstnavatele, aniž byste přišli o nárok na dávku.



Hledat přivýdělek však nemusíte pouze u původního zaměstnavatele. Pracovat (třeba na DPP nebo DPČ) můžete kdekoli jinde.



Přivýdělek na rodičovské: Zvolte práci, která není časově náročná

Ne každý má ovšem možnost poprosit o hlídání babičku nebo umístit svou ratolest na pár hodin týdně do jeslí. V takovém případě přijde vhod časově velmi flexibilní práce, která se přizpůsobí vám. Zajímavé možnosti přivýdělku nabízí například Provident. Mimochodem, věděli jste, že podle ankety TOP Employer patří právě tato firma mezi nejlepší zaměstnavatele v ČR?

5 prací, které můžete při rodičovské dovolené dělat i z domu

Marketingové aktivity (například správa sociálních sítí nebo copywriting)



Hlídání dalších dětí, venčení domácích mazlíčků



Ruční práce (šití, háčkování na zakázku)



Externí administrativní práce pro firmy



Finanční poradenství, externí účetnictví, práce obchodního zástupce



„Pracovních nabídek je na internetu dost, ale většina prací je časově příliš náročná. Abych pokryla např. vyzvednutí dcery ze školky nebo návštěvu lékaře, musela bych si nosit práci domů. Nemám totiž nikoho, kdo by hlídání zvládal za mě. Já jsem ale nechtěla takovou práci, která mě bude okrádat o čas, který bych měla věnovat dceři,“ mluví o svých zkušenostech s hledáním práce při dětech Petra Zahnašová.

Obchodní zástupce? Flexibilní práce i počet hodin na míru

Kromě časové volnosti si rodiče na mateřské vybírají také práci v okolí bydliště. Neméně důležitým kritériem pak bývá i platové ohodnocení. Vyšší výdělek lze samozřejmě očekávat od kvalifikovanějších prací. Z domu můžete za lepší peníze například pečovat o sociální sítě firem, překládat, editovat texty atp. Dobré zkušenosti s přivýdělkem při mateřské má i paní Zahnašová.

„Přivýdělek v Providentu mi nabídla moje známá. Na práci mě naplňovalo to, že jsem si mohla vytvořit ‚vlastní pravidla‘ podle svých časových možností a většinu záležitostí spojených s prací vyřídit po telefonu. Čas, který jsem trávila ‚v terénu‘ s klienty, byl tedy předem naplánovaný a rozložený maximálně do 3 dnů v týdnu (po 2–3 hodinách denně). Takhle jsem fungovala prakticky 2 a půl roku, než jsem otěhotněla podruhé. Ani jsem nepřemýšlela o přerušení spolupráce s Providentem kvůli druhému těhotenství. Chtěla jsem být dál v kontaktu se svými zákazníky, se kterými už jsme měli vybudované hlubší vztahy. Po porodu jsem cca 3 měsíce pracovala sice na půl plynu, kdy za mě polovinu agentury převzal jiný obchodní zástupce, ale poté už jsem zase najela na svůj původní režim. Samozřejmě, že s malým prckem je práce míň náročná, když většinu dne prospí, zvládáte si i naplánovat práci. U většího dítěte už je to náročnější, rozhodně ale ne nereálné“ vysvětluje Petra Zahnašová své zkušenosti s prací při rodičovské dovolené.

TIP: Hledáte vhodný přivýdělek při rodičovské dovolené? Zjistěte více o práci obchodního zástupce v Providentu.

Rodičovství jako nový start: Nebojte se začít s něčím novým

Rodičovská dovolená přináší skvělou příležitost, jak se naučit něco nového. Pokud nemáte (třeba z finančních důvodů) možnost navštěvovat různé kurzy, je zaměstnání na pár hodin týdně skvělou příležitostí, jak si novou práci „osahat“ bez velkého stresu, který nástup na plný úvazek často přináší.

Práce při rodičovské dovolené má ještě jednu výhodu: na jejím konci odpadá strach z pracovního „restartu“ a návratu do pracovního kolotoče.