Připravte své partnerce pěkně pikantní MDŽ s překvapením, které nečeká

Zapomeňte na chlebíčky a karafiáty. Oslavte ženskost a podpořte milované ženy při hledání spokojenosti

Přestože květina a něco dobrého na zub potěší téměř každou ženu, rozhodně existují věci, které udělají radost mnohem větší. A rozhodně tu nemluvíme o kuchyňském robotu, i když trošku podobní pomocníci se v našich tipech vyskytnou. Skutečnou radost ženě, zvlášť takové, se kterou sdílíte domácnost, uděláte tím, že jí ulehčíte od každodenních starostí a dopřejete ji pár chvilek pro ni samotnou. Pokud k tomu přidáte ještě vhodnou pozornost, o úspěch a nadšení v jejích očích bude postaráno.

Vibrátor aneb cesta za poznáním rozkoše

Takovou pozorností může být například pečlivě zvolený vibrátor. Nenechte se mýlit. Erotickou pomůcku ocení snad každá žena. I ta, která se zprvu tváří pohoršeně.

Konzervativnějším ženám, které mohou mít např. problém s dosažením orgasmu, může vibrátor pomoci najít cestu k vlastní sexualitě a vyvrcholení, stejně tak může oživit i vaše společné chvilky v ložnici.

Pokud nevíte, po čem přesně ve velkém výběru sáhnout, doporučujeme řešení „dva v jednom.“

Elegantní oboustranný vibrátor s masážní hlavicí s dvěma motorky uspokojí každou ženu nehledě na to, zda preferuje vaginální či klitorální stimulaci. Masážní hlavice je navíc skvělou masážní pomůckou na celé tělo, ženám tak dopřeje skutečně kompletní uvolnění.

Oboustranný vibrátor s masážní hlavicí

Pozvedněte jí sebevědomí kvalitním erotickým prádlem

Co mají všechny ženy společné? Chtějí se cítit krásné. Ne pro muže ani pro kamarádky či kolegyně. Chtějí být krásné především pro sebe samé. Další společná věc je, že všechny ženy jsou krásné. Některé si to jen neuvědomují a svou krásu neumí nosit. Darujte vaší partnerce kousek erotického prádla, který jí pomůže objevit vnitřní bohyni, pozvedne její sebevědomí, a ještě vám krásně okoření předehru. Ať už sáhnete po korzetu s podvazkem nebo sexy košilce, rozhodně neuděláte chybu.

Opojná vůně jí rozněžní

U sebevědomí ještě chvilku zůstaneme. Jedním z nejvděčnějších dárků pro ženy jsou samozřejmě parfémy. Zvlášť pokud ženu dobře znáte, víte, co má ráda a co se k ní hodí. Pokud se výběru parfému bojíte, ale stále chcete darovat vůni, máme pro vás skvělý tip a tím jsou feromony. Jedinečné vůně obohacené feromony nádherně voní a biologickými procesy vedou k tomu, že se žena stane skutečně neodolatelnou.

Romantický večer při svíčce se smyslnou masáží

Největším dárkem jsou zážitky, které přitom nemusí být vůbec drahé. Už v úvodu jsme zmínili, že největší radost můžete ženě udělat tím, že jí odlehčíte od každodenního shonu a povinností. Proč to neposunout ještě o kousek dál, například uvařením romantické večeře (nezapomeňte po sobě uklidit kuchyň, jinak se to mine účinkem), jejím podáváním při svíčkách, a celé to zakončit smyslnou masáží, která zajde přesně tak daleko, jak se vaše partnerka bude přát? Ať už masírujete „jen“ ramena, chodidla nebo celé tělo, rozhodně by vám neměl chybět masážní olejíček, díky kterému je masáž nejen smyslnější, ale také příjemnější a efektivnější.

Skutečně zajímavou variantou masážního oleje mohou být romantické masážní svíčky, které jsou složením i teplotou rozpuštěného vosku přímo dokonalé pro odpočinkovou masáž s náznakem smyslnosti.