Přivýdělek k důchodu: Až 25 000 Kč měsíčně

Přivýdělek k důchodu hledá každým rokem více a více lidí. Možnosti jsou různé, požadavky bývají většinou stejné: žádné dojíždění, zajímavá odměna a méně odpracovaných hodin. Všechny tyto výhody můžete získat v Providentu. Nebojte se v důchodu začít s novou, zajímavou činností a podívejte se, jaké to je přivydělávat si jako obchodní zástupce.

Obchodní zástupce: Práce v důchodu nejen v Praze a Brně

Jak vypadá běžný týden obchodního zástupce? Rozhodně se nejedná o práci někde v ústraní bez kontaktu s dalšími lidmi. Na druhou stranu je tu velká výhoda – pracovat můžete i z domu a v okolí svého bydliště. A to i když nebydlíte ve velkých krajských městech, jako je Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň. Činnost, která u nás na seniory v důchodovém věku čeká, má především podobu jednoduché administrativy – to znamená vyplňování smluv o zápůjčkách se zákazníky.

Mezi nejběžnější činnosti patří oslovování nových zákazníků, spolupráce s těmi stávajícími, poskytování půjček a také výběry splátek. Své klienty tedy budete znát a s některými se při výběru splácené částky i pravidelně (každý týden či měsíc) setkávat. Jednou za týden pak práci za uplynulých sedm dní vyúčtujete a setkáte se s manažerem na nejbližší pobočce.

Práce na počítači a chytrý telefon: Zvládnu to?

Jako obchodní zástupce v Providentu se s prací na počítači vůbec nesetkáte. Nemusíte se tedy bát dlouhých hodin prosezených za monitorem. „Jediné, co je k práci třeba, je chytrý mobilní telefon, který dostanete od nás. Pracovat s ním vás pak naučí manažer, který pomáhá nováčkům v terénu. Každý aktivní důchodce tuto práci zvládne bez nejmenších problémů,“ vysvětluje Markéta Kalousková z Providentu.

Přivýdělek k důchodu: Méně hodin a odměna každý týden

Kolik hodin týdně je třeba věnovat práci obchodního zástupce? To záleží jen na vás. Podle množství hodin, počtu klientů a lokality, ve které budete pracovat, se potom odvíjí i výše provizí. Výdělky jsou proto velmi různorodé. „Pokud náš obchodní zástupce věnuje práci například 15–20 hodin týdně a bude mít pod svými křídly přibližně 50 zákazníků, získá průměrně týdenní provizi 2 400 Kč, měsíčně pak 10 800 Kč. Při 20–25 hodinách týdně a 75 zákaznících se tato částka více než zdvojnásobí na 5 300 Kč týdně, měsíčně tedy získáte 23 850 Kč. A to je k důchodu už velice pěkný přivýdělek,“ dodává Markéta Kalousková. Samozřejmě platí, že čím větší počet zákazníků, tím zajímavější výdělek na vás každý týden čeká.

Na začátku vám podáme pomocnou ruku

S námi se v nové práci neztratíte! Na začátku vám předáme všechny materiály, které vysvětlí, jak to u nás chodí. Manažer místní pobočky vás také vezme „do terénu“ a představí vás našim zákazníkům. Vše vás postupně naučíme a postaráme se o to, abyste měli vyřízeno to potřebné – tedy registraci a certifikaci. Věřte, že certifikační zkoušku s námi zvládli úplně všichni obchodní zástupci v důchodu. Není tedy čeho se bát. Dokažte si, že zrajete jako víno, a začněte s něčím novým!

V Providentu nikdy není pozdě začít

Je to tak. Neexistuje žádná horní věková hranice. Začít pracovat u nás můžete v každém věku. Vždyť naše nejstarší obchodní zástupkyně letos oslavily krásných 77 let, celkově pak u nás pracuje 117 důchodců. Rozhodně tedy nebudete jediní. Důležitá je jen vaše kondice a chuť do práce. Chcete se k nám přidat? Zjistěte více o této pozici, napište nám zprávu a vyplňte krátký formulář. Rádi se vám ozveme zpět.

Začněte zde: Chci zjistit více o práci obchodního zástupce