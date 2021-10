Připravte svět na dívky. Ty už jsou podle společnosti LEGO připravené!

Připravte svět na dívky

Výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo také bezmála 500 rodičů a dětí z České republiky, ukazují, že zatímco dívky jsou připraveny na svět, společnost na ně tak docela připravená není a podpora jejich růstu prostřednictvím hry rozhodně není samozřejmá:

· Pokud jde o tvůrčí hraní, dívky se cítí méně omezovány a méně podporují typické genderové předsudky než chlapci (74 % chlapců oproti 62 % dívek věří, že některé činnosti jsou určeny pouze pro dívky, zatímco jiné pro chlapce). Jsou také otevřenější různým typům tvůrčí hry ve srovnání s tím, co obvykle podporují jejich rodiče a společnost. Například 82 % dívek věří, že je v pořádku, když dívky hrají fotbal a chlapci cvičí balet, kdežto u chlapců je to jen 71 %.

· Navzdory pokroku, kterého dívky dosáhly v odbourávání předsudků v raném věku, však podle výzkumu zůstávají obecné postoje ke hře a tvůrčí kariéře nerovné a omezující. Pod většinou tvůrčích profesí si rodiče představují muže bez ohledu na to, zda mají syna, dceru nebo oba. Téměř šestkrát častěji si představují vědce a sportovce jako muže než ženu (85 % oproti 15 %), více než osmkrát častěji si spojují inženýry s mužským než ženským pohlavím (89 % oproti 11 %). Děti dotazované v tomto výzkumu mají stejné dojmy s tím rozdílem, že dívky mnohem častěji než chlapci přisuzují ženám širší škálu profesí.

· Dívky společnost obvykle podporuje v činnostech, které jsou více kognitivní, umělecké a spojené s výkonem, ve srovnání s chlapci, kteří jsou častěji tlačeni do fyzických činností a činností spadajících pod zkratku STEM (digitální, vědecké, stavební, nástroje). Rodiče více než čtyřikrát častěji podporují dívky než chlapce, aby se věnovaly tanci (82 % oproti 18 %) a módě (80 % oproti 20 %), a více než třikrát častěji dělají totéž v případě vaření a pečení (79 % oproti 21 %). Naopak rodiče téměř čtyřikrát častěji podporují chlapce než dívky, aby se věnovali programovacím hrám (79 % vs. 21 %) a sportu (28 % vs. 22 %), a více než dvakrát častěji totéž dělají, pokud jde o kódovací hračky (72 % vs. 28 %).

Bourání stereotypů prostřednictvím hry

Nová kampaň společnosti LEGO Group chce dívkám pomoci s bouráním zažitých předsudků, a proto připravila zábavného průvodce, který v deseti krocích ukazuje, jak udělat hru víc podporující. Vybrali jsme tři z nich, které můžete při společné hře vyzkoušet hned teď!

1. Změna je život – na co si vaše dítě nejraději hraje? A kdy jste naposledy vyzkoušeli něco nového? Povzbuzujte dítě, aby se pustilo do něčeho úplně nového, ať už si bude vybírat z akčních, uměleckých nebo sportovních her.

2. Výměna rolí – ukažte svému dítěti, že genderové role nejsou pevně dané, a nechte ho vyzkoušet si hru na oblíbenou postavu opačného pohlaví z knižního příběhu nebo filmového světa. Během hry dítěti snadno ukážete, že může svůj příběh rozehrát, jakkoliv jen bude chtít!

Náš tip: Proč by v kouzelném světě Harryho Pottera musela být vaše dcerka vždycky Hermionou? Se stavebnicí LEGO Harry Potter Bradavická výbava – sběratelská edice si své oblíbené příběhy může přehrát v roli Harryho, Rona nebo oblíbeného bradavického profesora.

3. Kreativita budiž pochválena – když vaše dítě projeví zájem o činnost, která se vymyká normálu, pochvalte jeho kreativitu a vyvarujte se toho, abyste ho směrovali k tradičnějším způsobům a „přijatelným“ činnostem, které by mohly považovat za všední nebo neinspirativní[MK1] .

Úloha kostiček LEGO

Ačkoli mnoho rodičů vnímá značku LEGO jako dobrý příklad inkluzivní značky hraček, hra se stavebnicí LEGO je stále považována za důležitější pro chlapce než pro dívky. Až 59 % rodičů uvádí, že podporují své syny ve stavění z kostek LEGO, zatímco své dcery v této aktivitě podporuje jen 48 % rodičů. Společnost LEGO Group věří v hodnotu učení hrou a v to, že rozvoj dovedností 21. století prostřednictvím hry s kostkami LEGO je stejně důležitý pro všechny děti.