Přijeďte si odpočinout a načerpat energii do Lázní Teplice nad Bečvou

Přímo pod lázeňskými budovami se nacházejí skalní pukliny navazující na rozsáhlý jeskynní systém. Právě tam vyvěrá ona zázračná léčivá voda, silně obohacená minerály a oxidem uhličitým – dnes nazývaná teplická kyselka. Teplická kyselka obsahuje především léčivý plyn CO 2 (oxid uhličitý), a to ve velkém množství, přibližně v rozmezí 2500 až 3200 mg/l. A právě vlastnosti oxidu uhličitého se u nás využívá při koupelích a dalších procedurách. Tento plyn vstupuje přes kůži do těla, rozšiřuje cévy, snižuje tlak a pomáhá zlepšovat krevní oběh, pozitivně působí na srdce, cévy atd. Základ léčby je CO 2 , ale minerálka obsahuje také hodně vápníku. Pitné pavilony, v nichž mohou návštěvníci z pramenných váz kyselku ochutnat či načepovat do nádob, představuji architektonicky zajímavé drobné objekty, které působivě dotvářejí atmosféru lázní.

Zdejší lázeňská péče pomáhá obnovit síly nejen dospělým, ale i dětem od 1,5 roku věku a dospívajícím. Léčebné pobyty jsou vhodné zejména pro rehabilitaci oběhového a nervového systému, pohybového aparátu, léčbu poruch látkové výměny (diabetes mellitus – cukrovka) a obezity u dětí.

Součástí lázeňského areálu je také Odborný léčebný ústav, kde je poskytována časná kardiorehabilitační péče po operacích srdce.

Kromě pojišťovnou hrazených pobytů nabízejí lázně i širokou škálu služeb pro samoplátce ve formě léčebných a relaxačních pobytů.

Nechte se hýčkat a rozmazlovat po celé dny. Bazén, masáže, perličkové či vířivé koupele a ještě mnohem více procedur vás čeká při relaxačních pobytech v Lázních Teplice nad Bečvou. V Lázeňském domě Moravan vás přivítají nově rekonstruované pokoje kategorie Komfort, které jsou komfortně zařízené a většina z nich má i romantickou terasu s nádherným výhledem do zeleně. Všem klientům je umožněn volný vstup do bazénu po celou dobu pobytu.

